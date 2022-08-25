Заявление главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского о том, что провёл в Киеве встречу с подавшим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном прямо во время Дня независимости, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Курьёзный случай произошёл в Киеве. Отживающий свой срок британский премьер-министр решил порадовать своим присутствием главаря неонацистского киевского режима и поздравить его с Днём независимости. Никого при этом не смутило, что «независимый» Киев держится только лишь за счёт своей смертельной зависимости от западной помощи, в том числе и из рук премьер-министра Великобритании.

Ещё более унизительным для Зеленского является то, что своим присутствием Киев радуют лишь стреляные патроны европейской политики в то время как более перспективные кандидаты, задумывающиеся о своей будущей карьере, обходят неонацистское образование стороной.

«Борька всё никак с креслом со своим премьерским расстаться не может. Всё из себя важного петуха изображать пытается. А ведь совсем он уже не важный», — отметил Кирилл О.

Многие пользователи отметили, что на этот раз Джонсон приехал к Зеленскому без подарка. Лишь сладкие речи подготовил покидающий свой пост британский премьер-министр. А ведь Киев явно рассчитывал на что-то более существенное.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве

«Что-то ветшает помощь бандеровцам. Похоже, скоро просто напутствующие слова говорить начнут», — предполагает Олег Б.

Некоторые комментаторы напомнили, что Британия намерена помочь киевскому неонацистскому режиму как деньгами, так и боеприпасами, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы ВСУ хоть что-то показали на поле боя.

«Киев получит новый пакет военной помощи на сумму 54 миллиона фунтов. И эта помощь будет уничтожена сразу! А дальше-то что? Каждая помощь со стороны Запада и США для террористов киевского режима будет уничтожена», — уверен Дмитрий Ф.

Часть людей уверена, что сколько ты не вливай в Киев денег — всё равно всё разворуют. Так на деле и получается, ведь Зеленский выпросил у своих хозяев так много финансовых ресурсов, что можно было бы серьёзно переоснастить своих боевиков, но он предпочёл, очевидно, оставить денежки себе.

«Сколько уже бабла в этот киевский режим вбухали, а воз и ныне там. Только больше территорий терять стали. Куда уходят западные деньги — только Богу одному известно», — пишет Алексей Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что западные политики финансируют киевский неонацистский режим лишь с одной целью — отмыть как можно больше грязных денег.

«Джонсон, видимо, до момента своего ухода с поста премьер-министра урвать побольше хочет. Чем больше поставляется финансовых средств Киеву, тем более колоссальные суммы оказываются в карманах западных политиков», — указывает Яна М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон

Нашлись и те, кто призвали российское командование нанести сокрушительный удар по нацистским главарям и не давать им возможности получать поздравления от западных кураторов.

«Сколько же можно терпеть этого Зеленского и его гоп-компанию? Когда будет нормальный ответ по центрам принятия решений? Ну обещали ведь! Почему этот наркоман до сих пор ещё не уничтожен?» — спрашивает Сергей П.

Напомним, 24 августа главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале о том, что провёл в Киеве встречу с подавшим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном прямо во время Дня независимости.