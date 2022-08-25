Сеть: навесить на республиканцев ярлык угрозы — тактика Байдена на выборах
Ожидается, что президент США Джо Байден 1 сентября резко раскритикует Республиканскую партию во время выступления в прайм-тайм у здания зала независимости в Филадельфии.
Байден намерен дать выступление с места подписания Конституции США. Издание Dox News сообщает, что, согласно информации источников, выступление президента станет более мрачной версией его недавних речей, во время которых он сравнивал выборы с битвой за «душу нации» и называл сторонников Трампа нацистами.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.
«Я не понимаю, как можно «объединяеть», обзывая людей нацисатми. Никто не слушает его», — пишет mountainsandsun.
«Вот что делает Байден, клевещет на тех, кто с ним не согласен, чтобы отвлечь внимание от этой дисфункциональной и абсолютно некомпетентной администрации, которая обрушила эту нацию быстрее, чем любая другая администрация в истории, кроме того, кто вообще собирается смотреть на него», — комментирует justaprophet.
«И тем не менее найдется примерно половина страны, которая поверит этому старому хрычу и все равно проголосует за демократов. Этой стране нужна серьезная перезагрузка», — считает feetpizza.
«Этот вор нелегитимен, именно поэтому он использует такую риторику», — уверен flynarmbar.
«Так поступают диктаторы. Они не могут победить законным путем, поэтому они унижают своих оппонентов и пытаются отстранить их от участия в выборах. Нас ждут мрачные времена», — предупреждает Johnson19 420.
«То, что мы наблюдаем сегодня, — это беспрецедентно отчаянный президент, возглавляющий отчаянную партию. Им нужна помощь минюста, ФБР и прессинг со стороны СМИ. Смотрите, как они корчатся, запугивают, скрывают и обвиняют», — осуждает josh2024.
«Джо скажет: «Если вы не проголосуете за Демпартию, вас схватит бугимен». У него больше нет козырей», — указывает 1pingyes2pingsno.
«Я никогда не видел, чтобы президент разделял людей больше, чем этот президент. То, что он говорил об американском народе в целом, почти всегда было полностью негативным», — вспоминает 2021x.
«Джо Байден сказал нам, что он вкладывает всю свою душу в объединение Америки. Думаю, это реальное доказательство того, что у Байдена нет души», — иронизирует tubeguy.
«Вы всегда можете рассчитывать на то, что демократы обвинят республиканцев в том, что они сами делают. Это их подсознательный способ признания своей вины. Демократы явно работают над тем, чтобы уничтожить Америку, подавляя консервативную речь и отбирая оружие. Навесить на републиканцев ярлык угрозы — тактика Байдена на выборах», — объясняет NotLibby.
«Демократия не означает для демократов то же самое, что и ее традиционное значение. Они украли это слово. Когда демократы заявляют, что демократия подвергается нападкам или разрушается, они говорят о том, что их программа подвергается нападкам или разрушается», — рассуждает m36 101.
«Атакуя половину страны и приближая страну к краю пропасти, все ради того, чтобы предотвратить проигрыш, который ожидает его и его партию на промежуточных выборах. В какой-то момент, и я боюсь, что это ближе, чем мы хотим признать, люди сорвутся. Я думаю, что это то, чего они хотят… еще одно 6 января. Это единственное, что у них есть», — пишет MU2002.
Напомним, что Байден заявил, что якобы идеология ряда кругов Республиканской партии США стала полуфашистской. Также Байден назвал экстремистским лозунг сторонников экс-президента США Дональда Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). По его словам, из-за подобной философии республиканцы начали скатываться к фашизму.
MAGA — это аббревиатура лозунга Трампа «Сделаем Америку снова великой», который он использовал в своей президентской кампании 2016 года.