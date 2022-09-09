Информация, согласно которой Корейская Народно-Демократическая Республика официально провозгласила себя ядерным государством, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отныне Северная Корея располагает достаточным количеством ядерных зарядов, средств их доставки до столицы вероятного противника, а также имеет возможность нанесения автоматического удара при условии, что государству угрожает реальная опасность исчезновения. Имеется в виду, что КНДР применит ядерное оружие даже в том случае, если высшему командованию поступит информация о планах противника о нападении.

Предполагается, что такая мера позволит северокорейскому руководству избежать провокаций в сторону своего государства и позволит народу Корейской Народно-Демократической Республики жить спокойно, пребывая на территории тихой пристани, защищенной от всех ветров, пока во внешнем мире бушуют смертоносные ураганы.

«Живут, кайфуют. Вот сразу видно, что КНДР знают себе цену и не смотрят по сторонам, когда решают свои вопросы», — пишет Наталья К.

Многие пользователи уверены, что такое провозглашение себя ядерной державой призвано дать остальному миру понять, что с КНДР шутки более не шутят. В первую очередь этот месседж должны услышать в Соединённых Штатах Америки, которые то и дело провоцируют вооружённое противостояние с Северной Кореей.

«Отныне Пентагону нужно быть аккуратней, Трасс тоже необходимо быть более сдержанной. КНДР — страна, которая реально на кнопку может нажать в случае чего», — считает Евгений Е.

diamond.jp Ким Чен Эн наблюдает за запуском баллистической ракеты

Некоторые комментаторы отмечают, что КНДР — это такая закрытая страна, которая, по сути, варится в собственном соку, но остальному миру не досаждает. Тем не менее часть этого остального мира в лице США остаётся крайне недовольной тем, что есть на Земле ещё государство, которое десятилетиями движется самостоятельным курсом, не обращая внимания на команды гегемона.

«КНДР — трудолюбивая, сытая страна с высоким индексом человеческого развития, с большой социальной поддержкой простого народа, без инфляции, с наивысшей безопасностью на улицах. Стране нужна защита от США», — указывает Виктор Б.

«Правильно делают. С учётом происходящего в мире только ядерное оружие — реальный рычаг против всяких загребущих американских лап», — уверена Виолетта П.

Часть людей уверена, что КНДР идёт правильным курсом. И кому, как не государству, находящемуся в окружении врагов, но которое ни разу не демонстрировало даже намёка на захватнические амбиции, иметь право распоряжаться достижениями в области ядерного оружия для собственной защиты.

«Убеждена, что если бы у них не было ядерного оружия, то америкосы давным-давно туда бы зашли», — написала Дарья С.

«У КНДР же уже давно есть ядерное оружие, так что вполне логично, что они себя объявили ядерной державой и готовы себя защищать от врагов», — отметила Светлана Д.

«Судя по всему, Ким Чен Ыну всё-таки придумали такие ракеты, которые гарантировано доставят ядерный заряд до Вашингтона. С таким оружием КНДР теперь точно может считаться ядерным государством», — указывает Марат П.

Напомним, 9 сентября южнокорейское агентство Yonhap опубликовало материал со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи, согласно которому Корейская Народно-Демократическая Республика официально провозгласила себя ядерным государством.