Европейский союз сохранит ограничительные меры против Российской Федерации и не намерен «искать умиротворения», заявила 14 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс Евросоюз Санкции

«Я хочу сказать очень четко: санкции сохранятся. Пришло для нас время проявить решимость, а не искать умиротворения, это должно быть ясно», — заявила политик.

Глава Еврокомиссии также считает, что финансовый сектор Российской Федерации якобы «находится на аппаратах жизнеобеспечения», а российская промышленность — «лежит в руинах».

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения призвали Россию перестать поставлять Европе энергоресурсы. Иные добавили, что санкции продолжат наносить вред экономике Европейского союза и Европе зиму бы для начала пережить. Были и те, кто указал на то, что на Евросоюзе и США свет клином не сошелся и Россия может работать с другими партнерами.

«Они своими санкциями скоро все ноги [себе] отстрелят», — отреагировал Андрей.

«Я вот не понимаю, сколько можно подставлять другую щеку? Они нас санкциями давят, мы им газ отправляем. Они [киевский режим] оружием снабжают, мы снова им газ отправляем. Они в открытую заявляют, что хотят нас уничтожить… мы снова их кормим, газ отправляем, спасаем их от ковидов и так далее. Может, хватит быть добрыми и терпилами? Может, хватит быть порядочными партнерами? Может быть, пора обрубить с ними связи? Не хотят дружить, да и пёс с сними. Они через год без нашей поддержки загнутся», — отметил Aleksandr S.

«Когда они уже поймут, что русских не сломить и не покорить? Россия — великая держава. Русский народ непобедим. Мы — сила», — пишет Denis S.

«Похоже, она думает, мы будем сидеть сложа руки и терпеливо ждать. Новая логистика, новые партнеры — мир не ограничивается Европой и США», — написала Елена.

«А может, уже закрыть это… окно в Европу? Вместе с нашими ресурсами, удобрениями, редкими металлами, зерном. Какого хрена играть в эти игры?» — не понимает Joly.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

«Да перекройте вы им газ в конце-то концов! Ну и что, что контракты!» — призвал «Дышите Не дышите».

«Псы гавкают, каток едет. Ничего, зима скоро, и надеюсь, что она будет максимально ледяной, чтобы задницы себе заморозили. Тогда и посмотрим, как петь начнут. С каждой неделей лай всё громче, а зима всё ближе», — отреагировал Dentaky.

«Зиму переживите!» — добавил Roman.

«Вы хотите нас запугать санкциями и посмотреть, кто выдержит? Мы без тряпок или вы без газа? Серьезно?» — задалась вопросом Katerina.

«Да уже, наверное, до многих начало доходить: или мы их, или они нас, третьего не будет!» — прокомментировал SP.

«Я вообще не понимаю, почему они до сих пор газ получают? Особенно касается прибалтов», — добавил Nikita S.

«Данное заявление адресовано… избирателям в Европе. Их предупреждают, чтобы готовились к худшему и не ждали смягчения. Наверное, это предупреждение не последнее, но дальше пойдут уже угрозы кары недовольным. «За использование российских нарративов», разумеется», — подытожил Михаил.