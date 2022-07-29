Вокруг Тайваня назревают самые серьезные события. Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал справедливую гневную реакцию со стороны Пекина, пригрозившего самыми жесткими ответными мерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Формально США придерживаются позиции «одного Китая», то есть признают мятежный остров частью территории КНР, однако на деле не только оказывают политическую поддержку действующим фактически властям Тайваня, но и в значительной степени обеспечивают его обороноспособность прямыми поставками различных систем вооружений — от подводных лодок до боевой авиации и тяжелых артиллерийских систем.

В Вашингтоне лицемерно заявляют, что Белый дом не может указывать депутатам конгресса, какие географические точки или страны им не следует посещать. Однако приказ авианосной ударной группе передислоцироваться со своей базы в Сингапуре к берегам Тайваня и развернуться там в боевые порядки мог быть отдан только высшим военно-политическим руководством США, то есть Белым домом, а никак не конгрессом. При этом не скрывается, что мощная ударная группа во главе с самым, пожалуй, современным на сегодня авианосцем США «Рональд Рейган» отправлена к Тайваню именно для обеспечения безопасности визита Нэнси Пелоси.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Одновременно войска Тайбэя перед предстоящим визитом проводят крупные военные учения на суше и в узком Тайваньском проливе, разделяющем остров с материковым Китаем.

Для обеих сторон, США и КНР, тайваньский вопрос имеет первостепенное значение. После позорного бегства американских войск из Афганистана и неудач в противостоянии с Россией администрации президента Джозефа Байдена важно показать эффективность своей внешней политики. Предстоящие в ноябре выборы в конгресс служат дополнительным стимулом для Белого дома продемонстрировать готовность защищать «демократию и права человека» по всему миру.

Для Пекина мягкая реакция на новые шаги Вашингтона по политическому признанию Тайваня совершенно недопустима. Это неизбежно вызовет недовольство элит и населения на материке и подорвет позиции Си Цзиньпиня, которому предстоит переизбраться на пост генерального секретаря ЦК КПК. Проявление слабости многолетним лидером Китая может стоить ему поста.

Кроме политических причин противостояния Китая и США существуют и экономические. Тайвань является безусловным мировым лидером в производстве полупроводников и чипов, без которых не обходится современная техника: от фотоаппарата и смартфона до вооружений. Тот, кто будет контролировать эту ключевую отрасль, тот и станет лидером в переходе на новый, шестой технологический уклад, в значительной степени основанный на так называемой цифровой экономике.

Peellden Тайваньская компания по производству полупроводников

Сочетание политических и экономических причин делает дальнейшее обострение ситуации вокруг Тайваня неизбежным. Даже если в ходе своего азиатского турне Нэнси Пелоси и не посетит Тайбэй, о чем сейчас сообщают СМИ, в Пекине не простят такую грубую провокацию со стороны США. Уменьшатся риски прямого военного противостояния между двумя ядерными державами, но политическое противостояние неизбежно будет нарастать. У Пекина есть возможность асимметричного ответа США, прежде всего, в более открытой поддержке России, в том числе в ее специальной военной операции на Украине. Китай может решиться на это напрямую, а может делать это через КНДР, которая, как известно, уже признала Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Борьба России и Китая за новый миропорядок и против одностороннего диктата коллективного Запада во главе с США носит стратегический характер и будет продолжаться годами. От решения тайваньского и украинского «вопросов» во многом будет зависеть установление нового многополярного мира.