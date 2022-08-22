Владимир Зеленский обеспокоен в связи с тем, что не может полностью доверять своему окружению. Об этом 22 августа рассказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ян Матейко. Шут. 1862 (фрагмент)

В ходе посещения города Маниса (Турция) Эрдоган ответил на вопросы о бывшей УССР, на территории которой проходит спецоперация России, а также о переговорах, состоявшихся 18 августа во Львове с участием Зеленского.

«Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают», — сказал Эрдоган о Зеленском.

Заявление Эрдогана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что не Зеленскому, который обманывает народ, беспокоиться от том, что обманывают его. Иные также указали на то, что подобной обеспокоенностью Зеленский, вероятно, хочет снять с себя ответственность.

«Подобное притягивает подобное…» — написал Сергей Ж., указав на то, что Зеленский также обманывает.

«Нечего было набирать сброд. Одни клоуны вокруг и аферисты», — добавила Алина.

«Наркотики дают побочный эффект», — иронизирует Еленка.

«Царь хороший, бояре плохие», — с сарказмом добавила «Дамасская роза».

«А может у него паранойя на фоне злоупотребления», — задалась вопросом Мелания Т.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Ну так [советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович] же сказал, что [киевский режим] целиком держится на лжи. Вы что, думаете, он шутил?» — поинтересовался Виктор.

«Подобное притягивает подобное. Неписаный закон, который действует безупречно», — добавила Loza.

«А президент Турции брехать не будет!» — смеется Dinn A.

«Наверное, Зеленскому надо просто перестать разговаривать с зеркалом», — пошутила Екатерина.

«Попытка снять с себя ответственность: я не виноват — это всё они…» — отреагировала Natalie.

«Бедный, не повезло ему с людьми, не та страна досталась», — с сарказмом написала Надежда А.

«Да куда им?.. Он лично всю нацию обманул…» — комментирует D.21. S.

«А эти люди реальные? Не вымышленные?» — смеется Валерий.

«Лживость, лицемерие и патологическая жестокость — это визитная карточка бандеровцев. На что он жаловался? Он теперь и сам точно такой же», — отметил Тарзан.

«Он сам всех обманывает. Чему тут удивляться?» — задалась вопросом Nataliya L.

«Рыба с головы гниёт», — добавил Tati.

«Как ты, так и с тобой. Классика», — отреагировал Саша.

«А сам-то обманывал [жителей бывшей УССР] и ничего о готовящейся российской спецоперации не говорил», — напомнил один из участников обсуждения.

«[Жителей бывшей УССР] всю их историю (с 1991 года) обманывают…» — подытожил Alexey.