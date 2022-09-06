Распоряжение правительства Российской Федерации о расторжении договорённости с Японией об упрощённом посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

Соглашение о процедуре взаимных поездок было заключено между Россией и Японией ещё в далёком 1991 году, а в 1999 году было дополнено условиями организации максимально облегчённого посещения Курильских островов. Таковыми правами упрощённого въезда на эти территории располагали бывшие жители вместе с членами семьи, которые по тем или иным причинам покинули эти земли.

В результате бабушки и дедушки японцев, которые имели когда-то счастье проживать на Курилах, более не смогут брать своих внуков в поездку по местам их молодости. А всё почему? К кому они теперь должны предъявлять свои претензии? Неужели к России, которая долгие годы терпела хамские и откровенно агрессивные жесты японской стороны? Пусть недовольные обратят свой гнев в сторону тех, кто из года в год делал Москве непристойные предложения о сдаче законных российских территорий.

«Теперь можно уверенно сказать, что с Японией мы не будем каких-либо дел иметь», — поделилась своим мнением Алина Л.

Многие пользователи уверены, что решение о расторжении этого соглашения абсолютно верное и исходит из агрессивной политики Японии по отношению к России.

«Япония давно уже напрашивалась, потому что японские власти постоянно что-то требовали от России, несмотря на то, что были подписаны все документы и все договорённости заключены», — напомнил Данила Я.

«Чем больше Япония тужится, тем тяжелее ей приходится. Казалось бы, они были так близко к тому, чтобы забрать у России Курилы, но так и не смогли скрыть от нас своё русофобское нутро. Ай-ай-ай, бедные японцы», — пишет Марина Г.

Андрей Шапран ИА REGNUM Панорама Южно-Курильска и вулкан Менделеева, о. Кунашир

Некоторые комментаторы отмечают, что российская сторона долго терпела все нападки Японии, но сохраняла возможность японцам в упрощённом режиме посещать Курилы. Но всему есть свой предел, в том числе и терпению России.

«Япония могла довольствоваться лишь тем, чтобы посещать Курилы, вести с Россией совместный бизнес и заниматься развитием этого региона, но им всё было мало. Им подавай сами Курилы, право владения. Ну что, доигрались? Получите теперь и распишитесь. Больше вы Курилы даже в бинокль не увидите», — отметила Мария М.

Часть граждан полагает, что Япония вскоре потеряет всё, чего добились её дипломаты за долгие десятилетия выстраивания отношений с Россией.

«Россия вышвырнула также Японию из проекта «Сахалин 2». Русофобская страна не должна иметь привилегий со стороны Российской Федерации», — считает Андрей Д.

«Этим самураям вообще веры нет. Лучше от них держаться подальше. К ним уже американцы подвалили, что-то гадкое замышляют. Нам не нужны взаимоотношения с такими потенциальными врагами», — уверен Сергей А.

Напомним, 5 сентября на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации, согласно которому Россия расторгла договорённости с Японией об упрощённом посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.