Массовые шествия в защиту традиционных ценностей, которые прошли в сербской столице Белграде, стали поводом для реакции в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 12 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Белград

Огромная колонна людей, которые решили напомнить о том, что такое традиционные ценности и насколько они для них важны, прошествовала от здания патриархии в сторону храма Святого Саввы в Белграде. Взрослые сербы, решившие стать частью этого шествия, взяли с собой и своих детей.

В гигантской колонне был развёрнут 500-метровый сербский флаг, что многое говорит о масштабе этой акции. Кроме того, жители Сербии взяли в руки иконы и распятия. Нашлись и те, для кого традиционные ценности неразрывно связаны с Россией. Поэтому в колонне были люди с российской символикой, портретами президента нашей страны, а также с изображениями, отсылающими к спецоперации РФ на территории бывшей УССР.

«Братушки Сербы, мы с вами!» — написал Ульстар К.

Многие пользователи были рады увидеть, насколько живое оказалось сербское общество. Граждане считают правильным, что народ Сербии чтит свои традиции и не собирается прогибаться под давлением Запада.

«Сербы приятно удивляют. Молодцы», — пишет Андрей Р.

«Молодцы, сербы! Ни в каком плане не собираются прогибаться под это западное влияние!» — поделился своим мнением Ярослав С

YouTube-канал strigastyle Цитата из видео Сербия. Белград крестный ход. 09.2022г

Некоторые комментаторы уверены, что западным негативным и разрушительным трендам, которым в немалой степени подвержена Сербия, необходимо давать жёсткий отпор. Огромные массы людей, вышедшие на улицы и заявившие о своём мнении по этому поводу, — лучшее оружие против влияния Запада.

«Эти навязанные Западом ценности нормальным людям не нужны, потому что их цель — это вырождение населения. У нас такое не поддерживают, и в Сербии, похоже, тоже всё в порядке», — отметил Ипполит М.

Часть людей полагает, что Евросоюз, который в едином угаре решил предаться извращениям и саморазрушению, не смог завлечь на свою сторону сербов. Граждане уверены, что Белграду приходится нелегко выстаивать, будучи окружённым врагами, но у него это тем не менее всё же получается

YouTube-канал strigastyle Цитата из видео Сербия. Белград крестный ход. 09.2022г

«Есть в Европе ещё страны, которые, несмотря на все санкции и угрозы Запада, поддерживает Россию и сопротивляются античеловеческим западным трендам. Многие европейские политики это тоже делают, но им страшно, потому что за это на Западе жёстко наказывают. Там не разрешают людям иметь свое мнение», — указывает Екатерина Л.

Большинство комментаторов оказалось солидарно с шествующими гражданами Сербии. Граждане уверены, что традиционные ценности — последний оплот перед надвигающимся западным адом.

«Адекватные, вменяемые люди! Молодцы! Только так и не иначе! Это жизнь, это продолжение рода, это природа. И никакого извращения в современном мире быть не может. А кто придерживается нетрадиционных ценностей, того можно записать в разрушителей жизни на Земле. Пусть они на Западе друг с дружкой эти нетрадиционные люди развлекаются, если хотят, но это болезнь. Это даже не развлечение, а реальная болезнь», — считает Димка Н.

Напомним, 11 сентября в столице Сербии Белграде случились массовые шествия в защиту традиционных ценностей.