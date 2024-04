Все тренды в соцсетях «протухли», метко заявила американский видеоблогер Эмма Чемберлен, предупреждая о грядущей культурной трансформации. Не просто держа руку на пульсе электронных медиа, а являясь частью их кровеносной системы, Эмма обсудила в серии выпусков своего подкаста Anything Goes проблему утомляющей однотипности соцсетей, а также предположила, что скорость развития и возможности виртуального мира постепенно трансформирует роль трендов и знаменитостей в жизни общества.

Проблема, затронутая Чемберлен, впервые была поднята в середине двадцатого века канадским культурологом Маршаллом Маклюэном, изучавшим влияние электронных средств коммуникации на человека и общество. В 1967 году в своей книге The Medium is the Massage он обратил внимание на то, как самые простые стороны человеческой жизни видоизменяются под влиянием электронных медиа: «все меняется — вы, ваша семья, ваше окружение, ваше образование, ваша работа, ваше правительство, ваши отношения с другими». И вот спустя почти столетие мы видим, как теория Маклюэна подтверждается.

Отметим, что размышления Чемберлен на данную тему органично вытекают из ее личного опыта работы в соцсетях. Всего к 21 году ей удалось собрать более 11 млн подписчиков на YouTube, однако вместе с успехом пришло выгорание и снижение градуса креативности, вызванное проблемой всех популярных блогеров — необходимостью еженедельно заваливать подписчиков контентом в страхе быть забытым. Выражая внутренний протест, Эмма покинула YouTube и создала подкаст с более вдумчивым наполнением. Там она, немного оправдываясь, объясняла современной молодежи, что чтение помогает справиться с депрессией или что работа видеоблогера не так привлекательна, как может показаться со стороны.

После годового перерыва, блогер всё же вернулась на YouTube, но задалась целью создавать креативный материал и отходить от мейнстримных сюжетов, которые, по ее мнению, выдохлись и наскучили всему миру. В своем подкасте, в первом из трех выпусков, посвященных культурной трансформации, она обсуждает именно эту проблему, утверждая, что человечество переживает общее выгорание от однотипных идей в онлайн мире.

Культурная трансформация. Часть первая: электронные медиа

Основная мысль первого выпуска заключается в том, что «мейнстримный контент протух» и блогерам, возможно, придется вырабатывать новые формулы для создания уникальных постов.

«Я не знаю, что мне теперь смотреть в Instagram. Появляется желание сделать шаг назад и вернуться в реальность. Мой интерес был убит тем фактом, что все это уже публиковалось миллион раз», — говорит блогер, добавляя, что «протухла» сама формула публикаций, став предсказуемой и скучной.

«Сколько еще раз мы должны выложить видео типа Go To Bed, фотографии с Бора-Бора, посты с новым нарядом перед тем, как все эти идеи покажутся нам протухшими? На протяжении стольких лет у нас был такой обширный доступ к тому, что делают другие люди, что теперь за этим скучно наблюдать», — отмечает ведущая подкаста.

Об изменении своего личного отношения к тому, как следует себя вести в соцсетях, Эмма недавно рассказала в интервью для V magazine: «Я решила сделать перерыв в [социальных сетях], чтобы отдохнуть от этой скоростной матрицы, чтобы понять, как я хочу их использовать. Трудно создавать уникальные публикации, когда ты постоянно находишься в сети и видишь посты других людей, потому что в итоге ты подсознательно начинаешь копировать остальных. Если же вы делаете шаг назад и объявляете паузу, то у вас появляется пространство для нестандартного мышления. Я поняла, что больше не хочу делать ничего, за чем не стоит глубокий смысл».

В своем подкасте ведущая также высказывает предположение, что и общество, возможно, вскоре поменяет представление о том, какая информация заслуживает, чтобы ею делиться в виртуальном мире. «В любом случае мы не можем продолжать постить одно и тоже», — подытожила она.

Культурная трансформация. Часть вторая: célébrités

Следующий выпуск посвящен трансформации статуса знаменитостей, а также их влияния на общество. С этим связано несколько факторов. Во первых, развитие интернета и социальных сетей способствовало сокращению расстояния между обычными людьми и «звездами», тем самым развеяв ореол тайны вокруг последних.

Помимо этого, интернет позволил превратиться в селебрити колоссально большому количеству блогеров, не обладающих традиционными талантами, как, например, певцы или актеры. С одной стороны, некоторые видят в этом плюс, утверждая, что теперь популярность могут обрести маргинальные личности, ранее несправедливо вытесненные из поп-культуры.

Однако аргумент Чемберлен заключается в том, что знаменитостей стало слишком много, в результате чего известность перестала иметь ту силу, которой некогда располагала: «Культура, вращающаяся вокруг знаменитостей, протухла. У всех на глазах взрывается иллюзия престижа селебрити». И это, по мнению ведущей, может привести к двум развязкам.

Либо 80% населения станут известными, в результате чего статус знаменитости потеряет свою исключительность. Либо тенденция разовьется в совершенно противоположном направлении и критерии станут более высокими. Чтобы считаться знаменитым, например, в Instagram, нужно будет иметь уже не 10 тысяч подписчиков, а 100 тысяч. Или нужно будет уметь что-то действительно делать, а не просто быть фотогеничным и обаятельным.

Размышляя о том, какое влияние это окажет на социум, Эмма не дает ответов, но задает вопросы. Ослабят ли знаменитости свою удушливую хватку на горле общества? Может мы перерастем нужду в поклонении этим людям? Ждет ли нас развитие независимой мысли? Навряд ли, конечно, селебрити пропадут с лица земли, однако их роль изменится — вот где действительно стоит ждать перемен.

Культурная трансформация. Часть третья: тренды

Третий культурный сдвиг, происходящий под натиском неимоверно быстрой циркуляции информации в интернете, затрагивает тренды, которых за последние несколько лет стало так много, что им всё тяжелее оставлять свой отпечаток в истории. До виртуальной эры жизненный цикл тренда мог длиться годы, однако теперь весь процесс — раскрутка, пик и упадок — может занять считанные недели.

Эмма делает предположение, что по указанной выше причине ни одна новинка не кажется больше по-настоящему свежей, все они выглядят, как она любит говорить, протухшими: «Мы перепробовали все, так что теперь невозможно создать новый тренд и почувствовать себя уникальным».

Разочарование, вызванное циркуляцией однотипных тенденций в социальных сетях, грозит ощущением отчуждения и желанием отдаться минимализму. Через подобный кризис «экзистенциального нигилизма» прошла и девушка. В своем подкасте она рассказывает, что в этот период у нее «было настроение иметь в гардеробе только пару красных Converse, Dr. Martens, две пары Levi’s и кучу белых футболок».

Однако чуть позже фаза минимализма вновь уступила место предвосхищению бурного самовыражения, и в жизни ведущей появилась новая философия: покупать вещи с ориентацией на то, что она действительно любит. Своим подписчикам Чемберлен советует: «Нужно отталкиваться от зова сердца, когда пытаешься самовыразиться, а не от желания приходиться ко двору. К тому же сегодня просто невозможно угодить кому-либо, так как один тренд сменяет другой слишком быстро».

В поисках одежды, подчеркивающей индивидуальность, ведущая увлеклась винтажными магазинами, при этом, возможно сама того не осознавая, она просто начала следовать винтажному тренду, ставшему популярным за последние года три.

Например, в Нью-Йорке еще два года назад случился настоящий бум на аутентичные секонд-хенды. Интерес к поношенной одежде также отразился и на содержании YouTubе-каналов различных модных изданий, где знаменитости рассказывали о важности «инвестиционного гардероба», то есть о тех вещах, которые можно использовать не один сезон, а долгие годы.

Это похоже на присутствие некоего тренда, который предполагает игнорирование трендов как таковых. И был создан он, скорее всего, из-за того, что виртуальный ветер слишком быстро сдувает современные веяния моды, вызывая у людей ностальгию по старым полюбившимся идеалам.

Спустя более пятидесяти лет после публикации The Medium is the Massage один из популярнейших блогеров нашего времени Эмма Чемберлен по сути испытала на себе то, о чем говорил Маклюэн, — электронные медиа перерабатывают нас, не оставляя ни одну часть нашей жизни нетронутой, неизмененной. При этом, делясь своим ощущением скуки, Эмма вскрыла и другую проблему, которая упоминается в книге теоретика.

Современные люди воспринимают мейнстримные медиа как успокаивающие, приятные и расслабляющие, писал он в своем труде. Однако удовольствие, которое мы получаем от этих платформ, обманчиво, поскольку взаимное влияние технологий в обществе несопоставимо и создает предпосылки к формированию «Века тревоги». Эта тревога сегодня уже ощущается отчасти и из-за падения интереса к полюбившимся соцсетям, но многие продолжают игнорировать ее, не видя, как говорится, что «Король-то голый!»

Эмма же буквально крикнула об этом. Любопытно, что и здесь прослеживается связь с мыслью Маклюэна, ведь он говорил о пользе таких, отчасти антисоциальных, деятелей общества: «Поэт, художник, сыщик — любой, кто обостряет наше восприятие, как правило, антисоциален >…< Странное единство существует обычно между антисоциальными людьми, выражающееся в их способности видеть окружающую среду такой, какая она есть на самом деле».

Почувствовав культурную трансформацию, Чемберлен указала нам на неё, оставив с множеством вопросов. И если некоторые из ответов уже вырисовываются, то другие части вращающегося общественного механизма пока кажутся слишком сложными и недоступными анализу, что действительно вызывает тревогу, которая, очевидно, и обуславливает наш век.