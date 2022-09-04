4 сентября в Кёльне несколько сотен человек вышли на демонстрацию в поддержку России. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает WDR.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

Уточняется, что в акции протеста приняли участие примерно 400 человек, которые протестовали против поставок Германией оружия киевскому режиму. Также собравшиеся потребовали запустить «Северный поток — 2» и отменить санкции против России.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что, видимо, участники митинга вышли на акцию протеста из-за ухудшения жизни — это их больше волнует.

«Тяжело жить без газа, видно», — отреагировал Frut P.

«Давно пора. Давайте, немцы, не тупите. Лучше дружить с Россией, чем служить гегемону», — добавил один из участников обсуждения.

«Это только начало. Когда начнут мёрзнуть — снесут своё правительство к чертям собачьим», — не выдержал еще один участник обсуждения.

«Политикам плевать на мнение их избирателей, говорил же кто-то», — напомнил pavel l. слова главы МИД ФРГ Бербок.

«Пока было лето и тепло, их поставки вооружений [киевскому режиму] не особо волновали. Давайте называть вещи своими именами: европейцы протестуют против резко дорожающей жизни, а не военных действий или [б. УССР]. Им плевать и на военные действия, и на [бывш. УССР], они просто хотят сытой и спокойной жизни, какая у них была…» — отметила Анна.

Цитата из видео «Жители немецкого Кёльна вышли на митинг в поддержку РФ» Демонстрация в поддержку России

«Что-то поздновато стали просыпаться. Зима, видать, близко», — отреагировала Ольга.

«Это те, которые в начале года с [желто-голубыми] флагами бегали, они переобулись даже раньше, чем ожидалось», — с сарказмом пишет bellievekloppo.

«Все как один — «агенты Путина» и «жертвы российской дезинформации и пропаганды». Потому что только они хотят жить в тепле, иметь работу и вменяемые цены на энергоносители», — с сарказмом пишет Danil K.

«Не-не-не, так не работает. Вы же три месяца назад орали по-другому», — добавил Василий З.

«Пусть требуют отставку правительства», — призвала Наталья П.

«Неужели просыпаются?!» — спросила Татьяна Р.

«Это личный комфорт побеждает телевизор. А так им плевать на всю Восточную Европу», — ответил Татьяне Р. Gabriel.

«Нет. Они протестуют против своего ухудшения жизни. Зима скоро. Летом поставки оружия, которым убивали русских, их не волновали», — также ответила Татьяне Р. Алла.

«Очень вяло протестуют, ещё хорошо, видимо, живут», — с сарказмом подытожила Ирина.