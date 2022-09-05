Специальная военная операция по денацификации бывшей УССР привела к изменению стратегии США, считает ряд экспертов в области безопасности, чьи мнения приводит издание Foreign Policy в статье, вышедшей 2 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и б. УССР

Так, внештатный старший научный сотрудник Брукингского института Анджела Стент отметила, что благодаря конфликту в бывшей УССР США смогли подчеркнуть ключевую роль Вашингтона в обеспечении безопасности ЕС и донести до своих европейских союзников то, что защититься они могут исключительно «под американским зонтиком». Стент обратила внимание на то, что после небеспроблемного вывода войск НАТО из Афганистана блок вновь обрел свою первоначальную миссию: сдерживание России. Однако нынешняя ситуация отличается от прежней холодной войны тем, что альянс теперь будет более тесно координировать свои действия с азиатскими партнерами после того, как блок объявил Китай противником.

«Соединенные Штаты посредством четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, партнерства AUKUS и двусторонних альянсов в Азии возглавят коллективный Запад — Северную Америку, Европу, Австралию, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею и Сингапур — в стремлении сдержать как Россию, так и Китай одновременно», — указала она.

Стент подчеркнула, что поддерживать единство Запада станет все труднее в рамках все более сложной экономической ситуации, вызванной конфликтом. Вашингтону придется играть ведущую роль, помогая своим союзникам найти альтернативы российской нефти и газу, в то время как он реализует внутреннюю программу постепенного отказа от ископаемого топлива.

В свою очередь, Стивен М. Уолт, обозреватель журнала Foreign Policy и профессор международных отношений Гарвардского университета, отметил, что конфликт в бывшей УССР способствует тому, что европейские союзники США наконец задумались о собственной безопасности.

«Восстановление обороноспособности Европы потребует времени и денег, но если ЕС возьмет на себя большую ответственность за собственную оборону, это позволит Соединенным Штатам переключить больше усилий и внимания на Азию, чтобы справиться со многими проблемами, которые создает более могущественный и напористый Китай», — подчеркнул он.

Тем не менее, сетует Уолт, администрация президента США Джо Байдена лишь усиливает зависимость ЕС от американской помощи. При сохранении такого курса США так и будут распылять свои силы, в связи с чем они не смогут эффективно выступать в качестве противовеса КНР

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Тем не менее коллега Уолта старший научный сотрудник Института политики азиатского общества Раджа Мохан указал на то, что, несмотря на беспрецедентный кризис в Европе, администрация Байдена не сводит глаз с Азии. Предоставление друзьям и союзникам в Европе и Азии большей ответственности за обеспечение безопасности своих регионов было главной темой политики Байдена. Пока непонятно, действительно ли все европейские союзники Соединенных Штатов, особенно Германия и Франция, претворяют свои обязательства в жизнь. В Азии союзники и партнеры Америки, такие как Япония, Южная Корея, Австралия и Индия, кажется, гораздо более готовы взять на себя более важную роль в обеспечении собственной безопасности и баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Администрация Байдена направила значительные дипломатические усилия на предотвращение роста нейтрализма в остальной части Азии. Но это незавершенная работа.

«Неудивительно, что как в Европе, так и в Азии существуют глубокие разногласия по поводу того, как вести себя с Россией и Китаем. Предотвращение использования Москвой и Пекином этих разногласий по-прежнему является серьезной политической задачей для Соединенных Штатов, пытающихся стабилизировать ситуацию в этих регионах. Соединенные Штаты по-прежнему являются незаменимым противовесом России в Европе и Китая в Азии. Но долгосрочная стабильность в Европе и Азии будет зависеть от того, сможет ли Вашингтон выстраивать баланс сил на местах и продвигать региональные порядки», — заметил Мохан.

Со своей стороны, директор программы по международным делам Körber Foundation Лиана Фикс отмечает, что за полгода, прошедшие с начала специальной военной операции по денацификации бывшей УССР, можно сделать два вывода о том, каким образом конфликт в этой республике повлиял на стратегию США в Европе. Прежде всего, уверена она, это то, что НАТО вернулось из того состояния, которое президент Франции Эммануэль Макрон назвал «смертью мозга», а также то, что Европейский союз всё же пошел на решительные шаги в связи с конфликтом: ЕС начал экономическую войну.

«ЕС должен, конечно, сделать больше. Его эмбарго на российскую нефть — сделать это гораздо проще, чем заменить кремлевский газ — вступит в силу только в декабре. Тем временем страны ЕС продолжают перечислять огромные суммы денег за российские энергоносители. Но в среднесрочной перспективе режим западных санкций лишит Россию возможности поддерживать современную экономику и, вероятно, ограничит ее способность вести конфликт», — указала Фикс

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

По ее словам, до тех пор, пока европейцы не смогут взять на себя больше ответственности за собственную безопасность — до чего еще далеко, если это вообще когда-либо произойдет, — экономическая сфера — это то, где они могут быть очень могущественными. Вашингтону понадобятся партнеры в надвигающихся конфликтах будущего, где Китай будет не только угрозой безопасности, но и экономическим фактором. С февраля ЕС доказал, что может быть надежным партнером даже ценой больших потерь для собственной экономики. Это указывает на грандиозную стратегическую сделку, которая объединяет экономическую мощь ЕС с военной мощью Соединенных Штатов и потребует от Вашингтона более активного участия в делах Европы, чем он планировал. Безусловно, Китай находится в совершенно другой экономической лиге, чем Россия, и европейцам потребуются убедительные причины, чтобы поставить под угрозу свои экономические связи с Китаем. Тем не менее никто не ожидал такой сильной реакции Европы на Россию, и эта реакция, скорее всего, была замечена китайским руководством. Конфликт на территории бывшей УССР показал, что в экономической войне применяются те же правила, что и в классической: никакой план операций не может дать никакой определенности, кроме первой встречи.

На важность китайского направления в нынешнем конфликте указывает и Робин Ниблетт, сотрудник британского Королевского института международных отношений (организация, признанная в РФ нежелательной). По его словам, США воспользовались конфликтом в бывшей УССР для того, чтобы сформировать новое Атлантическо-Тихоокеанское партнерство

(сс)Chatham House Робин Ниблетт

Присутствие Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи на саммите НАТО в Мадриде в июне показало, что эти страны понимают, что приверженность США их безопасности также требует их поддержки интересов США в Европе. И первое в истории упоминание Китая как явного вызова безопасности в коммюнике саммита альянса — несмотря на продолжающий конфликт в Европе — было сигналом о тои, что европейцы осознают, что должны серьезно относиться к будущим угрозам со стороны Китая, если они хотят, чтобы Соединенные Штаты оставались надежным союзником ЕС.

Теперь команде Байдена нужно сделать это новое межполушарное партнерство реальным, а не мимолетным миражом. Он должен бросить вызов европейским союзникам, некоторые из которых разработали амбициозные стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы они присоединились к регулярным операциям по обеспечению свободы судоходства и военным учениям в Южно-Китайском море и вокруг него. Союзники также должны теперь работать вместе, чтобы сохранить свободу судоходства в Тайваньском проливе после того, как Пекин оппортунистически использовал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в начале августа, чтобы изменить военный статус-кво вокруг острова.

«Европейцы знают, что они должны серьезно относиться к будущим угрозам со стороны Китая, если хотят, чтобы Соединенные Штаты оставались надежным союзником в Европе», — подчеркнул он.

Кроме того, «Большой семерке» следует пригласить своих близких тихоокеанских партнеров за пределами Японии стать постоянными участниками стратегических диалогов группы, будь то политика санкций, инвестиции в технологии или критически важные цепочки поставок. Вместе они будут иметь экономическую критическую массу, чтобы договориться о торговых и инвестиционных стандартах, которые соответствуют их ценностям. В случае успеха другие демократии могут быть приглашены присоединиться к этому сообществу.

Однако Соединенным Штатам нужно сделать так, чтобы всё не вернулось к разделённому миру XX века. В то время как развитие нового атлантико-тихоокеанского партнерства является приоритетом, другим элементом большой стратегии США должно быть вовлечение стран Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и других стран в новый уровень экономических и стратегических отношений, которые уравновешивают усилия Китая и России сделать то же самое.

«Эта стратегия потребует от администрации Байдена разработки более инклюзивного подхода к глобальному лидерству, чем это когда-либо делали ее предшественники. Со своей стороны, союзники Соединенных Штатов должны скрестить пальцы и надеяться, что следующие президентские выборы в США не сведут на нет достижения последних шести месяцев», — добавил он.

Своим мнением относительно ситуации вокруг бывшей советской республики поделился и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который уверен, что будущий успех США невозможен без победы киевского режима

Nato.int Андерс фог Расмуссен

«Основным стратегическим направлением США остается разворот в сторону Азии и усиление конкуренции с Китаем. Однако это будет гораздо сложнее, если Вашингтон будет завязан на затянувшийся конфликт в Европе. Лучший способ избежать этой ловушки — дать [властям территории б. УССР] все необходимое для победы в этом конфликте», — подчеркнул экс-генсек НАТО.

«Затем Запад должен гарантировать, что Россия никогда больше на нее [бывшую УССР] не нападет. Именно на это направлена рабочая группа, выступить сопредседателям которой меня попросил президент [бывшей УССР] Владимир Зеленский вместе с главой его администрации Андреем Ермаком по гарантиям безопасности [бывшей УССР]», — добавил Расмуссен.

Наконец, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Эдвард Олден указывает на необходимость снизить остроту экономической войны для привлечения союзников.

В течение многих десятилетий экономическое влияние занимало центральное место в большой стратегии Соединенных Штатов, но только как мягкое преимущество американской мощи. Одна администрация за другой в значительной степени следовали экономическому догмату свободной торговли, иностранных инвестиций и открытых рынков, полагая, что глобальная система, управляемая такими правилами, будет служить национальным интересам США и при этом обогатит большую часть мира. Однако после начала российской спецоперации Вашингтон отказался от этой стратегии. Под руководством администрации Байдена Запад ввел жесткие экономические санкции против России, которые, вероятно, останутся в силе в течение многих лет. Мотивируя свой шаг необходимостью обеспечить национальную безопасность, Конгресс принял полномасштабную промышленную политику, приняв закон о чипах и науке для укрепления производственных мощностей страны в полупроводниковой и других критически важных отраслях. Очевидная цель — уменьшить зависимость от импорта из Китая и других потенциально враждебных держав. Пекин, в свою очередь, удвоил собственные усилия по достижению большей самодостаточности, не в последнюю очередь для того, чтобы предотвратить любые будущие санкции в случае, скажем, войны за Тайвань. Россия тоже начала вести экономическую войну: она надеется ослабить поддержку Киева со стороны Европы, перекрыв поставки газа, даже ценой огромного ущерба для собственного экономического роста России.

Эти действия указывают на то, каким именно будет будущий экономический конфликт между великими державами. Так, Соединенные Штаты и их союзники надеются, что их технологическое лидерство обеспечит им решающее преимущество. Но у этой стратегии есть одна проблема: остальной мир не хочет участвовать в экономической войне. Уже сейчас большинство стран, не входящих в западный блок, отказались выбирать сторону бывший УССР или присоединиться к санкционному режиму.

Индия, возможно, постепенно приближается к союзу с Западом в Индо-Тихоокеанском регионе, но она с большим аппетитом поглощает российскую нефть, продаваемую со скидкой. Саудовская Аравия по-прежнему принимает Россию как часть картеля производителей нефти ОПЕК+, отвергая призывы США исключить Москву из клуба. Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Америка в значительной степени сосредоточены на своих собственных экономических устремлениях и управлении нехваткой продовольствия и инфляцией, усугубленной войной. Индонезия отвергла призывы Запада исключить Россию из саммита «Большой двадцатки», который она проводит в ноябре, и президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин заявляют, что примут участие.

«Таким образом, чтобы стратегия США увенчалась успехом, Вашингтону придется умерить свои экономические действия против соперников из числа великих держав, чтобы выслужиться среди менее преданных. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию в июле с призывом увеличить добычу нефти и нежелание его администрации критиковать Индию за ее закупки нефти в России — лишь два примера такого хрупкого баланса. Байден также не проявлял никаких признаков того, что он будет бойкотировать саммит «Большой двадцатки» в знак протеста против присутствия Путина, даже несмотря на то, что представители министерства финансов США ушли с подготовительной встречи в начале этого года», — подчеркнул аналитик.

В отличие от времен холодной войны, когда только Запад обладал богатством и институтами, способными предложить другим регионам экономический пряник, сейчас Соединенные Штаты сталкиваются с жесткой конкуренцией. Многое предложить могут Китай и даже Россия.

У Китая есть полный набор большого рынка, нуждающегося в товарах и других ресурсах, достаточно наличных денег для иностранных инвестиций и кредитов, а также недорогих экспортных товаров промышленного назначения. У России в основном дешевые ресурсы, но некоторые из них, такие как нефть и удобрения, жизненно важны для многих развивающихся стран

Chris Рабочие в Китае

Соединенным Штатам и их союзникам нужно будет продемонстрировать, что они могут применять свой новый подход к управлению экономикой для решения неотложных проблем, с которыми сталкиваются эти страны, например, предлагая продовольственную помощь и списание долгов по мере необходимости и сохраняя западные рынки открытыми для торговли. Экономическая составляющая новой большой стратегии США будет успешной только в том случае, если она принесет ощутимые выгоды не таким уж великим державам.