Польша собирается предъявить Чехии территориальные претензии, сообщает 8 сентября Rzeczpospolita. Варшава потребует от чешской стороны вернуть 368,44 га территорий в качестве компенсации «за невыгодный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 1950-х гг.».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в последнее время Польша предъявляет слишком много претензий другим странам, как, например, недавно было с Германией.

«Жгите, поляки!» — иронизирует Галина.

«Что-то Польше слишком многие в последнее время стали должны. Закончится тем, что последним долгом будет настучать по башке», — добавил Nemo N.

«Ну понятно, почему Польшу постоянно расчленяли», — отреагировала Natalia S.

«Так несутся к новому разделу, что ноги ломают», — с сарказмом отметил Андрей Б.

«Может, стоить напомнить полякам, что это именно они с Гитлером первые разделили Чехословакию?» — задался вопросом Алексей Г.

«Сожрите уже друг друга», — не выдержала Маргарита.

«Ничему их собственная история не учит, ну ведь доиграются, и их снова разделят», — написала Надежда.

«Теперь Польшу делить будет ещё и Чехия», — отметил Андрей.

«Вот что значит в себя поверили», — прокомментировал Andrey77.

«И про реституцию во Львове не забудьте!» — призвала Galina S.

«А чехи могут предъявить Польше за раздел Чехословакии?» — задался вопросом Олег С.

(сс) Mariusz Pazdziora Чехословакия 1920—1938

«Я, может, ошибаюсь, но разве Польша не получила часть земель Германии? Может, пора отдать немцам? Немцы, ау, почему не забираете?» — с сарказмом поинтересовался Андрей П.

«В жабогадюкинге всё стабильно», — смеется Ирина.

«Чехи с немцами свои арсеналы раздали, вот поляки и борзеют», — добавил Семен С.

«Меня терзают смутные сомнения… По-моему, скоро полякам всей Европой рога поотшибают. Оборзели вконец», — не выдержал Tymmy.

«Польша, я смотрю, по кругу пошла: Германия, [бывш. УССР ], Чехия. Кто следующий?» — задалась вопросом Olga O.

«А что ж молчали 70 лет?» — не понимает Natasha Z.

«Чем ущербнее страна, тем больше амбиций», — смеется Нонна.

«У Польши аппетит что надо», — с сарказмом подытожила Юлия Х.