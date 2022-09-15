Заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о том, что в Энергодаре задержан корректировщик киевских боевиков из числа сотрудников Запорожской атомной электростанции, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Предатель

По имеющейся информации, корректировщик снабжал ВСУ не за пресное спасибо, а за денежные вознаграждения. Тем не менее задержанный пытается убедить правоохранителей в том, что подвергся нацистской пропаганде, что и побудило его передавать информацию врагу.

«НАТО просто так не оставит этот конфликт. Впряглись они за Киев сейчас мощно», — отметила Алла В.

Многие пользователи пришли к выводу, что корректировщик огня, судя по всему, совсем расстался с чувством самосохранения, раз наводил нацистскую артиллерию прямо на атомный объект.

«Ого! Вот это поворот — среди сотрудником затесался предатель, который стремился помочь террористам устроить катастрофу? Мда, я догадывался, что там одни самоубийцы в ВСУ, но не думал, что всё настолько серьёзно», — написал Данила Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что задержанный является, по сути, не только пособником нацистов, но и соорганизатором терактов. Причём терактов не простых, а очень масштабных — против всего человечества.

«Это соучастник террористических актов. Этот человек работал на нацистскую сторону, участвовал в ядерном шантаже», — пишет Алёна З.

Часть людей считает, что в отношении таких предателей следует применять высшую меру наказания, как говорят, не отходя от кассы, т.е. должны быть сформированы военно-полевые суды, которые в кратчайшие сроки будут приводить в действие смертную казнь в отношении диверсантов, террористов и нацистских коллаборантов.

«По законам военного времени с ним!» — призывает Сергей А.

«Пора вводить военно-полевые суды против наводчиков! Они становятся причиной гибели множества людей», — указывает Игорь Б.

Министерство обороны России Удары ВСУ по Запорожской АЭС

Ряд пользователей подозревает, что выявленный корректировщик был далеко не последним пособником нацистов. Граждане уверены, что враг оставил достаточно много своих агентов на освобождённой территории.

«На моей памяти уже второй корректировщик из числа сотрудников. Сколько же их ещё?» — задаётся вопросом Unbearable A.

«Давно понятно, что полно предателей и открытых врагов на освобождённых территориях. Надо проверять сотрудников всех таких предприятий», — считает Маня С.

«Удивительно, что есть такие люди из числа сотрудников атомной электростанции. Совсем инстинкт самосохранения, что ли, отсутствует?» — удивляется Даниил А.

«Интересно, а этот человек понимал, что он делает? Он понимал, что если ВСУ попадут по критически важной части АЭС, то он в числе первых погибнет?» — интересуется Дементий К.

Нашлись и те, кто были рады узнать, что предателя выявили и арестовали, обезопасив Запорожскую АЭС.

«Хорошо, что наши спецслужбы не дремлют и смогли вычислить, где находится наводчик. Когда его задержали, количество прицельных обстрелов явно сократится», — поделилась своим мнением Айсылу Г.

Напомним, 14 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что в Энергодаре задержан корректировщик киевских боевиков из числа сотрудников Запорожской атомной электростанции.