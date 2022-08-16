Красноярский край, 29 марта, 2006, 13:59 — ИА Регнум. Ректоры красноярских вузов планируют провести встречу с губернатором края Александром Хлопониным, чтобы обсудить перспективы масштабного обмена студентами и преподавателями между вузами Красноярска и Юго-Восточной Азии. Сейчас уже подписаны договоры о сотрудничестве с двумя университетами Южной Кореи, в будущем количество таких договоров будет расти.

На брифинге, посвященном результатам визита делегации представителей красноярских вузов в Южную Корею, все участники делегации выразили единодушное мнение - в сотрудничестве со странами Юго-Восточной Азии кроются огромные перспективы, в том числе и во всём, что касается образования. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM-KNews.

"С тех пор как Красноярск стал открытым городом, мы всегда искали возможности сотрудничества с зарубежными вузами, - сказал Геннадий Беляков, ректор Красноярского государственного аэрокосмического университета. - И мы уже довольно давно сотрудничаем и с вузами Европы, и с вузами США. Но позже мы осознали - ведь нам проще и выгоднее сотрудничать с Азией. Они ближе нам по духу - ведь мы всё-таки тоже азиаты, и потом, они куда более заинтересованы в сотрудничестве с нами, нежели европейцы и американцы".

Нам есть, чему поучиться у корейцев, есть, что у них перенять, считает ректор КГПУ им. Астафьева Николай Дроздов.

"Например, тому, как государство относится к образованию, как ориентирует молодежь на образование. В Южной Корее на образование тратится 18 процентов государственного бюджета. У их университетов потрясающая материальная база. Наших студентов на их базы - можно было бы горы свернуть! Они тоже заинтересованы работать с нами, по разным направлениям. Например, у нас хорошая спортивная школа, у нас растут олимпийские чемпионы. Им это тоже интересно. Они также ценят традиционность, академичность нашего образования - конечно, они хотят сотрудничать с нами", - добавил Дроздов.