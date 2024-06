В 2021 году американские военнослужащие столкнулись с беспрецедентным количеством сексуальных домогательств и других нежелательных сексуальных контактов, сообщили представители Пентагона. Данные свидетельствует о продолжающемся росте случаев насилия, который военные не могут взять под контроль.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

В 2021 году Пентагон зарегистрировал более 8500 случаев сексуальных домогательств, что на 13% больше, чем в 2020 году. Согласно данным конфиденциального опроса, почти 36 тысяч военнослужащих срочной службы подвергались нежелательным сексуальным контактам. Для сравнения, в 2018 году данный показатель составлял 20 тысяч.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Такое поведение мужчин порождается их неумением справляться с проблемами гнева. Всех маленьких мальчиков необходимо обучать управлению гневом с дошкольного возраста. Неконтролируемый гнев лежит в основе неуспеваемости в школе, неспособности строить любовные отношения и неспособности работать с другими людьми. Разочарование от неудачи приводит к насилию. Это относится и к сердитым маленьким девочкам и женщинам», — считает drsolo.

«Как женщина в офисе, я всегда веду себя так, как будто ожидаю, что у меня есть власть контролировать поведение мужчин (и женщин), с которыми я работаю рядом. Я делаю это с помощью профессиональной одежды (никаких нарядных платьев, духов или вызывающего макияжа), манеры говорить и холодного, профессионального отношения. Мужчины и женщины уважают меня, а я уважаю их», — рассказывает skibirdmm229.

«Я не понимаю смысла вашего комментария. Вы подразумеваете, что женщины-военнослужащие, подвергшиеся нападению, одеваются, говорят или думают непрофессионально?» — спрашивает Just Here For The Comments.

Vanished Account Byeznhpyxeuztibuo Женщины в армии США

«Сексуальные домогательства никогда не являются виной жертвы. Ответственность за домогательства лежит исключительно на преступнике. Жертвы сексуальных домогательств не «напрашиваются на это». Люди могут одеваться так, как им хочется, и не должны терпеть нападения и домогательства», — объясняет Casey Day.

«Пора уволить министра обороны США неэффективного Ллойда Остина, человека, который много обещает и мало выполняет», — уверен Curmadgeon9.

«Разделите мужчин и женщин. На службе они могут работать вместе, но после раздельные койки, столовая и все другое. Надоело слышать об этом каждую неделю. Это единственный выход», — подчеркивает Trevor Satherland.

«Разделены, но равны?» — отвечает Curmadgeon9.

«Многие люди не осознают, что военнослужащие-мужчины также подвергаются сексуальному насилию. Это используется как форма наказания или это гомофобная реакция на гея или на мужчину, которого просто считают геем, даже если он им не является. А поскольку нападают на мужчин, стыд от этого усугубляется, ведь мужчины «должны защищаться». Это трудно сделать, когда тебя держат четверо других парней», — объясняет Eddie Valient.

«Я предполагаю, что цифры растут, потому что в армии сейчас так много каналов для подачи заявлений о подобных преступлениях. Есть защитники, консультанты и адвокаты, вплоть до самых низших уровней армии, которые представляют интересы жертв. Многие люди, которые раньше могли не заявить о себе, теперь имеют возможность сделать это. На самом деле это хорошая новость — незамеченные преступления теперь выявляются», — рассуждает Joe Nova.

Отметим, что количество случаев насилия в армии США растет, несмотря на то, что Пентагон ранее запустил многочисленные программы по предотвращению подобных нападений.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные цифры насилия и домогательств могут быть выше, так как не все солдаты и офицеры готовы рассказывать о своих злоключениях. Согласно анонимному опросу Пентагона, проведенному в 2016 году, 14 900 военнослужащих армии США отметили, что становились жертвами сексуальных домогательств.