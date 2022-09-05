Заявление главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, о том, что в случае своего избрания в течение первой недели на новом посту представит жёсткие действия по счетам за энергию и энергоснабжению, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Кандидат на пост британского премьер-министра уверяет общественность в том, что она разберётся с тем, почему счета за электроэнергию такие большие, и предпримет соответствующие ситуации действия. Вот только Трасс не уточнила, как конкретно она собирается решать этот насущный вопрос, но намекнула, что необходимо принимать трудные и жёсткие решения по восстановлению экономики Британии.

Таким образом, глава МИД, которая метит в кресло премьер-министра, не пытается скрывать от народа Великобритании, что когда её изберут (особой конкуренции у неё уже нет), то она будет действовать максимально жёстко. Будет ли это из разряда «лес пилят — щепки летят», нам ещё предстоит узнать, но уже можно сказать точно, что далеко не чаяния простого люда беспокоят высокие кабинеты Туманного Альбиона.

«Всё зависит от того, как она с ними бороться будет. Если отключить людям электричество, то платить им не придётся вовсе», — отметил Николай Н.

Многие пользователи пребывают в шоке от заявления западных представителей власти, которые даже и не думают каким-то образом соответствовать народным интересам. Граждане отмечают, что самым простым, адекватным и просто правильным решением всех экономических проблем Великобритании стал бы отказ от санкционной политики и выстраивание взаимоотношений с Россией.

«У них там вменяемые кандидаты есть?» — задаётся вопросом Виктория Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Англичанка. Трасс

«Что, санкции обещает отменить? Или хотя бы долгосрочный контракт с Россией на поставки топлива подпишет? Нет? Тогда зачем врать?!» — пишет Виталий С.

Часть людей полагает, что вся это выборная гонка — лишь способ потешить своё самолюбие для кандидатов, в то время как простые люди каждый день вынуждены нести существенные издержки из-за неадекватной политики своих властей.

«Интересно: почему нет никакой толком информации про второго претендента на пост премьер-министра Великобритании? Или Трасс уже кулуарно избрали новую должность? Ну тогда она что угодно болтать может. Всё уже предрешено», — поделился своим мнением Сергей С.

«Элизабет Трасс по прозвищу «бешеная собака» или просто «танкистка» с кем только не обещала бороться! Мания величия? Нет. Никакого величия, только мания!» — считает Владимир К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Трасс стоило бы узнать, что происходит, когда низы не хотят, а верхи не могут.

«Интересно, как она это делать будет? Их экономика уже скоро рухнет, а США тут не поможет, королева уйдёт в мир иной, многотысячные митинги с кровавыми шествиями и раскол страны. Это неизбежность для Британии. К людям скоро придёт здравомыслие, и они вас из Даунинг-стрит погаными тряпками выгонят! Они стали понимать, что их вводили в заблуждение и обманывали все эти годы», — указывает Тихий Р.

Напомним, 4 сентября глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила в колонке для газеты Telegraph о том, что в случае своего избрания в течение первой недели на новом посту представит жёсткие действия по счетам за энергию и энергоснабжению.