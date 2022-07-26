Нужно отметить, что 16 лет нам понадобилось работать с учителями родного языка, чтобы изменить ситуацию в школьном образовании.

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Все началось с принятым в 1992 году законом РФ «Об образовании». Закон регламентировал компонентный принцип разработки содержания образования, и соответственно во все школы России стали вводить предметы в рамках национально-регионального компонента.

Пятнадцатилетняя практика внедрения предметов этого компонента выявила тенденцию выстраивания самостоятельной системы этнокультурного образования, решающей свои цели и задачи, которые приводили к разрушению единства общероссийского образовательного пространства.

Этнографическая карта СССР

В ряде республик Российской Федерации в девяностые годы были приняты концепции развития такой системы образования, направленной на формирование этнической идентичности в интересах народа, этноним которого вошел в название субъекта, на формирование национального духа, развития государственного языка республики и выстраивания своей государственности. В Татарии активно прививали чувство гордости за принадлежность к татарской нации в качестве самой важной задачи и даже стали выдавать документ о двойном гражданстве: гражданин РТ и РФ.

Республика Татарстан. Паспорт

Школу стали использовать как инструмент культурной мобилизации молодежи, стимулируя процессы сепаратизма. Все эти процессы определили необходимость в 2007 году внести изменения в закон «Об образовании», заменив компонентный принцип разработки содержания образования на разработку примерных основных образовательных программ. Для удовлетворения этнокультурных потребностей закон предусматривает разработку примерной образовательной программы разной направленности, в частности, и этнокультурной.

Школа, которая организует образовательную деятельность, направленную на удовлетворение этнокультурных потребностей, реализуя такую программу, является специфичной. М. Н. Кузьмин (1989 г.) называл её «диалоговой школой», в которой содержание предметов гуманитарного цикла должно выстраиваться на принципе диалога культур (культурологический подход), используя сравнительно-сопоставительный анализ, демонстрирующий взаимовлияние, взаимообогащение языков и культур, сохраняя единое образовательное пространство.

В начальной школе на этом принципе необходимо разрабатывать содержание в корреляции русского и родного языков, предметов литературного чтения. Даже при разработке содержания предметов «Математика», «Окружающий мир», «Искусство», «Технология» возможно использование данного принципа. Такой подход предполагает более полное развитие способностей личности, необходимых и ей, и обществу, соединение бытия индивидуального человека с опытом, накопленным культурой народов, а также формирование общероссийской идентичности в корреляции с этнической. Использование культурологического подхода в построении содержания общего образования предполагает наличие интегрированной этнокультурной составляющей — значимого социально-исторического опыта этноса, включающего в себя исторические, экономические, географические, культурные, языковые особенности, составляющие своеобразие развития субъектов Российской Федерации (В. В. Краевский, 2000 г.).

Именно в этом направлении наша организация ежегодно с 2007 года проводит с учителями родного, в том числе русского, языка мероприятие «Всероссийский мастер-класс» на конкурсной основе. Целью мероприятия является разработка элементов уроков на принципе диалога культур и переориентация учителей с формирования системы этнокультурного образования с доминантой этнической идентичности на интеграцию с общероссийской, Укрепление межнационального согласия, дружеских отношений в школьной полиэтничной среде. В настоящее время общая численность учителей, которые преподают родной язык из числа языков народов России, составляет 22 061 человек, а изучающих родной язык в школах 2 317 956 учеников.

Для получения качественного результата проводимой работы с учителями родного языка требуется постоянный системный подход, которого мы придерживались в течение 16 лет и уже начали получать разработки элементов уроков родного языка под заявленные цели «Всероссийского мастер-класса».

В современных условиях, когда эксперты отмечают усиление воздействия на сознание молодого поколения западной деструктивной идеологии, направленной на разрушение российского межнационального согласия, на разжигание межнациональных конфликтов, особенно через социальные сети, работа с учителями родного языка становится очень актуальной.

Однако на федеральном уровне в сфере школьного образования появляются документы, не способствующие консолидации многонационального российского общества. Так, Министерство просвещения Российской Федерации приняло приказ от 20 апреля 2022 года № 251, согласно которому проводится мероприятие с учителями родного языка, направленное на «развитие системы этнокультурного образования». В Государственной думе рассматривается проект федерального закона № 134 824−8, внесенный Государственным собранием — Курултаем Башкирии и депутатом Госдумы Э. Р. Аиткуловой. Проект закона предусматривает создание системы общеобразовательных организаций, которые выводятся из единой общероссийской системы образования и реализуют включение обучающихся в родную этнокультурную среду и национальные традиции, без воспитательного идеала, т.е. формирования ценностей, которые в 2020 году были включены во 2 статью 2 пункта ФЗ «Об образовании в РФ»: формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. Такие ценности невозможно воспитать только через включение обучающихся в родную этническую среду.

Анализ вышеперечисленных документов свидетельствует о попытке возврата к созданию в школьном образовании условий, не обеспечивающих формирование межнационального согласия в школьной среде.

Директор НИЦ национальных

проблем образования ФИРО РАНХиГС,

председатель правления Ассоциации учителей

родного, в том числе русского, языка

Ольга Артеменко