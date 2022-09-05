Заявление депутата германского бундестага от фракции Левой партии Сары Вагенкнехт по поводу нереалистичности отказа России от Крыма спровоцировало волну одобрительных комментариев. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Сара Вагенкнехт права. Крым наш, и мы его никому не отдадим, как и Донбасс, и все остальные освобождённые нашими ребятами территории бывшей незалежной», — считает Светлана Краснова.

«Ни Крым, ни Донбасс! Слава России», — отметил Антон Куршин.

«Сара права! Но, честно говоря, с кем разговаривать: с наркоманом или с маразматиком? Где найти адекватных политиков по данному вопросу?» — соглашается Галина Лукова, имея в виду Зеленского и Байдена.

«Сара Вагенкнехт — одна из немногих политиков Германии, которая открыто говорит об ущербной политике Германии. Ущербной в первую очередь для самой Германии. Побольше бы таких политиков в Германии, которые за свою страну и интересы своего народа. И проблем было бы меньше», — поддерживает Михаил Рейнгерц.

«Радует то, что в бундестаге остались люди с мозгами, значит, у них еще есть шанс, еще не все потеряно», — заметил Юрий.

«Сара Вагенкнехт, действительно, умный политик. Не чета тем, которые упиваются своими высокими должностями», — считает Елена.

(сс) Martin Heinlein. DIE LINKE Сара Вагенкнехт

«Кажется, что у неё есть мозги, но не все так просто! Русофобия была, есть и будет! Это уже на генетическом уровне. И только сильная Россия может на какое-то время заткнуть эту неумытую Европу!» — считает Людмила.

«Крым был российским уже в то время, когда США лежали присыпанные тальком и не знали, на кого первого замахиваться своей детской погремушкой», — иронизирует Р.

«Быстро соображают. Всего восемь лет потребовалось. К 2030-му, глядишь, сообразят, что у них проблемы с энергетикой», — смеется Ольга.

«Крым исторически был и есть русский. Про историю никто не вспомнил», — считает Марина.

«И фактически, и документально Крым — это территория России. Не мы это решили, а коренные жители, которые всю жизнь там прожили», — отметила Майя Коршина.

«Даже мысль такую допускать — крамола… пока у России есть армия, даже сантиметра под натовские базы в Крыму не получат, а он им для плацдарма против нас нужен на Чёрном море… Если бы они предложили создать зону свободной торговли, можно было бы подумать, и то — там штаб Черноморского флота, военные могут не оценить», — поделился мнением Дмитрий Бобков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

«России все равно, что думают о Крыме в бундестаге, а вот немчуре рано или поздно придется вернуть независимую страну ГДР, которая был аннексирована. Кстати, до сих пор там граждане ГДР — люди второго сорта», — поделилась Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что цель заставить Россию отказаться от Крыма нереалистична, депутат германского бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила 4 сентября в интервью немецкому изданию t-online.

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