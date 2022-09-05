5 сентября в 14:30 мск будут объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии Великобритании и страна узнает, кто станет новым премьер-министром. Члены Консервативной партии выбирали между бывшим канцлером казначейства Риши Сунаком и министром иностранных дел Лиз Трасс. По результатам внутрипарламентских голосований наибольшее количество голосов в предыдущих турах получал Сунак, однако ближе к окончанию последнего тура «консервативным фаворитом» стала Трасс.

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В воскресенье, 4 сентября, журналистка BBC Лора Кюнсберг запустила новую программу, в которой оба кандидата ответили на вопросы, жизненно важные для британского населения. Они касаются энергетического и экономического кризиса

(сс)Michael Walter Журналистка BBC Лора Кюнсберг

Так, Лиз Трасс рассказала о том, когда она начнет решать проблему с энергией, если станет премьер-министром: «Я понимаю, что людям сложно, что у них слезы на глазах от счетов за энергию. Есть прогнозы о том, что будет только хуже. Я могу сказать, что я решу этот вопрос. Если меня изберут премьер-министром, я сразу же решу вопрос со счетами и поставкой энергии». На вопрос о том, что именно она будет делать для «мгновенного решения проблемы», она ответила, что предоставит свой план через неделю после того, как станет премьером.

Тем не менее Риши Сунак поделился своими планами по решению кризиса: «Мне кажется, это самая важная проблема, с которой сейчас столкнулась страна. Я разработал четкий план и временные рамки того, как всё будет решаться и как мы будем помогать людям. Я говорил о трех группах людей: «все», потому что всем нужна будет помощь, если мы учитываем всю тяжесть ситуации, люди с низким заработком, которых у нас целая треть домохозяйств в стране, и третья группа — пенсионеры. Я буду оказывать прямую финансовую поддержку».

Комик Джо Лайсетт, которого пригласили на программу «для обсуждения», уверенно сказал, что Сунак не станет новым премьер-министром, а от консерваторов он потребовал «хоть какой-то план».

Многие пользователи не поняли, что именно комик делает в политической программе, а потом вспомнили, что клоун Борис Джонсон управлял Великобританией на протяжении трех лет, а клоун Зеленский до сих пор сидит в Киеве и пляшет под «западную дудку»

president. gov. ua Зеленский с Джонсоном в Киеве

«Люди спрашивают, почему Джо Лайсетта допустили на серьезное политическое шоу. Им видимо было всё равно, когда Бориса Джонсона назначили на высокую государственную должность», — написал @rosepoet.

«Да, в истории же есть хорошие примеры того, как комик стал политиком. Посмотрите на Зеленского, например», — саркастически отметил @DrPeterWeeks1.

Некоторые пользователи отметили, что Лиз Трасс просто оттягивает момент решения проблемы. Очевидно, что у неё нет доступа ко всей информации, которая ей нужна для решения проблемы, но какие-то основные идеи у неё должны же быть.

«Я её не поддерживаю. Самым разумным было то, что у неё нет полного доступа к ресурсам премьер-министра, так что она просто откладывает решение проблемы на неделю», — написал @AdrianFaiers.

«Она могла поговорить с Джонсоном и попросить доступ у него, это было бы просто, но нет, она этого не сделала», — добавил @Roger_Xanth_Day.

В комментариях раскритиковали Трасс за то, что она ни разу в своей политической карьере не ответила на простой вопрос без тонны лишней и без того понятной информации.

«Лора: сколько будет два плюс два? Лиз: насколько я понимаю, это математический пример, и мне кажется, здесь важно иметь математические навыки, так что я отвечу, что это число, и это число положительное, так что оно будет выше нуля и точно меньше тысячи», — прокомментировал @cjwingyorks.

Те пользователи, которые поддерживают Риши Сунака, отметили, что у него есть план и когда Трасс «пойдет под воду», как и Борис Джонсон, это лишь будет подтверждением того, что он мог спасти Британию

UK Government Риши Сунак

«Риши должен стать премьер-министром. Лиз Трасс всё испортит», — считает @ANGELIC1612.

«Он уже думает о следующем шаге. Когда всё покатится с горочки, он сможет сказать: «Видите, я мог бы тогда помочь». И к тому же он не несет ответственности за то, что он сейчас говорит», — прокомментировал @JasonThomasDeM1.

«Сунак знает, что он не станет премьер-министром, но он будет обещать до понедельника, чтобы потом раскритиковать Трасс за её энергетический план», — написал @mikepjba.