Во вторник, 6 сентября, Лиз Трасс была официально назначена премьер-министром Великобритании. Сразу же ей пришлось столкнуться с лидером Лейбористской партии Киром Стармером в парламенте, прошло первое заседание с вопросами премьер-министру.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Кир Стармер поздравил Лиз Трасс с назначением и начал с вопроса о необходимости налога на непредвиденный доход, который в первую очередь касается британских нефтегазовых компаний.

Трасс, в свою очередь, заявила, что надеется на сотрудничество консерваторов и лейбористов в противостоянии российскому президенту Путину: «Я благодарю добропорядочного джентльмена за его прием, я надеюсь, что у нас получится вместе работать, особенно в тех сферах, где у нас есть согласие. И я знаю, что оппозиция нас сильно поддерживала в противостоянии [операции] Владимира Путина на территории [бывш. УССР], и я хочу, чтобы мы продолжили противостоять российской агрессии, которая и привела к энергетическому кризису».

Премьер-министр подтвердила, что она не считает налог на непредвиденные доходы компаний нужным в Великобритании, потому что он не помогает решить вопрос с кризисом, а лишь отталкивает компании от инвестирования.

«Вместо того, чтобы возвращать деньги из небывалой выручки в бюджет, Лиз Трасс поддерживает увеличение цен на газ и электричество, с которым в дальнейшем столкнется потребитель. Что это, если не ещё один налог?» — прокомментировал @bhesmondhalgh.

Некоторые пользователи считают, что, начав заседание с вопроса о налоге на непредвиденные доходы, Кир Стармер показал свое превосходство в парламенте и «ничтожность» Трасс.

«Кир был великолепен. Он реально показал стране, что из себя представляют Тори. Помощь, которую мы от них получаем во время этого кризиса, является попросту займом, который нужно будет вернуть. То, что они не хотят брать деньги у энергетических компаний — абсолютный позор», — написал @MichelleDuffy33.

Крис Макэндрю Кир Стармер

«Вау, она только зашла и сразу получила пощечину. Россия, может быть, и виновата в росте цен на энергию, но Тори сделают всё возможное, чтобы за это платили», — считает @other_film.

«Это была такая простая ловушка, в которую Лиззи прямо вбежала. Это очень легко для Стармера, Трасс уже пришел конец», — написал @TheBenjiLife.

В комментариях отметили, что деньги от налога поступают в бюджет страны, после чего их можно потратить на развитие здравоохранения, образования, дорог и много чего ещё.

«Нефтегазовые компании сделаны таким образом, чтобы они приносили непредвиденную прибыль в размере около 170 млрд фунтов. Примерно столько составляет ежегодный бюджет национальной службы здравоохранения», — прокомментировал @mod_soc_dem.

Ряд пользователей отметил, что налог в Великобритании всё-таки ввели, когда премьер-министром был Борис Джонсон и Лиз Трасс за него проголосовала. А если учитывать, что она, в принципе, поддерживала ушедшего в отставку премьера, то возникают сомнения, можно ли ей доверять.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Как она может говорить, что она против налога, если она очевидно за него проголосовала? То есть у нее не было проблем с голосованием за него, когда Борис был главный, но сейчас она передумала, так?» — поинтересовался @GilesW7.

Часть пользователей считает, что Лиз Трасс совершенно не понимает не только смысла налога, но того, как работает экономика. Её некомпетентность было видно и раньше, но для премьер-министра это позор.

«Я подозреваю, что Трасс не понимает концепции непредвиденного дохода. Налог практически или совсем не влияет на инвестиции, потому что корпорации планируют инвестиции исходя из прогнозируемой прибыли. Доход, полученный от несчастья других, выгоден только директорам и акционерам», — считает @VectisIW.

Помимо прочего, Стармер указал, что политика Лиз Трасс основана на том, чтобы брать в долг ещё больше, потому что трогать нефтегазовые компании нельзя.

Новый премьер-министр же утверждает, что, снижая налоги, она привлекает капиталы в страну и защищает рабочий класс.