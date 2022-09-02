Вооруженные формирования киевского режима потеряли несколько сотен тысяч человек в ходе военных действий против Российской Федерации. Соответствующее заявление 2 сентября в интервью интернет-изданию UMN сделал бывший заместитель главы так называемого СНБО киевского режима генерал-майор Сергей Кривонос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня

Он также указал на то, что за эти потери должен ответить киевский режим.

Напомним, генерал-майор Кривонос был уволен с занимаемых должностей в 2020 году после того, как раскритиковал Владимира Зеленского

Заявление Кривоноса обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что эти жертвы бессмысленны. Иные также отметили, что военный позволяет себе подобные высказывания ввиду того, что ранее был уволен с занимаемых должностей. Были и те, кто задался вопросом, не пора ли Зеленскому остановиться.

«Добавьте ещё трехсотых (раненных — М. Р.) как минимум столько же», — написал А. В.

«Больше. По-военному считают на одного убитого три раненых», — ответила ему Anna B.

«Он (Кривонос — М. Р.) уже неугоден киевскому режиму, и тут еще такие заявления», — добавил один из участников обсуждения.

«Не лучше ли сдаться или скинуть этого наркомана Зелю?» — задался вопросом Tolja U.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

«И главное, что это абсолютно бессмысленные жертвы. Цели СВО будут достигнуты, фашисты изгнаны из власти. За кого они погибли?» — задалась вопросом «Сложная Русская Женщина».

«Интересно, а комику вообще нормально, что он руководит армией, в которой погибли сотни тысяч, а мог бы сидеть в КВН», — написал Никита.

«А Зеленский все не хочет переговоров. Хотя, такие потери — это уже будущая демографическая яма», — отметил Вячеслав Я.

«Одни погибают за то, чтобы другие набивали свои карманы и потешались над их горем, считая их идиотами», — написал Nikita T.

«Ну надо понимать, что у Кривоноса зуб на Зеленского после того, как наркофюрер его отстранил или сместил», — отметил Алексей.

«Сколько ещё они уничтожат [жителей б. УССР]? Грустно, что власть так поступает со своим народом», — отреагировала Надежда.

«Пилюля правды? Как дали под*опник, так стал правду рубить», — добавил Алексей К.

«Хоть этот признал честно, какие у них потери!» — отреагировал Игорь С.

«Доходить стало до них. Но медленно», — пишет Ольга Алексеевна У.

«О, ну этот следующий на арест», — написал Maxim N.

«Не пора ли наркоману (Зеленскому — М. Р.) остановиться? Это уже реально геноцид своего же народа!» — подытожил Макс.