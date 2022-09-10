Программа ленд-лиза для киевского режима оздоровит американскую экономику. Соответствующее заявление сделал представитель киевского режима Алексей Резников.

Клод Верлинд. Марионетки

«Деньги, которые будут направляться на покупку, будут идти в экономику Соединенных Штатов. То есть они получают оздоровление экономики, своего ВПК (военно-промышленный комплекс — М. Р.), они начинают производить», — сказал он в интервью местному «РБК».

По словам Резникова, Штаты передают киевскому режиму со своих складов ракеты для HIMARS, побуждая производителей вооружения пополнять запасы на американских складах.

Заявление Резникова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили представителей киевского режима, которым безразличны жизни жителей б. УССР, за счет которых они по сути и «оздоравливают» американскую экономику.

«Для хозяев своих старается», — отреагировал Yuriy.

«Радуемся за американскую экономику», — смеется Anastasia B.

«А ещё экономику США сильно оздоравливают высокие цены на углеводороды в Европе, потому что промышленность США оказывается рентабельнее европейской, плюс американцы им продают нефть и газ, даже не задумываясь о скидках в условиях тяжёлого времени», — отметил Иван.

«Всё для блага большого белого господина», — добавил… Резников», — с сарказмом написала Yulia_S.

«Главное, чтоб барину было хорошо. Такова холопская сущность», — отметил Сергей Юрьевич.

«Бандеровские холопы рады быть топливом для американской экономики», — прокомментировал Aleksey.

«А почему… [Резников] переживает за экономику США?» — задалась вопросом Наташа.

Интернет-представительство президента киевского режима Алексей Резников

«Ну так колонии не должны волноваться о своей экономике», — добавила Ирина.

«Постеснялся бы такое на публику говорить…» — пишет AngryIS.

«Кто платит, тот и музыку заказывает… [Бывш. УССР] с 2014 [года]… стала колонией США. И чиновники все прикормлены и работают на США… Чиновник логично заботится о благосостоянии своего работодателя», — отметила Наталья.

«Эти зеленские, резниковы и т.д. — холуи американские — кровью [жителей б. УССР] питают ВПК Штатов и оздоравливают их экономику», — отреагировала Вера.

«А у [Киева] есть деньги, чтобы платить за оружие? Я так понимаю, что пока платят налогоплательщики США», — написал Андрей А.

«А чему удивляться? Это ж англосаксы. Им война чужими жизнями всегда приносила наслаждение и барыши», — пишет Malik T.

«До последнего [жителя б. УССР], а [бывш. УССР] использовать как сырьевой придаток. Западным партнёрам всё равно, сколько [жителей б. УССР] погибнет, — главное Россию ослабить», — комментирует Виталия.

«То есть [военные действия] на [территории б. УССР] нужны лишь для того, чтобы оздоровить экономику США? Тогда надо положить в землю ещё больше [жителей бывш. УССР], чтобы ещё больше оздоровить экономику США. Мрази Зеленского даже не скрывают, что служат США…» — прокомментировал заявление Резникова политолог из бывш. УССР Александр Скубченко в своем телеграм-канале.