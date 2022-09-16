Сеть: «По-братски послали». США не увеличат поставки сланцевого газа в ЕС
Производители сланцевого газа и нефти из Соединенных Штатов Америки не смогут значительно нарастить поставки энергоносителей в Европейский союз грядущей зимой, сообщает газета Financial Times.
«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — отметил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.
Вместе с тем сообщается, что объемы поставок энергоресурсов из Штатов в Европу увеличились на фоне роста цен на энергоносители, но на текущий момент экспорт американских сжиженного природного газа и нефти в страны Европейского союза достиг максимума.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что отсутствие помощи Штатов Европе было вполне предсказуемым. Были и те, кто отметил, что цель США — устранить конкурента, то есть Европейский союз.
«Так было и задумано. Гегемон и Европу хочет уничтожить их же руками!» — написала Галина.
«По-братски» сразу послали», — добавил Сергей.
«Норвегия «поможет» за большие деньги», — с сарказмом отметил Виталий В.
«Своих союзников кинули на произвол судьбы, пусть теперь думают, кто друг, а кто враг», — прокомментировал один из участников обсуждения.
«А как же друзья в Европе?» — недоумевает еще одна участница побуждения.
«Европе ещё кажется, что всё обойдётся», — отметил V. K.
«Это их метод: спровоцировать проблему — и «в кусты». Выкручивайтесь как сможете», — добавила Надежда К.
«Они и стараться не будут, у американцев цель другая — уморить европейскую промышленность», — прокомментировала Валерия.
«У Штатов нет союзников, только конкуренты, они этого и добивались», — пишет Алексей.
«Американский план убийства Европы для спасения своей шкуры в действии», — отреагировал Олег М.
«Ну нет сомнений, что США уничтожают конкуренцию в Европе», — написал один из участников обсуждения.
«США обанкротят европейцев и скупят по дешёвке. Типа «спасли». И будут их доить как колонии», — предположил еще один участник обсуждения.
«Они (ЕС — М. Р.) знали, на что шли», — ответил ему Bad boy.
«Самое интересное начнется в декабре», — отметил Vlad.
«Ну а если Европа еще и цены ограничит на нефть и газ, то тогда вообще дырку от бублика получит. Чтобы американцу указывали какие цены назначать? Да это неслыханная наглость», — добавил «Негоро».
«А что так? А как дышали, как дышали! Очередной развод идиотов «сияющим градом на холме». А ведь мы предупреждали», — комментирует Алексей П.
«Штаты плетут похоронный веночек для Европы, а Европе всё кажется, что свадебный…» — подытожила Татьяна М.