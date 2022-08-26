«На небе только и разговоров, что о море и о закате…» Нет, стоп, это из другой истории. Откладываем её на завтра. А начинаем так: в российском футболе только и разговоров, что о Крыме. И не потому, что там, на полуострове — чудесное море и нежно-розовый закат. Всё дело в том, что футбольные команды из Севастополя и Крыма не пускают в российский футбол. Конкретнее — не пускают в турниры, которые проводятся под эгидой Российского Футбольного Союза (РФС).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Крым присутствует в российском футболе лишь точечно. Например, Даниил Хлусевич играет на фланге за московский «Спартак». А Владимир Сычевой отметился хет-триком за «Оренбург» — потом, правда, подсдал. Оба симферопольцы. У первого — Даниила — получается лучше. Полагаю, существуй и играй в турнирах сборная Крыма и Севастополя он бы в ней капитанил.

Антон Зайцев Даниил Хлусевич

Анна Нэсси Владимир Сычевой

Разговоры о том, почему РФС не принимает клубы с полуострова в свои ряды звучат давно — ещё с 2014 года. Но тогда объяснения давались простые: примем — изолируем весь российский футбол. А впереди у нас — чемпионат мира. Так объясняли ситуацию в РФС. Да и чиновники от спорта в целом вторили этим речам. И, действительно, запусти крымские и севастопольские клубы в чемпионаты России официально, ФИФА и УЕФА вполне могли бы в стать позу, ощетинившись санкциями — и всё, чемпионат мира тю-тю! А так провели мундиаль; наша сборная даже в четвертьфинал выползла. Ногу Акинфеева помните? Браво, Игорь!

Андрей Пронин ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Но то было до и в 2018 — а что после? Чемпионат-то кончился! И вновь понеслись разговоры о том, что давайте наконец определяться: Севастополь и Крым — это Россия? Россия! Так почему тогда футбольные клубы оттуда РФС не признаёт? Конечно, тут же возмутиться хочется — и есть чему! Но рассмотрим ситуацию и с другой стороны. Обрадуются ли болельщики, к примеру, питерского «Зенита» или московского «Спартака», если их клубы не станут участвовать в еврокубках? Другой вопрос, что сейчас — после 24 февраля 2022 года — команды из России временно отстранены от международных соревнований. Однако шансы на исправление ситуации всё же есть.

При этом никогда нельзя забывать старую присказку: «Когда мы думали, что мы на дне — снизу постучались». Да, сейчас российские футбольные клубы не участвуют в европейских соревнованиях. Сборная также, по сути, изолирована. Однако полный разрыв с УЕФА и ФИФА — это совсем другая история. Международные трансферы исчезнут как категория, что, в свою очередь, уничтожит и чемпионат, и обанкротит многие коллективы. Сборная в принципе перестанет существовать. А десятки миллионов евро перестанут идти на развитие футбола в России от УЕФА и ФИФА. Кто-то скажет: «Плевать!» — и будет недалёк от истины, но в профессиональном спорте всё устроено несколько иначе. И каждое действие будет рождать такое противодействие, что не позавидуешь.

Однако спорт спортом, но, в конце концов, есть и такая вещь — как национальная гордость, национальное единство. Почему Крым и Севастополь — Россия, но клубы их сами по себе, отдельно? Что это, если не плутовство, если не своего рода лицемерие? И, в конце концов, сейчас, когда Россия бросила вызов всему миру, когда, по сути, начала борьбу за собственную идентичность, независимость, за право быть собой в принципе, какая разница, что там скажут международные комитеты?

Вот только, боюсь, тут действует несколько иная логика. Дело не только, а, может, и не столько в РФС. Давайте будем честными. Сколько Севастополь и Крым — часть России? Восемь лет! Это немного, но это и немало. А появились ли за это время на территории Крымского полуострова Сбер, ВТБ или другие крупные банки? Есть ли здесь федеральные торговые сети вроде «Магнита» или «Пятёрочки»? Действуют ли в Крыму сети автозаправок вроде Газпрома, Роснефти и Лукойл»? Ответ — нет.

И отсутствие всех этих компаний нам тоже объясняли тем, что санкции могут сломать бизнес, нарушить его, ведь Россия — часть единого международного пространства. Хорошо, так а сейчас что? Тоже стараются быть частью того, откуда их столь усердно гонят? Да, мы говорим о том, почему крымские футбольные клубы не интегрируют в российский футбол — это правильно, конечно. Но ещё правильнее спрашивать: почему Севастополь и Крым в полной мере не интегрируют в российскую жизнь?