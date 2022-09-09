Заявление еврокомиссара по внутренним делам Европейского союза Ильвы Йоханссон о том, что «больше нет оснований доверять русским», поэтому поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам, стало поводом для реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тень фашизма

Со слов Йоханссон, которая выражает далеко не только своё мнение, но и позицию всего Евросоюза, т. к. занимает пост еврокомиссара по внутренним делам ЕС, русские больше не могут быть туристами на территории Европейского союза, потому что для них это отныне привилегия. Но даже эту привилегию, говорит Йоханссон, ЕС давать русским не желает.

Стоит отметить, что представители ЕС всё чаще отходят от чисто политических формулировок в отношении российского народа, называя нас, например, гражданами России, и теперь больше выпячивают чисто этническое либо же социокультурное обозначение нас как русских, имея в виду, конечно же, всех, кто идентифицирует себя как часть многонационального народа России.

«Самое время переименовывать ЕС в Четвёртый рейх. Сегрегация по национальному признаку уже действует в этом образовании», — указывает Татьяна П.

Многие пользователи считают, что руководство ЕС уже не стесняется использовать откровенные нацистские замашки, говоря о том, что конкретная нация имеет индивидуальные плохие черты. Граждане считают, что ответом на такие оскорбления может быть только полный и безоговорочный разрыв вообще всех отношений между Россией и Европейским союзом, включая экономические.

«Тогда газ тоже должен стать привилегией для них, раз привилегией для нас они теперь считают свои шенгены. Чтобы только по великим праздникам включали понюхать», — призывает Дмитрий К.

Часть людей полагает, что после сказанного представителем ЕС ни один уважающий себя житель России не ступит на землю своих ненавистников.

News Oresund Ильва Йоханссон

«Все это, конечно, очень «страшно и пугающе», но какая нам, по сути, разница? Показательны были последние месяцы с их отношением к нам. Насколько там процветает ненависть к русском, которая уже в подкорке у многих сидит! И после такого вот разве захочет кто-то ехать в Европу? Молчу уже о том, что они себе же роют яму, создавая проблемы со своей же экономикой. Думаю, что российские туристы нормальную такую прибыль им создавали. А теперь что? А теперь ничего», — отмечает Андрей Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Евросоюз ведёт самоубийственную политику, не только отрезая себя от российских энергоресурсов, но и обрекая свои туристические отели на простой.

«Больные люди. Там были отели конкретно под русских. Кто теперь будет в них отдыхать?! Европейцы в пять звёзд не ездят, американцы отдыхают в своей стране, в Доминикане и Латинской Америке разве что. Китайцы теперь тоже отдыхают в Китае, в ЮВА или в России. Бред какой-то со стороны Европы. Бедная Греция! На Родосе, в Халкидиках, на Санторини в основном русские и отдыхали. А Болгария?! Там у наших столько квартир! А Испания?! В Испании отельные комплексы для русских были построены, апартаменты для русских в аренду настроили. Всё коту под хвост! Это же просто ужасно», — считает Мария Ш.

Нашлись и те, кто уверены, что российский гражданин, желающий порадовать себя в области туризма, имеет огромное количество возможностей для достойной реализации задуманного.

«Да ладно, я лучше в Эмиратах отдохну, чем в замерзающей Европе! Деньги есть и есть, где их тратить. Европа сама себя переиграла», — поделился своим мнением Александр Ш.

Напомним, 9 сентября еврокомиссар по внутренним делам Европейского союза Ильва Йоханссон заявила в ходе своего визита на финско-российскую границу на контрольно-пропускном пункте Нуйямаа (Брусничное) о том, что «больше нет оснований доверять русским», поэтому поездки в страны Евросоюза из России по туристическим визам будут доступны только журналистами и гражданам, выезжающим по семейным и гуманитарным обстоятельствам.