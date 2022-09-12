Известие о том, что убийство замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гуры было инсценировкой ФСБ России, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди благодарят за хорошую весть.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Это называется оперативная игра… Когда с помощью инсценировки ловят реальных подонков», — считает Виктор.

«Чтобы раскрыть всю цепочку, поймать боевиков, найти их тайники», — соглашается Леонид.

«Вот это поворот… Раньше думала, такое только в фильмах может быть», — поделилась Надежда Мартынова.

«Бабченко тоже имитировались убийство. Главное надо было взять исполнителей», — заметила Нина Савицкая.

«Вот и у России есть свой Бабченко! Гура еще в Киеве на Т-90 Прорыв по Крещатику проедет!» — предрек Игорь Рогатин.

«ФСБ надо отдать должное, умно. Пока Гура был «мертв», там, наверное, всех радующихся идентифицировали», — поделился мнением Павел.

«Молодчики ребята с ФСБ, так держать», — поблагодарил Дмитрий Литвинов.

«Такая реакция наших служб на готовящееся покушение говорит о разветвленной сети агентов и хорошей осведомленности. В наше время информация дорогого стоит, в данном случае жизнь ключевого чиновника на подконтрольной территории. Красиво», — соглашается Светлана.

«Ну что ж — человек жив и это замечательно! Почему решили сейчас об этом рассказать? Думаю, что накрыли медным тазом укропско-террористическую ячейку, а нашего «человека в команде» уже вывели из-под удара… Ура, товарищи!» — поделилась L.

«Читаешь такие истории и сразу вспоминаешь фильмы и книги о борьбе с бандеровцами. Кстати, рассказы очевидцев мне тоже приходилось слышать. Удачи всем российским служивым! Храни вас Господь!» — пожелала Ольга.

Как сообщало ИА REGNUM, известие о смерти замглавы Новой Каховки Виталия Гура в реанимации после нападения подтвердил РИА Новости 6 августа глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев

Никита Третьяков ИА REGNUM руководитель военно-гражданской администрации Каховского административного района Владимир Леонтьев

О том, что убийство замглавы ВГА Каховского района Херсонской области было инсценировкой ФСБ России, рассказал сам Виталий Гура в эфире «Первого канала». Также на телеканале рассказали, что убийство заместителя начальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором сообщали киевские телеканалы, также было инсценировкой спецслужб из РФ.

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