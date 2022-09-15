Выставка посвящена одной небольшой странице частной жизни императорской семьи — домашнему рисованию. Все представленные на ней рисунки хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. ГА РФ является единственным хранилищем России, где в наибольшем объеме представлены рисунки всех членов семьи Романовых, начиная от детей императора Павла I и кончая детьми последнего российского императора Николая II. В настоящее время в архиве выявлено и описано около 2500 «романовских» рисунков.

Александр Павлович, великий князь (Александр I) Дом на берегу реки. 1787 Бумага, акварель. 16,5×22 Внизу авторская подпись: «Александр. 6 марта 1787» Ф.663. Оп.1. Д.238. Л.20

Для выставки отобрано около 300 работ за период 1787–1917 гг. В большинстве своем это детские и юношеские работы, так как именно они в силу различных обстоятельств сохранились в фондах ГА РФ.

Как и во всех аристократических семьях, художественному воспитанию детей в семье Романовых придавалось большое значение. Обучение рисованию начиналось рано. В самом нежном возрасте дети раскрашивали цветными карандашами или пастелью нарисованные для них наставниками картинки и специальные «раскраски», обучаясь тем самым распознавать цветовую гамму. С семи лет рисование уже входило в обязательный курс обучения, проходивший под руководством известных художников. Урокам рисования отводилось два часа в неделю. Первоначально дети копировали рисунки своих учителей, специально приготовленные для этой цели. Постепенно переходили к «сочинениям» собственных рисунков, сюжеты которых были просты и понятны — любимые домашние животные, птички, букеты цветов, сельские домики и пейзажи. Затем начинались серьезные занятия — учились рисовать части человеческого тела, копировали картины известных мастеров, чертили геометрические фигуры и перспективы, отдельные фрагменты зданий. И хотя умение быстро и точно сделать зарисовки местности и возможность самостоятельно выполнить сложные технические чертежи были необходимы великим князьям как обязательное знание в их будущей военной службе, всё же рисование в образовательном процессе имело не только прикладное значение, но прежде всего призвано было развивать в августейших детях художественное воображение и вкус.

Александр Павлович, великий князь (Александр I) Дом на берегу реки. 1787 Бумага, акварель. 16,5×22 Внизу авторская подпись: «Александр. 6 марта 1787» Ф.663. Оп.1. Д.238. Л.20

Александра Николаевна, великая княжна Интерьер с рыцарями. 1837 Картон, карандаш, 33×25 Внизу авторская подпись: «Адини. 6 декабря 1837» Ф.672. Оп.1. Д.516. Л.5

Константин Николаевич, великий князь Парусник Картон, карандаш. 25×33 Ф.722. Оп.1. Д.917. Л.57

Александр Николаевич, цесаревич (Александр II) Петергофский пейзаж (вид на мост-руину и Коттедж). 1832 г. Картон, карандаш, 25×33. Внизу авторская подпись:"Александр. 24 июня 1832 г.» 678. Оп.1. Д.167. Л.8

Мария Николаевна, великая княжна «Портик Октавии, сестры Августовой». 1829 Картон, акварель, карандаш, тушь. 36,5×41. Внизу надпись: «Портик Октавии, сестры Августовой. 6 декабря 1829. Мария» Ф.649. Оп.1. Д.543. Л.1

На выставке показаны разные виды и жанры творчества представителей семьи Романовых. Здесь и первые «пробы пера», и первые учебные студии, классическое копирование с гипсов, пейзажи и интерьеры, портреты, путевые зарисовки, иллюстрации к художественным произведениям. На протяжении века жанры и сюжеты рисунков менялись, так же как и менялась манера обучения рисованию. В первой половине XIX века Романовых обучали быстрому владению карандашом, правильному и точному, почти фотографическому изображению всех деталей рисунка, а потому основными жанрами были интерьерные, пейзажные зарисовки, портреты, военное обмундирование. Во второй половине века, когда необходимая точность деталей заменилась фотофиксацией и интерес к искусству рисования несколько снизился, работ стало создаваться значительно меньше, но они стали более фантазийными, с изображением всевозможных сценок, натюрмортов, иллюстраций к художественным произведениям. Многие из этих рисунков не только раскрывают внутренний мир их авторов, но и скрупулезно фиксируют все бытовые мелочи, внутренние дворцовые интерьеры, домашний уклад семьи, показывают процесс обучения детей рисованию и всю обстановку, в которой проходили воспитательный и учебный процессы.

Екатерина Павловна, великая княжна Рисунок с гипсовой головы. 1799 Бумага, карандаш. 58,5×46,5 Внизу справа подпись: «Catherine ce 29 jun 1799» Ф.663. Оп.1. Д.238. Л.24

Ольга Александровна, великая княгиня Букет нарциссов. Картон, акварель. 35,5×17,7 Внизу авторская подпись: «Olga» Ф.643. Оп.1. Д.193. Л.12

Анастасия Николаевна, великая княжна Букет гладиолусов в вазе. 1913 Картон, акварель, карандаш, 13,5×9 Внизу авторская подпись: «А. Н.1913» Ф.651. Оп.1. Д.313. Л.5

Представления об утраченном дворцовом убранстве дают интерьерные зарисовки. Альбом великой княжны Марии Николаевны 1837 г. представляет еще допожарные жилые интерьеры Зимнего дворца, разрушенные дворцовые постройки Петергофа. Собственноручные зарисовки классных комнат великих князей Николая и Михаила Николаевичей передают типовое убранство детских дворцовых покоев, а некоторые рисунки великой княжны Ольги Александровны запечатлели навсегда утраченные покои дворца в Аббас-Тумане. Изображения отдельных бытовых предметов, мебели, настольных приборов, игрушек и украшений, характерные для великих князей Константиновичей и Михайловичей, дополняют интерьерные зарисовки и передают мелочи домашнего семейного уклада.

Ксения Александровна, великая княжна Интерьер гостиной комнаты. 1888 Бумага, карандаш. 47×52. Изображение на паспарту Внизу авторская подпись: «Ксения 1888» Ф.662. Оп.2. Д.238. Л.1

Портреты представлены на выставке как анонимными персонажами, так и изображениями конкретных лиц. Большой интерес представляет серия портретов нижних чинов российской армии, выполненная детьми императора Николая I в подарок отцу. Обращение к теме рядового солдата, и то, что подобные портреты много лет украшали личные императорские покои, открывают новые черты привычно устоявшегося образа императора Николая Павловича.

Екатерина Павловна, великая княжна Неизвестный в воинских доспехах Бумага, уголь, карандаш, сангина. 53,5×43. Внизу авторская подпись: «Catherine ce 29 jun 1800» Ф.663. Оп.1. Д.238. Л.25

Николай Павлович, великий князь (Николай I) Портрет А. М. Михайловского-Данилевского. 1810-е Бумага, карандаш 32×20 Ф.728. Оп.1. Д.1107. Л.31

Ольга Александровна, великая княгиня Портрет А. Н. Куликовского. 1914-1916 (?) Бумага, карандаш. 22×17,8 Ф.643. Оп.1. Д.193. Л.10

Рисунки, посвященные изображению военной формы, — любимые в творчестве императоров Николая I и Александра II. Но если Александр Николаевич четко и скрупулезно прорисовывает все детали костюма, то отец, в свою очередь, при всей точности в деталях обмундирования делает рисунок либо сюжетным, либо в манере шаржа.

Николай Павлович, великий князь (Николай I) Мистер Вильям Росбиф. 1815 Бумага, карандаш 24,5×18,5; в разворот дело 25×42 Внизу надпись: «fait par S. A. Y. le Grand Duc Nicolas le 27 dec.1815» Ф.728. Оп.1. Д.911.

Алексей Николаевич, цесаревич Портрет военного Бумага, акварель. 35,5×22 Вверху авторская подпись: «А. Романов» Ф.682. Оп.1. Д.22. Л.1

Алексей Николаевич, цесаревич Часовой. 1917 Бумага, карандаш, 8,8×8,6 Внизу авторская надпись: «Часовой», на обороте надпись «31 мая 1917 г». Ф.682. Оп.1. Д.22. Л.19

Александр II, император Унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка в зимней парадной форме образца 1855. 3 апреля 1870 Бумага, акварель, тушь. 18,5×12,2 Вверху пояснительная авторская надпись: «1855. лейб-гвардии Преображенского полка унтер-офицер в зимней парадной форме»; в левом нижнем углу: «С. П. 3 апреля 1870» Ф.728. Оп.1. Д.2783а. Л.31

Алексей Александрович, великий князь Солдат Отдельного Кавказского корпуса. 1867 Бумага, акварель, 68,2×48,4 Внизу слева и справа авторские надписи: «Алексей 1867 г.»; «Милому Папа от Алексея. 17 апреля 1867 г.» Ф.678. Оп.1. Д.967. Л.98

В летнее время уроки рисования проводились на свежем воздухе. И тогда главным жанром рисунков становился пейзаж. Четкие линии петергофских видов присутствуют во всех рисунках детей императора Николая I, видовые акварели рано умершего цесаревича Николая Александровича говорят о его увлечении военными сюжетами, а вымышленные пейзажи сыновей Александра II и Александра III сменяют точные, до деталей прорисованные виды дворца в Михайловке великого князя Николая Михайловича. Запечатленные «августейшими» рисовальщиками вполне конкретные растения, цветы, ветки деревьев гармонично дополняют пейзажный жанр, напоминая зрителю утраченную красоту ландшафтов петербургских императорских резиденций.

Шарлотта Прусская, принцесса (императрица Александра Федоровна) Листья мать-и-мачехи Бумага, акварель, карандаш. 20,5×27 Внизу надпись: «20 may» Ф.672. Оп.1. Д.474. Л.5

Николай Александрович, цесаревич Часовой у военного лагеря. 1854 Бумага, акварель, карандаш. 34×41,5 Внизу на паспарту авторская надпись: «Петергоф. Понедельник. 30 августа 1854-го года. Милому Папа от Никсы! 1854.» Ф.678. Оп.1. Д.967. Л.22

Александр Александрович, великий князь Вид на Фермерский дворец в Петергофе. Картон, акварель. 34×41,5. Внизу авторская надпись: «Милой Мама от Саши, 22-го июля. Петергоф» Ф.642. Оп.1. Д.3416. Л.8

Дагмар, принцесса датская (императрица Мария Федоровна) Старое дерево Бумага, акварель. 45×33 Ф. 642. Оп. 1. Д. 3337 л. 40

Георгий Александрович, великий князь Лодка на стапелях. 1881 Бумага, акварель. 23×31 Внизу авторская подпись: «Георгий. 26-го февраля 1881 г.» Ф.675. Оп.1. Д.3. Л.31

Николай Александрович, цесаревич На закате. Пейзаж с березкой. 1883 Бумага, акварель. 20,2×29 Внизу авторские надписи: «Ники. 30 Авг. 83»; «в Фреденсборге 30 августа 1883 г. от Ники» Ф.601. Оп.1. Д.216. Л.9

Николай Александрович, цесаревич Развалины дома на фоне леса. 1886 Бумага, акварель. 33,5×47,5 Внизу авторская подпись: «Ники. 1886. 22 июля» Ф.601. Оп.1. Д.216. Л.16

Ольга Николаевна, великая княжна Весна. Пейзаж с церковью. 1910 Бумага, акварель. 22×20 Внизу слева авторская подпись: О. Н. Ф.640. Оп.1. Д.335. Л.164-165

Мария Николаевна, великая княжна Лисица и сурок. Бумага, акварель. 28×22 Ф.640. Оп.1. Д.335. Л.209-210

В первых двух залах выставки рисунки сгруппированы по тематическому признаку. Каждая императорская семья — отдельная тема. На нашей выставке присутствуют работы членов семей императоров Павла I, Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. В третьем зале представлены рисунки императорских внуков и правнуков — великих князей и принцев императорской крови. Мы постарались сделать этот зал учебной студией и приглашаем наших дорогих посетителей поучаствовать вместе с Романовыми в уроке рисования.