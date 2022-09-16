С началом специальной военной операции стало проявляться и выступать на поверхность достаточное количество людей, в которых внезапно проснулось чувство человеколюбия и сострадания. То есть оно как бы у них было, но где-то дремало, и его никак не могли разбудить ежедневные, на протяжении восьми лет, обстрелы ДНР и ЛНР, разрушения объектов культуры, больниц, школ и детских садов, гибель мирных граждан, в том числе детей.

Жан Жермен Друе. Противостояние

А вот после 24 февраля, по подобию того, как после внезапной оттепели с таянием снега выступает на поверхность достаточное количество мусора, до той поры невидимого под чистой белизной снега, появилась небольшая прослойка резко проснувшихся человеколюбцев. Особенно это явление проявилось в творческой среде. Оно и понятно — люди ранимые, сентиментальные. Одни вспомнили о библейской заповеди «Не убий!» и о том, что человек человеку — друг, товарищ и брат. Другим стало не хватать воздуха на просторах нашей Родины.

После 24 февраля произошёл разлом в этой творческой среде. С одной стороны, деятели искусств, выступающие в госпиталях и в Донбассе, с другой — близкие по произношению, но «дятлы из кустов». Из этих кустов, или из-за бугра, они стали поносить страну, которая на протяжении многих лет снисходительно относилась к их огромным, условно декларируемым доходам, на которые они строили себе дворцы, более того, присваивала им звания заслуженных и почётных, награждала орденами и медалями.

Оценку им даёт народ, отказываясь от их концертов, от фильмов и спектаклей с их участием. Народ не желает прощать им предательства и, несмотря на их безусловное право, не очень ждёт их возвращения.

Дарья Драй ИА REGNUM Группа «Би-2» во время выступления на финале суперкубка России по футболу

Следует согласиться, что страна в лице соответствующих министерств и ведомств позволяла и допускала и раньше такую деятельность, причём через средства массовой информации с огромной аудиторией, финансируемых, между прочим, из бюджетных средств, так недостающих на другие благие цели.

Каждый день, со всех телеканалов, за наши деньги, нашу страну и её Президента поливали грязью и оскорбляли какие-то бомы, ковтуны, окары, корейбы, мацейчуки, запорожские, карасёвы, яхно, соколовские, жовниренки и прочие нечисти. Любого нашего русского гражданина за подобные слова неминуемо ждала бы как минимум административная ответственность. А им всё сходило с рук, наверное, и гонорары ещё получали.

Хотя, надо честно сказать, что и своих хватало: Амнуэль, Гозман, Никулин, Надеждин, Сытин и другие. Из этой обоймы можно было бы выделить Б. Надеждина. Он, вроде, как бы самый спокойный и добродушный из всех. С детским, как бы наивным взглядом и неизменной улыбкой, он говорил всё, что хотел, а в конце убедительно подводил итог — «И это правда!»

Как говорил известный киногерой Л. Броневого — запоминается последняя фраза. По всей видимости, это испытанный приём воздействия на слушателя и зрителя через ключевую фразу. Этим же приёмом искусно владеет признанный мэтр отечественной киноиндустрии, режиссёр, генеральный директор «Мосфильма» К. Г. Шахназаров. Совсем недавно президент России В. В. Путин наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Обладая, несомненно, широким кругозором и большим жизненным опытом, он стал частым участником многих телепрограмм, в том числе авторских программ В. Соловьёва, в которых ему отведена роль как бы старейшины или мудреца. Часто именно он открывает дискуссию и подводит её итог. У него тоже имеется своя ключевая фраза — «Надо признать!»

Даже если многие деятели от искусства уехали за бугор — это их выбор и не надо их за это осуждать. «Надо признать», не такие уж они враги. Мол, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.

Мало ли что более 80% россиян считает, что Россия начала специальную военную операцию с целью спасения Донбасса, денацификации и демилитаризации территорий бывш. УССР. К. Г. Шахназаров говорит: «Надо признать», что мы участвуем в «гражданской войне» на территории бывш. УССР.

Абсолютное большинство россиян считает, что Россия ведёт специальную военную операцию против нацистов и фашистов, наследников Бандеры и Шухевича, которых поддерживает коллективный Запад во главе с НАТО и США. К. Г. Шахназаров говорит: «Надо признать», что один восточный славянский народ «воюет» с другим восточным славянским народом на радость Западу.

mil.ru Солдаты России

Нет, не с народом воюем, а с потомками и наследниками недобитых полицаев и прислужников немецких оккупантов. Предатели были всегда и у всех народов. И, действительно, надо признать, что и в нашей истории это было. Но, если в годы Великой Отечественной войны истребляли полицаев и власовцев, это не значит, что воевали со своим же народом.

Поддержка вооружённых сил достигла небывалого уровня, народ России уверен, что победа, как в 1945 году, будет за нами. К. Г. Шахназаров говорит: «Надо признать», что мы можем проиграть. Нет, конечно, он добавляет, что раз ввязались, то уже надо выигрывать.

И, мол, не следует ожидать какого-то послабления Запада и Европы. «Надо признать», что они зиму перенесут и переживут и без нашего газа. Естественно, переживут и перенесут, вопрос только как? И вообще, никто не радуется тому, что они могут замёрзнуть. Это им ответка за немыслимые санкции против России и её народа.

Апогеем, конечно, была крайняя передача, в которой участвовал К. Г. Шахназаров, кажется, в понедельник, 12 сентября. В ходе этой передачи обсуждалась крайне неприятная ситуация, которая имело место в Балаклее, Изюме и под Харьковом.

Эти события оказались чуть ли не подтверждением того, что говорил К. Г. Шахназаров: «Надо признать», что мы можем проиграть. При этом апофеозом его выступления было очередное «Надо признать», что эта операция была задумана чуть ли не талантливым полководцем и стратегом Залужным. Это тот Залужный, у которого, в действительности, руки по локоть в донбасской крови.

Даже если в вышеизложенном, при штудировании всех записей передач, можно найти какие-то миллиметровые неточности, эти его слова перечёркивают всё. Наверное, оценку этим его словам должен был дать ведущий передачи, но он скромно промолчал. И, если бы не Я. Кедми, возможно, что никто и не возразил бы К. Г. Шахназарову.

mil.ru Карен Шахназаров в Военной академии Генерального штаба. 2018

Удивительно, но, казалось бы, в прошлом антисоветчик и политэмигрант Я. Кедми убеждал присутствующих относиться с уважением к своей стране, которая совершила немыслимый рывок в повышении обороноспособности страны, и к своей армии, которая проявляет множественные примеры героизма. Он на пальцах и на личном опыте доказывал, что такие случаи в таких широкомасштабных и растянутых по фронту боевых действиях могут быть и надо верить своим военачальникам.

Но уважаемый мэтр был непреклонен, мол, он прочитал столько военных книг и снял военных фильмов, что он не хуже генералов разбирается в тактике и стратегии.

Ну, тогда флаг ему в руки и ветер в творческие паруса.

Может, ему фильм снять про Залужного? А может, трилогию? Говорят, у Гитлера тоже были хорошие стратеги — Гудериан, Кейтель?