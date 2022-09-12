В Киеве предложили установить памятник британской королева Елизавете II. Соответствующая петиция, как сообщает издание «Страна», была размещена в приложении «Киев цифровой».

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Авторы петиции призвали поставить памятник Елизавете II на месте монумента одному из командиров Красной армии Николаю Щорсу. Петиция пока набрала 600 голосов, и если данное предложение поддержат более 6000 человек, то петицию должны будут рассмотреть.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сарказмом указали, что данная инициатива указывает на то, что б. УССР стала колонией Британии.

«Преклонив однажды колени — можно навечно остаться рабом». В приложении «Киев Цифровой» появилась петиция об установке памятника королеве Елизавете II. На месте памятника Николаю Щорсу. Считаю, что по этой логике Киев уместно переименовать в Джонсонград. Построенный Потемкиным Николаев — в Лизгород. И дальше по списку», — комментирует новость в своем телеграм-канале журналистка из бывш. УССР Диана Панченко.

«Львов — Байденоград. Звучит ведь, и деду приятно будет», — иронизирует Сергей.

«Наверное, первый случай в истории, когда народ добровольно сдавался в рабство», — добавил Анатолий.

«Непонятно, метро почему не закопают? Его же коммунисты строили», — пишет Kugut.

«Ну не нравится им быть малороссами, хотят быть малобритами», — написал Mikhail M.

«Одного не пойму — почему им так нравится Елизавета II и одновременно не нравится Екатерина II», — задалась вопросом Olga S.

«У них вообще нет конкурентов по маразму», — с юмором отреагировала Елена О.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Композиция англичанка гадит будет живописно смотреться в Киеве», — иронизирует Dmitry.

«Да оставьте её в покое! Пусть уже горит в аду бабуля!.. За все воздастся!..» — пишет Оксана.

«Искусственная страна, страна-ошибка. Нет никого и ничего своего, чем можно было бы гордиться. Свою историю стирают, заменяя сказками. Как до такого можно было скатиться?» — не понимает Татьяна.

«И британский флаг повесить на Банковой, чтоб всё было понятно…» — комментирует Anton T.

«Дурдом отдыхает! Может, Киев переименовать в Елизаветинск?» — с сарказмом призвала Татьяна.

«Правильно! В колонии Британии должен быть памятник королеве! Им без разницы, кому служить… Гитлеру или Джонсону!» — отметил Арчи.

«Ну конечно, памятник Екатерине, благодаря которой были построены несколько городов, нужно снести, а королеве, благодаря которой в том числе страна почти уничтожена — установить…» — подытожила Tatyana.

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