Трудно сказать, сравнивают ли серьёзные люди специальную военную операцию (СВО) и Великую Отечественную войну. Правда, от одного серьёзного человека нечто подобное я слышал точно. По остальным не скажу. Но вот в чём я уверен — так это в том, что комментаторы и в социальных сетях, и в крупных медиа частенько проводят данные параллели. Мол, а вот было ли такое в Великую Отечественную войну?..

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

К чему эти сравнения? Приводят ли они к чему-то, кроме обмана и самообмана, если брать в расчёт текущее положение дел?

Ведь ощущение когнитивного диссонанса, как я писал ранее, не исчезает, не покидает любого думающего человека. Там гибнут наши парни, гибнут страшно, получают увечья, а здесь празднества и веселье, здесь колесо обозрения. И всякий раз думаешь: как так?!

Это, собственно, не значит, что все мы должны носить траур, нет. Но уж точно, исходя из происходящего там, в зоне СВО, мы должны выражать эмоции куда сдержаннее. Обязаны уважать тех, кто не щадит себя ради того, чтобы остальные могли выстраиваться в очередь на колесо обозрения. И это не какое-то сверхусилие, но обыкновенная логика.

Меж тем вместо внятных выводов нам полетели оправдания празднеств, салютов, концертов. Тех самых, что происходили, когда наши парни бились в окопах, а беженцы из б. УССР стояли на границе. То есть выводов делать не стали, а решили оправдаться, спустив на рядового гражданина свору дежурных пропагандистов. Что ж, ожидаемо, в общем-то.

Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602

И так же ожидаемо опять решили провести — для чего? — провести параллели с Великой Отечественной войной. Мол, разве не помните, даже в блокадном Ленинграде работали театры. Ну и, конечно, как Дмитрий Шостакович писал свою симфонию. Когда читаешь такое, то думаешь, что апологеты либо сошли с ума, либо не слишком стараются в своих оправданиях. Банально держат зрителей/слушателей за идиотов.

Ведь это наглая подмена понятий. Потому что в блокадном Ленинграде голодные актёры выходили на сцену для голодных людей, чтобы поднять их моральный дух. И Шостакович писал свою симфонию на износ, и исполнялась она, пока наши орудия давили залпы фашистских орудий. А здесь очень сытые артисты, неся феерический бред («вчера приснился сон прекрасный, Москва сгорела целиком»), развлекают сытых людей. Так к чему тогда это отутюженное враньё? К чему эта мещанская, звенящая пошлость?

После них, кстати, обязательно следуют яростные призывы быть жёстче. «Пора жестить!» И где-то фоном звучат разговоры об ударах по центрам принятия решений, заявления о недопустимости перехода красной линии тем или иным государством. Иначе… а что иначе? Вот реально: а что иначе? Это как в школе, где самый наглый лезет с вопросом и провоцирует: ну а что ты мне сделаешь?

Во время Великой Отечественной войны у нас были цели — чёткие, ясные, сформулированные. Гитлер капут! На Берлин! Смерть фашистским оккупантам! Теперь же Зеленский, оказывается, легитимный президент. А под Киев мы сейчас войска то бросаем, то отводим. Возможно, это такой хитроумный план. Возможно, даже исход из Харьковской области — тоже часть хитроумного плана. Всё может быть, но… Ведь закрадываются сомнения, а они не нужны.

Это не критика с дивана. Ни в коем разе. Размышлять о делах военных должны люди военные. И если уж мы о Великой Отечественной войне, то сейчас у нас нет права положить в гробы 20 миллионов человек, даже 2000, 200 нет права. Тогда о чём это?

О том, что пора чётко и ясно определить, для чего это всё. Сформировать понимание у народа. Как было в ту же Великую Отечественную войну. Мы не сомневаемся в победе, но нужно знать, в чём конкретно, на какой территории и в какой стране будет заключаться эта победа. Обозначить единые цели — и идти к ним, сплотившись. Иначе возникает масса вопросов, а они на войне совсем не нужны.