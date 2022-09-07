Речь идёт о самолётах МС-21, Superjet-New и Ту-214, которые компания «Аэрофлот» собирается купить и пустить в работу. Согласно планам, первые контракты на покупку должны быть заключены до конца 2022 года. Амбициозность заявления, конечно, зашкаливает: 339 воздушных судов отечественного производства, которые должны поступить на баланс «Аэрофлота» всего за 7 лет — с 2023 по 2030 год. Таким образом, дело движется к самому крупному соглашению по приобретению отечественных самолётов за всю новейшую историю «Аэрофлота».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэрофлот

Получается, что в год будет производиться примерно 50 самолётов, которые тут же пустят в дело. Хотя всё зависит от тех объёмов, которые будут установлены согласно тем или иным конкретным контрактам. Потому что у каждого производителя свои индивидуальные возможности и с одинаковой скоростью все они работать не могут.

«Это хорошо. Главное, чтобы летали без происшествий!» — пишет Sergey K.

Многие пользователи отмечают, что планы — это пока что только планы, поэтому шампанское стоит открывать лишь тогда, когда будет подписан первый контракт на поставку отечественных самолётов.

«Осталось не только заявить, но и реализовать», — подметил Артём Г.

«Ну и отлично. Уверена, что всё у нас получится и что все самолёты будут произведены в срок», — написала Вера К.

Некоторые комментаторы ждут и верят, что российский авиапарк будет представлен преимущественно отечественными воздушными судами, прервав засилье «Боингов» и «Аэробусов».

«Ого! Большая цифра! Надеюсь, что уже в следующем году мы начнём летать по большей части на отечественных самолётах», — пишет Дарья К.

Василий Иванов ИА REGNUM МС-21-300

Часть людей беспокоится, что такой большой объём самолётов, которые должны будут поступить в «Аэрофлот», может быть не произведен в срок из-за нерасторопности нашей системы, привыкшей покупать всё готовое на Западе.

«Задача крайне амбициозная. Надеюсь, успеют. Хотя, зная наших чиновников, на бумажке может всё быть красиво, но на деле вечно какие-то внезапные проблемы вылезают», — отметила Вера К.

Ряд пользователей сетует на то, что развитием отечественного авиапарка наши власти решили заняться только после того, как их клюнул жареный петух. Попытка успеть восполнить потери, понесенные в результате антироссийских санкций, — это дело правильное, но ещё более правильно, когда тебе вовсе не приходится нести ущерба.

«А восемь лет последние они там чем занимались? Планированием? Все новости и анонсы с отсрочкой от пяти до 10 лет — это проявление слабости. Ответом на санкции сегодня должны стать самолёты уже завтра, а их нет в таком количестве, которое могло бы удовлетворить спрос», — поделился своим мнением Станислав Ю.

Нашлись и те, кто отмечает, что у России всё ещё имеется мощный потенциал в авиастроении, что не даст отрасли сгинуть в условиях санкций Запада против нашей страны.

«Хорошо, что всё-таки у нас в стране всё ещё умеют собирать свои самолеты, иначе бы из-за санкций про полёты можно было бы вовсе забыть», — считает Мила Р.

Напомним, 7 сентября Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») и «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о намерениях приобрести 339 самолетов российского производства.