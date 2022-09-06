Россия долго терпела враждебные акции японского правительства, которое в неизбывной злобе от невозможности то лестью и посулами, то угрозами заполучить Курильские острова с омывающими их богатейшими ресурсами акваториями в своих «адских санкциях» даже опережало инициатора «изоляции» нашей страны от остального мира — США. Воспользовавшись событиями в б. УССР, Токио буквально обрушил на нашу страну и её руководство шквал «санкций», стремясь побольнее ущемить этих неуступчивых русских. И что поразительно, при этом заявляя, что хотят и дальше получать из России столь необходимые Японии энергоресурсы. Расчет, видимо, на то, что якобы больше заинтересованные в Японии, чем Япония в России, русские всё стерпят и будут стремиться, как, подобно заклинанию, говорит посол России в Японии М. Галузин, «вернуть двусторонние отношения в нормальное русло». При этом как бы не видя, что японское правительство своими действиями, как заметил один обозреватель, это русло иссушило.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

О том, что Москва не намерена униженно, простите за выражение, «утираться» и терпеть наглое поведение дальневосточной соседки, стало известно после опубликования решения правительства РФ об отмене режима безвизовых поездок для граждан Японии, желающих посетить южные Курильские острова.

«Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», — указано в заявлении, опубликованном 5 сентября МИД России.

Одновременно в заявлении МИД РФ указано, что «с учетом очевидного недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией (на территории б. УССР) принимаются следующие меры… Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах».

Что касается так называемого «безвизового посещения», то это была инициатива М. Горбачева, который в ходе своего визита в Японию в апреле 1991 года хотя и не осмелился сразу уступить японцам русские острова, но впервые за послевоенную историю признал якобы существовавший «территориальный вопрос». При этом, желая сделать японцам «приятное», он пошел на подвергающий сомнению принадлежность южных Курил СССР шаг, разрешив бывшим жителям островов въезжать без оформления виз на советскую территорию для посещения могил своих родственников. Тем самым южные Курилы как бы выводились из территорий, на которых иностранцы могли находиться только при наличии в паспорте выданных МИД СССР или его учреждениями за рубежом въездных виз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

В Японии такое решение Горбачева было воспринято с энтузиазмом как одно из свидетельств намерения нового советского руководителя «решать территориальный вопрос» с Японией. Президент СССР не мог не понимать, что идет на серьезную уступку японскому правительству, которое, не признавая принадлежность Курил СССР, запрещало своим гражданам оформлять советские визы.

Если сначала японские власти с осторожностью выполняли разрешение Горбачевым посещать Курилы без надлежащих документов и не допускали использования бывших японских жителей островов для пропагандистской деятельности в пользу «возврата северных территорий», то впоследствии при президентстве Б. Ельцина, а затем и В. Путина осмелели и без стеснения стали включать в состав «безвизовых групп» людей, не имевших отношения к посещению могил. На Курилы зачастили депутаты японского парламента, чиновники, журналисты, разведчики и пропагандисты, которые, не стесняясь, занимались «промыванием мозгов» российским жителям Курил, убеждая, что стоит им согласиться с переходом островов Японии, как наступит «японское счастье». И надо признать, что в 1990-е годы эта деятельность имела результат — среди измученных тяготами жизни островитян стали появляться те, кто «клевал» на обещания японских «пряников». Их высказывания в ходе опросов в пользу перехода под японское управление широко освещались СМИ Японии, использовались при «анализе» ситуации на островах. Для того чтобы сторонников перехода Курил к Японии становилось всё больше, в МИД этой страны был создан специальный денежный фонд, из которого выделялись средства материальной помощи жителям заброшенных при Ельцине островов. Именно тогда, что называется, «наложил лапу» на этот фонд небезызвестный в Сахалинской области политикан и коррупционер Мунэо Судзуки, который под видом помощи жителям Курил не забывал и о своем кармане, за что поплатился изгнанием из правящей партии и тюремным сроком.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Мунэо Судзуки

И вот японской «вольнице» на наших Курилах пришел конец. Нет, Москва из гуманных соображений не будет запрещать японцам посещать могилы предков. Но теперь для этого им нужно будет оформлять российские визы, чего вновь не потерпит японский МИД, ибо тем самым будет подрываться надуманный постулат о «суверенитете Японии» на всех южнокурильских островах.

Сегодняшние протесты японского правительства по поводу решения Москвы навести порядок в посещении иностранцами своей территории деланные и не имеют для Москвы никакой силы и смысла. Как уже отмечалось, МИД РФ вообще надо прекратить реагировать на эти бесконечные японские «протесты», не устраивать бессмысленные перепалки. А японским властям, угрожающим нашей стране и её народу всё новыми «санкциями», надо дать понять, что в арсенале российского правительства есть ещё немало мер, которые могут очень не понравиться Токио. И пора прекратить нелепые призывы к японцам «жить дружно», «возвращаться в прежнее русло». Ибо, к сожалению, Иосиф Сталин был прав, когда объяснял Риббентропу, что «эти люди понимают только силу»…