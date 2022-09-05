В Европе происходят очень интересные процессы. В частности, останавливаются: а) заводы, производящие удобрения (компания Achema — градообразующее предприятие г. Йонава, Литва, Словакия); б) сталелитейные предприятия (ArcelorMittal закрыл два завода в Германии); в) в Нидерландах производство цветов и тепличных культур сократится на 40% в период с Рождества до следующей весны из-за роста затрат на отопление (отопление теплиц составляет до 70% от всей стоимости продукции).

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В бывшей великой Британии гражданам нельзя будет готовить еду до 20:00, а пабы будут работать только до 21:00. Вводится запрет на пользование стиральными машинами, посудомоечными машинами и духовками с 14:00 до 20:00. Пабы должны будут выключать свет в 21:00, а последние заказы будут приниматься в 20:30. Кроме того, согласно данным федерации британских заводов MakeUK, 13% заводов уже сократили часы работы или избегают пиковых периодов, а 7% останавливают производство на более длительные периоды.

Понятно, что со временем кризисные тенденции будут только нарастать. Исходя из этого, европейским политикам необходимо будет находить крайнего, чтобы самим не оказаться в его положении. На первом осеннем заседании клуба «Улица Правды», состоявшемся 1 сентября, Михаил Хазин высказал предположение, что, исходя из этого, Москве стоит ждать некоего переговорного предложения. На мой взгляд, ситуация диаметрально противоположная — следует ждать резкого повышения ставок, давления, чтобы настоять на своем и сломать волю России к победе.

Ничего нового ожидать не стоит — на военную конфронтацию Европа не пойдет. Будет осуществлена какая-то громкая провокация и раздут большой медийный шум, чтобы выставить нас кровавыми варварами и на этом основании предъявить нам ультиматум. Естественно, надо будет сделать морду кирпичом и продолжать давить.

Вот после этого, когда население европейских стран, возможно, взбунтуется, но не раньше января 2023 года, плюс только в январе республиканцы получат возможность через Конгресс проводить свои решения (выборы в Конгресс состоятся 8 ноября, но к реальной работе Конгресс и Сенат приступят только после рождественских каникул), только тогда и стоит ждать первых осмысленных предложений со стороны некоторых политических сил Запада о перемирии.

Цитата из видео «LiveStream aus Köln 4.9.2022 Berichterstattung Grundgesetz Art.5» пользователя Michel Michael Wittwer 2.0 Митинг в поддержку России в Кёльне. 04.09.2022

Цитата из видео «Demonstrace 03.09. 2022 Praha» пользователя jkcze Протест в Праге. 03.09.2022

Понятно, что Демпартия США, Британия, Польша, Прибалтика и некоторые другие восточноевропейские лимитрофы будут настаивать на продолжении в отношении Москвы жесткого курса. Однако экономические условия могут созреть к этому времени такие, что большинству населения европейских стран будет не до войны. Оно обвинит в происходящем своих политиков, что поставит вопрос об их отставке и проведении досрочных премьерских и парламентских выборов.

Где-то так. Вот к этому сценарию и надо вести Евросоюз, а для этого полная энергетическая блокада — самый действенный способ.