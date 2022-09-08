Заявление президента Владимира Путина о том, что Россия не будет поставлять энергоносители за рубеж в случае ввода ограничения цен со стороны Запада, вызвало неподдельный интерес в интернет-пространстве Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе пленарной сессии VII Восточного экономического форума президент России возмутился желанием Запада ограничить цены на нефть и газ из России. По словам российского лидера, это приведет к повышению цен.

«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а если будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим», — сказал Владимир Путин, комментируя планы западных стран по ограничению цен на энергоресурсы из России.

Между тем директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев предупредил правительство Южной Кореи о том, что страна может столкнуться с серьезными последствиями, если Сеул присоединится к «Группе семи» (G7), решившей установить потолок цен на российскую нефть.

«Южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем», — сказал Зиновьев.

В МИД России также заявили о готовности возобновления поставок сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, если Пхеньян этого захочет.

Отметим, что в настоящее время импорт сырой нефти из России в Южную Корею составляет около 5% от общего объёма.

«Говорили, что экономика России терпит крах, однако теперь экономика ЕС вот-вот пойдет в тартарары. Если их отключить от российской энергии, то крупные промышленные предприятия рухнут одно за другим. Будут утеряны миллионы долларов и рабочих мест», — отмечает bazz***.

«С чего это сразу мы присоединимся? Не похоже, что мы безоговорочно поддерживаем США. Национальные интересы превыше всего», — пишет huln***.

«Ну, если процветающее общество Европы и США как-то выживет, то остальной мир — нет», — считает skan***.

«Кажется, у Европы нет будущего», — смеется tjdw***.

«Пусть импортируют из Южной Кореи термобелье и одеяла с подогревом», — советует ysh7***.

«Эта система только поспособствует росту цен. Если же Россия откажется от экспорта в западные страны, то мировая экономика пошатнется», — отмечает xcur***.

«Может, после этого другие страны нарастят добычу нефти и газа?» — задается вопросом shb7***.

Gazprom.ru Добыча газа

«На секундочку, крупнейшим импортером нефти в Южную Корею является Саудовская Аравия. За ней следуют США, Кувейт, Ирак ОАЭ, Казахстан, Катар, Мексика и Россия. Доля российской нефти в импорте составляет 3%. Нам ничего не будет, если эти 3% превратятся в 0%», — считает stro***.

«Как минимум на два-три года растянется энергетический кризис, последствиями которого станут: рост цен на сырье, стагнация занятости, трудности в логистике. Однако в этот же период произойдет развитие альтернативных источников энергии», — высказывает свое мнение dark***.

«Альянс с США, конечно, хорош, но что касается экономики, то мы должны действовать в своих интересах», — пишет mirr***.

«Нам нужно действовать аккуратно, чтобы не навредить южнокорейским компаниям, работающим в России», — отмечает thir***.

«Если Юн останется рядом с Байденом, то его возненавидит вся страна», — предполагает wj08***.

«Откажитесь от российской нефти. Кто знает, что у них в голове. Захотят и обрубят нам провод», — считает jjle***.