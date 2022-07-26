В приветственной речи по случаю прибытия президента США Джо Байдена в Израиль премьер-министр Яир Лапид назвал Байдена «сионистом» и поблагодарил за поддержку еврейского народа. Думается, что в этот момент где-то в США всплакнул один Дональд Трамп, который явно надеялся на то, что этот «титул» достанется ему. На протяжении всего своего президентского срока Трамп прилагал огромные усилия для урегулирования арабо-израильского конфликта и добился на этом направлении определённых успехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

Администрация Байдена же просто использует успехи своих предшественников, грамотно выдавая их за собственные. Однако именно при демократической администрации США в Палестине случился самый масштабный арабо-израильский кризис, который привёл к многочисленным жертвам с обеих сторон. С 6 по 21 мая 2021 года американская администрация ограничилась призывами к миру и констатацией «права Израиля на самооборону». На это всё.

Кризис был преодолён благодаря посредникам из ряда арабских стран, которые смогли организовать заочные переговоры палестинской группировки ХАМАС и правительства Израиля.

Июльский визит Байдена в Израиль и Палестину призван был продемонстрировать готовность США и далее работать над мирным решением арабо-израильского конфликта. Однако этого не произошло. Более того, переговоры Байдена и президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса едва не обернулись скандалом. Как сообщает израильская газета Haaretz, Аббас отказался от совместной декларации с Байденом. По данным издания, палестинскую сторону возмутил текст заявления, предоставленный службой протокола президента США. В тексте декларировалась приверженность США принципу создания «двух государств», однако полностью игнорировался вопрос палестино-израильских отношений.

Цитата из видео «Prime Minister Lapid and US President Biden at the opening ceremony of the Maccabiah» Визит Джо Байдена в Израиль 14 июля 2022

В Палестине считают, что для администрации Байдена важнее укрепление Израиля на Ближнем Востоке, чем урегулирование конфликта между палестинцами и израильтянами. Подобная политика Белого дома может вновь привести к печальным последствиям, которые затмят майский кризис 2021 года. И к этому, увы, уже есть предпосылки.

Весна-лето 2022 года отметились ростом столкновений на Западном берегу реки Иордан. Кроме того, участились теракты на территориях, где нет арабского населения, чего не было последние 10-15 лет.

Израильские СМИ отмечают, что в палестинском обществе появилась тенденция на радикализацию протеста. Вместо демонстраций палестинцы всё чаще прибегают к массовым беспорядкам, а камни и зажигательную смесь заменяет огнестрельное оружие. Такие организации, как «Палестинский джихад» и «Бригады мучеников Аль-Аксы», ведут активную вербовку новых сторонников. В городе Наблус патрули израильской армии постоянно встречают вооружённый отпор, а в Дженине полицейские рейды перерастают в ожесточённые перестрелки.

Также израильские пограничники фиксируют всё новые случаи контрабанды оружия на территорию Палестинской автономии из Иордании. Часть оружия удаётся перехватывать, но многое оседает в руках местных вооружённых группировок.

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Ситуацию подогревает кризис на палестинских территориях, вызванный ростом цен и безработицей. С другой стороны — обстановка накаляется и в Секторе Газа. Во вторник 19 июля израильская авиация нанесла серию ударов по Газе, в ответ на обстрел позиций пограничников группировкой ХАМАС.

На этом фоне молчание Байдена, для которого, по сути, не существует палестинского конфликта, выглядит как нежелание или, скорее, неспособность к урегулированию конфликта. В будущем это может создать прецедент, когда на Ближнем Востоке появятся новые модераторы, способные урегулировать конфликты или даже предотвращать их. Тот факт, что арабские страны открыто отказываются от совместных проектов с США, — прямое тому доказательство.

Однако Вашингтон, даже утратив ряд рычагов давления, стремится оказывать своё влияние на ситуацию, по сути — заводя её в тупик, выход из которого вряд ли представляют себе даже эксперты в Белом доме.