Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу (бывший коллега Эрдогана и бывший премьер-министр) обратился к чиновникам со словами: «Друзья, Титаник тонет! Не занимайтесь противозаконной деятельностью, не будьте частью запущенного механизма. Президент уничтожит всех вас одного за другим». Опубликовав примечательные заявления в своем аккаунте в социальной сети, Давутоглу поделился кадрами с видеозаписей своих предыдущих выступлений и подчеркнул, что правительству ПСР осталось недолго.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Титаник

Эти заявления собрали множество комментариев в соцсетях.

Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу в своем аккаунте в соцсети опубликовал следующие сообщения:

@Ahmet_Davutoglu: «Друзья, Титаник тонет! Не занимайтесь противозаконной деятельностью, не будьте частью запущенного механизма. Президент уничтожит всех вас одного за другим».

@Ahmet_Davutoglu: «Мы не допустим коррупции, воровства или грабежа. Мы надевали белые рубашки, чтобы защищать права и законы этой благородной нации, и мы будем решительно бороться до конца. Вместе мы построим мирное и безопасное будущее».

MustafaKurt Ахмет Давутоглу

Студент магистратуры Ибрахим Унвер отвечает на этот комментарий следующим образом:

@brahimn01 852 610: «Как же грустно! К лицу ли такая демагогия человеку, занимавшему пост премьер-министра Турецкой Республики? Если вы стали кандидатом на пост государственного деятеля, прибегайте к средствам правовых инициатив. Создавать хаос болтовней и демагогией — на руку невеждам. Быть властью не должно быть настолько простым…».

Бухгалтер Муджахид Огуз публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего комментария:

@mchdoguz: «Во время коррупционных скандалов 17–25 декабря 2013 года вы тоже носили белые рубашки… Когда вы были премьер-министром, зять Эрдогана был членом вашего кабинета министров… Выборы 7 июня и 1 ноября 2015 года были в период вашего срока. Каков был план хаоса между двумя выборами? Это вы отдали приказ сбить русский самолет или ваш повелитель? И затем, вдобавок ко всему, вы совершили намаз в мечети Омейядов (Дамаск), да примет это Аллах…».

Бизнесмен, владелец компании Абдуллах Аксой публикует следующий комментарий:

@AbdullahAksoy0: «Кто-то надевает и снимает рубашку «Милли Герюш» («Национальный взгляд») (политического течения). Кто-то надевает и снимает клетчатую рубашку… Вместо того чтобы менять рубашки, словно змея, лучше бы вы попытались быть человеком, лучше бы вы усвоили такие понятия, как закон, права человека… Мы также видели тех, кто появлялся на арене, заявляя о борьбе с 3 проблемами (коррупция, бедность, запреты), а затем оказалось, что эти 3 понятия стояли во главе командного центра».

Профессор политологии Мехмет Эфе Чаман публикует следующий комментарий:

@MehmetEfe_Caman: «Турция похожа на Титаник, севший на айсберг. Продолжают звучать фортепиано и вальс, и все думают, что всё нормально. В то время как корабль тонет. Это не сравнение. Страна погружается на дно!».

Вилли Штёвер. Гибель «Титаника». 1912

Журналист Ханде Кудай публикует следующий комментарий:

@handekuday: «Мы, граждане Турецкой Республики, подобны оркестру на Титанике. Корабль тонет, но мы пытаемся насладиться оставшимся временем».

Кто и что написал в Турции в рамках нового флешмоба в Twitter OneWordTweet (опиши себя одним словом)?

Флешмоб в Twitter, начавшийся на прошлой неделе как вирусный, появился на повестке дня в Турции. В нем приняли участие многочисленные политики и известные компании.

Президент, председатель ПСР Реджеп Тайип Эрдоган принял участие во флешмобе, опубликовав слово «Турция».

Председатель РНП Кемаль Кылычдароглу процитировал твит Эрдогана, написав слово «Повышение цен».

Мэр Анкары Мансур Яваш опубликовал слово «Анкара», мэр Стамбула Экрем Имамоглу написал «Исполнение».

Председатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу написал «Выборы».

Председатель «Хорошей партии» Мерал Акшенер опубликовала сообщение «Свобода».

Заместитель председателя партийной группы ДПН Мерал Даныш Бешташ опубликовала слово «Равноправие».

Башак Демирташ приняла участие во флешмобе, опубликовав слово «Тоска», посвятив его своему супругу, сопредседателю ДПН Селахаттину Демирташу, содержащемуся в тюрьме типа F в г. Эдирне.

Председатель ПНД Девлет Бахчели опубликовал слово «Мир».

Министр казначейства и финансов Нуреддин Небати написал слово «Сияние».