Ожидается, что президент США Джо Байден 1 сентября резко раскритикует Республиканскую партию во время выступления в прайм-тайм у здания зала независимости в Филадельфии.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Байден намерен дать выступление с места подписания Конституции США. Издание Dox News сообщает, что, согласно информации источников, выступление президента станет более мрачной версией его недавних речей, во время которых он сравнивал выборы с битвой за «душу нации» и называл сторонников Трампа нацистами.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

«Я не понимаю, как можно «объединяеть», обзывая людей нацисатми. Никто не слушает его», — пишет mountainsandsun.

«Вот что делает Байден, клевещет на тех, кто с ним не согласен, чтобы отвлечь внимание от этой дисфункциональной и абсолютно некомпетентной администрации, которая обрушила эту нацию быстрее, чем любая другая администрация в истории, кроме того, кто вообще собирается смотреть на него», — комментирует justaprophet.

«И тем не менее найдется примерно половина страны, которая поверит этому старому хрычу и все равно проголосует за демократов. Этой стране нужна серьезная перезагрузка», — считает feetpizza.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Этот вор нелегитимен, именно поэтому он использует такую риторику», — уверен flynarmbar.

«Так поступают диктаторы. Они не могут победить законным путем, поэтому они унижают своих оппонентов и пытаются отстранить их от участия в выборах. Нас ждут мрачные времена», — предупреждает Johnson19 420.

«То, что мы наблюдаем сегодня, — это беспрецедентно отчаянный президент, возглавляющий отчаянную партию. Им нужна помощь минюста, ФБР и прессинг со стороны СМИ. Смотрите, как они корчатся, запугивают, скрывают и обвиняют», — осуждает josh2024.

«Джо скажет: «Если вы не проголосуете за Демпартию, вас схватит бугимен». У него больше нет козырей», — указывает 1pingyes2pingsno.

«Я никогда не видел, чтобы президент разделял людей больше, чем этот президент. То, что он говорил об американском народе в целом, почти всегда было полностью негативным», — вспоминает 2021x.

«Джо Байден сказал нам, что он вкладывает всю свою душу в объединение Америки. Думаю, это реальное доказательство того, что у Байдена нет души», — иронизирует tubeguy.

«Вы всегда можете рассчитывать на то, что демократы обвинят республиканцев в том, что они сами делают. Это их подсознательный способ признания своей вины. Демократы явно работают над тем, чтобы уничтожить Америку, подавляя консервативную речь и отбирая оружие. Навесить на републиканцев ярлык угрозы — тактика Байдена на выборах», — объясняет NotLibby.

«Демократия не означает для демократов то же самое, что и ее традиционное значение. Они украли это слово. Когда демократы заявляют, что демократия подвергается нападкам или разрушается, они говорят о том, что их программа подвергается нападкам или разрушается», — рассуждает m36 101.

«Атакуя половину страны и приближая страну к краю пропасти, все ради того, чтобы предотвратить проигрыш, который ожидает его и его партию на промежуточных выборах. В какой-то момент, и я боюсь, что это ближе, чем мы хотим признать, люди сорвутся. Я думаю, что это то, чего они хотят… еще одно 6 января. Это единственное, что у них есть», — пишет MU2002.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы США. Демократы Республиканцы

Напомним, что Байден заявил, что якобы идеология ряда кругов Республиканской партии США стала полуфашистской. Также Байден назвал экстремистским лозунг сторонников экс-президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). По его словам, из-за подобной философии республиканцы начали скатываться к фашизму.

MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он использовал в своей президентской кампании 2016 года.