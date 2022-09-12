Убийство Виталия Гуры было инсценировкой. У России есть свой Бабченко!
Известие о том, что убийство замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди благодарят за хорошую весть.
«Это называется оперативная игра… Когда с помощью инсценировки ловят реальных подонков», — считает Виктор.
«Чтобы раскрыть всю цепочку, поймать боевиков, найти их тайники», — соглашается Леонид.
«Вот это поворот… Раньше думала, такое только в фильмах может быть», — поделилась Надежда Мартынова.
«Бабченко тоже имитировались убийство. Главное надо было взять исполнителей», — заметила Нина Савицкая.
«Вот и у России есть свой Бабченко! Гура еще в Киеве на Т-90 Прорыв по Крещатику проедет!» — предрек Игорь Рогатин.
«ФСБ надо отдать должное, умно. Пока Гура был «мертв», там, наверное, всех радующихся идентифицировали», — поделился мнением Павел.
«Молодчики ребята с ФСБ, так держать», — поблагодарил Дмитрий Литвинов.
«Такая реакция наших служб на готовящееся покушение говорит о разветвленной сети агентов и хорошей осведомленности. В наше время информация дорогого стоит, в данном случае жизнь ключевого чиновника на подконтрольной территории. Красиво», — соглашается Светлана.
«Ну что ж — человек жив и это замечательно! Почему решили сейчас об этом рассказать? Думаю, что накрыли медным тазом укропско-террористическую ячейку, а нашего «человека в команде» уже вывели из-под удара… Ура, товарищи!» — поделилась L.
«Читаешь такие истории и сразу вспоминаешь фильмы и книги о борьбе с бандеровцами. Кстати, рассказы очевидцев мне тоже приходилось слышать. Удачи всем российским служивым! Храни вас Господь!» — пожелала Ольга.
Как сообщало ИА REGNUM, известие о смерти замглавы Новой Каховки Виталия Гура в реанимации после нападения подтвердил РИА Новости 6 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев
О том, что убийство замглавы ВГА Каховского района Херсонской области было инсценировкой ФСБ России, рассказал сам Виталий Гура в эфире «Первого канала». Также на телеканале рассказали, что убийство заместителя начальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором сообщали киевские телеканалы, также было инсценировкой спецслужб из РФ.
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