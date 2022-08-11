Сейм Латвии объявил Россию страной, «поддерживающей терроризм». Это очередной концептуальный тест для внешней политики России. Одним из таких знаковых тестов, напомню, было озвучивание идеи ударов по центрам принятия решений, мостам и железным дорогам на Украине. Реализован он не был.

Nikita Dezhurny МИД России

В результате после первого использования политических памперсов и бегства во Львов, а возможно, и в Польшу, Зеленский вернулся в Киев, стал позировать вместе с западными политиками и другими петухами на киевских улочках, подразделения ВСУ на востоке бесперебойно получают вооружения и боеприпасы, а на Запад идёт экспорт продукции.

Сейчас вызов гораздо более серьезный. Возможно, его появление связано как раз с тем, что в предыдущем случае наши слова не нашли подтверждения в делах. И Запад решил повысить ставки, тестируя Россию в отношении «права силы».

По идее, в ответ на данный шаг Латвии мы должны разорвать дипломатические отношения, закрыть латвийское посольство, объявить Латвию страной-изгоем, осуществляющей геноцид русского населения, объявить торгово-экономическую блокаду и предпринять комплекс «иных мер» для вразумления потерявшей берега латвийской политической элиты.

NVO Посольство Латвии в России

Жесткость нашего дипломатического ответа покажет, насколько мы серьезно готовы защищать свои национальные интересы.

На прошлой неделе некоторые коллеги с ура-патриотических позиций много писали про Китай, в красках расписывая, как он «потерял лицо», не ответив жёстко на визит Пелоси на Тайвань. Вот теперь и нам предоставилась хорошая возможность не ударить в грязь лицом и показать, имеем ли мы, что сказать с позиций силы шпротам. Или, как и Китай, подтвердим, что не в силе правда.