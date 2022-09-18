Киевский режим счел неприемлемым заявление бывшего главы румынского внешнеполитического ведомства Андрея Марги о необходимости раздела территории бывш. УССР между Российской Федерацией, Румынией, Венгрией и Польшей. Соответствующее заявление на странице в одной из социальных сетей сделало посольство киевского режима в Бухаресте.

Адриан Браувер. Школа (фрагмент)

Киев счел подобные высказывания «вопиющим оскорблением», аргументировав это тем, что формирования бандеровцев якобы «защищают безопасность» Европы.

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Реакцию киевского режима обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отметили, что не понимают возмущения представителей Киева, ведь киевский режим ранее заявлял о стремлении в НАТО и ЕС и имеет шансы вступить в эти организации, правда, «по частям». Иных возмутило утверждение Киева о том, что бандеровцы якобы «защищают» Европу.

«Хотели же в НАТО — будете. Просто частями и под разными флагами», — иронизирует Сергей.

«Да все уже решено после объявления [спецоперации] Россией, [б. УССР] начнут рвать под предлогом [того], чтобы русским меньше досталось», — отметил Олег С.

«И чего Киев возмутился? Так они частями в ЕС быстрее попадут!» — не без сарказма пишет Svetlana.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«Так смешно слушать о том, что бандеровцы отстаивают свою независимость… Независимость от американцев, которым они буду пожизненно выплачивать долги? Евросоюза, в котором они кинутся мыть туалеты?» — не понимает Ljesja S.

«Это было бы самым лучшим решением», — считает Irena A.

«Безопасность Европы они защищают, как же… Герои», — возмутилась Мария.

«С законом о статусе поляков на [территории б. УССР], скоро [жители бывш. УССР] сами станут людьми второго сорта», — отреагировала Inna.

«При чем тут безопасность всей Европы? Это ж как они там нас боятся, что верят в эту ахинею?» — не понимает Nelli.

«Что не нравится? Тесно будет? «[Бывш. УССР] — это Европа» — ваш любимый лозунг. Вот «братья» ваши его подхватили и нарезают ваш пирог по своему усмотрению. Так вам и надо, предатели!» — отреагировал JG.

«[Бандеровцы] защищают не безопасность всей Европы, а коррумпированный нацистский режим в Киеве», — отметил Виктор.

«А так и будет… поделят страну!» — написала Людмила.

«Дележ [бывш. УССР] союзниками напоминает драку пауков в банке. Слабого всегда съедят», — добавила Татьяна А.

«Румыны, конечно, отжигают. Ну я в принципе только за. [Б. УССР] можно один Киев оставить. Поместятся», — не без сарказма отметила одна из участниц обсуждения.

«Я тоже считаю эти слова неприемлемыми и возмутительными! Там России больше территории причитается. Ещё Одесса, Харьков и т.д.», — заметила «Весна».

«Не только румыны так думают. Пирога кусок каждый хочет съесть», — подытожил Yurii S.