Правительство Нидерландов позволило Гааге и другим городам как минимум до 1 января 2023 года, не взирая на антироссийские санкции, пользоваться контрактами, заключенными с дочерней компанией «Газпрома». Об этом со ссылкой на письмо нидерландского министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена, адресованное парламенту, сообщает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Министр отметил, что немецкая «дочка» Газпрома подпадает под антироссийские санкции, так как германское правительство не имеет права собственности на акции компании. Также он попросил разъяснений Европейской комиссии.

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Сообщение агентства Reuters обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что в Нидерландах создается прецедент, сейчас и в других странах Евросоюза могут начать нарушать свои же санкции. Иные задались вопросом, а будет ли Газпром продавать Нидерландам газ.

«А что такое? Холодно стало?» — задалась вопросом Елена.

«Они это решили. А мы? Может не стоит продавать им? Они же ищут хоть лазеечку, чтобы элита ЕС не озябла», — пишет «Весёлая».

«На «Миротворец» всю Гаагу», — с сарказмом призвала Галина.

«Раньше Гаага закупала несколько тысяч кубометров газа, а после разрешения по 50 млн в день закупать начнёт, и появится Гаагский хаб. А ведь если мы туда поставим, и Гаага возьмёт (и не только газ), то может начаться цепная реакция. Типа, раз им можно, то и в Италии, например, Рим закупит газку и понеслась…» — заметил Дмитрий П.

«А Газпром в курсе?» — задался вопросом Сергей.

«Разрешить-то разрешили, вот только продадут ли им, это совсем другой вопрос», — отреагировала Ольга К.

(сс) zoetnet Гаага

«Так надо помочь Гааге переступить через себя и отказаться от газа. Вынужденно», — с сарказмом добавил Руслан.

«И насколько больше газа в этой самой Гааге стало после этого?» — поинтересовался Павел Б.

«А Гаага прекратила принимать иски от ДНР и ЛНР о военных преступлениях [киевского режима]. Не пора ли отключить газ гаагским фашистам?» — спросила Veta G.

«Хороший прецедент. Кто следующий?» — спросила Анна.

«Может быть, к весне договорятся с Газпромом, в какой валюте платить и по какой цене покупать будут», — смеется Альберт В.

«Как можно это терпеть? Почему они не хотят героически замерзать ради [киевского режима]? Вся Европа должна жить только ради [киевского режима]», — пошутила Катя.

«А потом окажется, что вся Европа закупает у Гааги не «грязный» газ из России, а «чистый» демократический», — смеется Ника.

«А Гааге не стыдно газ у России покупать? Ну стыдно же должно быть, ну как так-то?» — не без сарказма задалась вопросом Лера.

«Ну это та Гаага, которая потом будет судить всех россиян. Невзирая ни на возраст, ни на пол. Если ей удастся выжить с помощью наших энергоресурсов. Умно. Думаю, стоит помочь», — пишет Сергей И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суд в Гааге

«Нидерланды нарушают свои же санкции и теперь обязаны обложить санкциями сами себя!» — иронизирует Александр.

«И все остальные в Европах: «А что, так можно было?» — отреагировал Le_Chat Z.

«А что такое? Газика не хватает? Ну это только первая ласточка! Сейчас начнется. Кто ещё там попадет в список исключений?» — поинтересовалась Олеся.

«Пациент должен был умереть, но… ему разрешили вылечиться», — с юмором проиллюстрировал ситуацию Mironychev M.

«Если очень хочется, то можно!» — подытожил Илья А.

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