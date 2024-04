Для многих жителей России 2022 год стал одним из самых сложных: нестабильная внешнеполитическая обстановка, санкции, уход западных компаний, блокировка соцсетей и различные творческие ограничения. На фоне этого некоторые артисты и деятели шоу-бизнеса решили «залечь на дно» — многие молчат, кто-то даже уехал из страны. И, казалось бы, в это непростое время появление и развитие новых музыкантов и артистов невозможно. Но они всё равно распускаются как цветы в непогоду. Одним из таких примеров стал Акмаль Ходжиниязов (Akmal’), певец, автор песен, блогер и финалист шоу «Голос. Дети». В 2022 году он выпустил свой дебютный сольный альбом, получивший платиновую сертификацию всего через неделю после релиза, а также два сингла. На этой неделе, 22 июля, у Akmal’ выйдет третий трек под названием «Вокзал». В преддверии его релиза корреспондент ИА REGNUM пообщался с музыкантом и узнал о его творческих планах.

vk.com/idakmal23 Акмаль Ходжаниязов

Акмаль, в Сети указано, что ты родился в Ташкенте (Узбекистан), но в других источниках — что в Туркмении. Чему верить?

Акмаль Ходжиниязов: Я не знаю откуда взялась информация про Ташкент. Многие говорят, что я родился там, но я родился в Туркмении, это даже ещё дальше от России. Потом я переехал в Ташкент, а оттуда мы непосредственно переехали в Санкт-Петербург.

В своих интервью ты говорил, что хотел стать футболистом, как и твой старший брат, но отказался от этой идеи благодаря бабушке — именно она посоветовала тебе стать певцом. Неужели её мнение было настолько авторитетным? Или внутренне ты чувствовал, что должен быть музыкантом?

Акмаль Ходжиниязов: Да, брат у меня футболист и является футболистом по сей день — были мысли пойти по его стопам, потому что тоже нравился футбол и нравился спорт в целом. Но я как-то музыкой в основном занимался, и больше удовольствия это приносило. Бабулю я всегда слушался и любил очень сильно. Её, к сожалению, уже нет с нами. Но по сей день я вспоминаю её слова после какой-то игры на улице, когда я пришёл домой весь побитый, все коленки в крови. Она мне сказала: «Хватит нам уже одного футболиста в семье, этих травм, ссадин и крови. Ты петь умеешь, я тебя вижу с микрофоном в руках, на сцене. Поэтому пой, у тебя это здорово получается». В тот день я понял, насколько эти слова важны для меня, поэтому по сей день занимаюсь музыкой.

vk.com/idakmal23 Акмаль Ходжаниязов

Сколько тебе было лет, когда вы переехали в Россию и как сложно дался переезд?

Акмаль Ходжиниязов: Переезд в Россию был для меня чем-то новым — это 100%. Я очень долго привыкал к новым людям, к новому менталитету, к новым реалиям. И даже к рублям — я помню, что для меня было непонятным, что это за копейки и как ими расплачиваться. Наверное, за счёт того, что я очень коммуникабельный человек, и в целом, всегда открыт для знакомства, я быстро завёл друзей в новом районе, где мы жили. И там начал играть в футбол. Тогда я поступил в четвёртый класс, одноклассники у меня появились. Так что сложностей после переезда у меня не было.

В Санкт-Петербурге зародилось много музыкальных талантов, которые черпают вдохновение из его улиц. Находишь ли ты для себя что-то вдохновляющее для творчества в этом городе?

Акмаль Ходжиниязов: Я черпаю вдохновение абсолютно во всём, что меня окружает. Это может быть как красивая лампочка в вагоне метро, так и хорошие добрые люди вокруг. То есть у меня нет такого, что я выхожу куда-то гулять специально, чтобы найти вдохновение. Но, действительно, я очень люблю побыть один, в наушниках пройтись по Питеру, ещё если там идёт дождь (а он у нас идёт практически всегда). Так появляется особая атмосфера — я прихожу домой или сажусь в электричку и начинаю писать стихи. И потихонечку рождается музыка. Я ведь не начал заниматься музыкой в какой-то момент — у меня это всё постепенно произошло, что я даже сам не заметил.

Акмаль, ты предпочитаешь писать лирические песни, в которых затрагиваешь тему неразделённой любви. В текстах ты рассказываешь истории из жизни или же это лишь собирательный образ некоего героя?

Акмаль Ходжиниязов: Всего понемножку. Думаю, что не надо объяснять, почему песни про любовь. У нас практически все песни, которые пишутся, про любовь, потому что она правит миром и спасёт мир. Это действительно так. А что касается лирики — да. Может это от того, что я никогда не пишу песни, когда у меня хорошее настроение. У меня просто не получается, хоть я уже пробовал. Я понимал в какие-то моменты, что вот сейчас я счастлив, и садился за музыку, за стихи — ничего не получается. Поэтому иногда я сам себе начинаю накручивать какие-то проблемы, ситуации, иногда даже с позиции автора начинаю придумывать какого-то персонажа, у которого якобы что-то случилось, как он борется, как он справляется с этой ситуацией. И на фоне всего этого стараюсь писать материал.

В 2018 году ты участвовал в шоу «Голос. Дети». Ты выбрал рэпера Басту (Василий Вакуленко) в качестве наставника. Расскажи, чему он смог тебя научить, несмотря на то, что вы исполняете музыку в совершенно разных стилях?

Акмаль Ходжиниязов: Хочу сказать, что Василий Михайлович показал мне в целом изнанку шоу-бизнеса, пусть и её малую часть. Но в то время мне казалось: «Ничего себе. Вот как это всё происходит». Я помню, как он всю нашу команду пригласил в свой лейбл Gazgolder, мы побывали в этом здании, на студии, где писались песни. Для меня это было настолько в новинку, что тогда меня захлёстывали эмоции.

Пресс-служба артиста Выступление

А в музыкальном плане? Или может Баста дал совет, который ты до сих пор используешь?

Акмаль Ходжиниязов: У меня с самого начала моей карьеры была проблема, что я смотрю в пол сцены, потому что боюсь увидеть реакцию людей и забыть слова из-за этого всего. Я помню, на основной репетиции «Голоса» он поделился со мной таким лайфхаком: «Ты с самого начала концерта выбирай себе какую-то точку в зале, где нет людей, и весь концерт смотри вперёд и чуть повыше». Мне это помогло, и я до сих пор этот совет использую.

В одном из ранних интервью ты назвал своим кумиром Майкла Джексона, и в финале «Голоса» ты исполнил его песню They Don’t Care About Us. Скажи, почему именно Майкл Джексон? Ориентируешься ли ты на него музыкально или он нравится тебе как человек?

Акмаль Ходжиниязов: Действительно, его музыка далека от той музыки, которую делаю я. И, возвращаясь к теме вдохновения, я вдохновляюсь его личностью, его биографией. На самом деле, мне ещё Фредди Меркьюри нравится и его творчество в целом. Я считаю, если уж равняться, то равняться на таких исполнителей. Меня вдохновляют поступки Джексона и решения, которые он принимал. Потому что я бы до таких решений даже не додумался. Именно это и цепляет в нём — его неординарность, нестандартность. И безусловно, он трудоголик — всю жизнь он работал, пахал на своего отца с самого детства. Поэтому я был его ярым поклонником и до сих пор им являюсь.

У тебя 22 июля выходит новый сингл «Вокзал» с Ольгой Задонской, участницей 4-го сезона взрослого «Голоса». Любопытно, что, чтобы попасть в шоу, вы исполняли одну и ту же песню This is a Man’s World на слепом прослушивании.

Акмаль Ходжиниязов: Да, я узнал об этом буквально два дня назад. И когда узнал, тоже очень удивился.

Пресс-служба артиста Акмаль Ходжаниязов с Ольгой Задонской

Как ты думаешь, это совпадение говорит о вас, как о единомышленниках, или о том, что у вас похожая манера исполнения? Расскажи подробнее о вашем сотрудничестве.

Акмаль Ходжиниязов: У нас сотрудничество протекало с максимальным комфортом. Лично для меня. Надеюсь, что для неё тоже, и для всей нашей команды. Для меня очень важно, чтобы человек, который работает со мной, кайфовал от того, что он делает. И неважно кто он: артист, барабанщик, гитарист или звукач. С Олей Задонской у нас максимально дружеские отношения, мы с ней очень хорошо общаемся. Раньше мы не были знакомы, нас подружила эта совместная работа. Она настоящий музыкант, очень талантливый человек и с ней очень легко работать. Я люблю людей, которые работают за идею, у которых в приоритете её воплощение.

Так, мы приехали с Олей на студию, наша песня была ещё не готова, в максимально сыром виде, и что самое интересное, мы начали собирать её заново все вместе — я, мой саунд-продюсер и Оля Задонская. Мы даже текст дописывали в некоторых местах. Мы переделывали ноты, подачу, манеру исполнения и подбирали кучу разных вариаций. Эту песню мы полностью разобрали по скелету и собрали её заново. Именно этот процесс мне больше всего приносит наслаждение, когда мы копаемся в музыке. Во-первых, мы сами учимся, а во-вторых, друг с другом знакомимся. Поэтому Оля Задонская — максимально комфортный для меня человек, она также раскрылась для меня в положительном смысле на съёмках обложки трека «Вокзал». Человек — просто сказка.

Это был твой первый записанный с кем-то трек. Есть ли планы работы над песнями с кем-то ещё?

Акмаль Ходжиниязов: Людей, с которыми я прямо горю желанием записать фит, скорее всего, нет. Но было бы интересно посмотреть на то, как некоторые артисты создают музыку. Вот это мне больше интересно. Например, как это делает Скриптонит (Адиль Жалелов). Я очень люблю его творчество и очень хотел бы посмотреть, как он просто-напросто пишет эту музыку, как он её придумывает и как создаёт.

Твой песенный выбор на конкурсе «Голос» показал твой интерес к западной танцевальной музыке в стиле фанк. Скажи, были ли планы записать песню на английском языке?

Акмаль Ходжиниязов: Когда-нибудь — да. Наверное, даже, не на английском, а на французском. Но пока что я не берусь делать этого в силу того, что я, во-первых, не знаю языка, а во-вторых, не умею писать песни на иностранных языках. Но когда-нибудь, как музыкант, я обязан это попробовать.

Помимо того, что ты исполнитель и автор песен, ты ещё и блогер с 5 млн подписчиков в TikTok. Насколько соцсети важны для тебя и как хорошо они помогают продвигать твою музыку?

Акмаль Ходжиниязов: Наверное, сейчас блогером я себя как таковым не считаю. Потому что раньше, если я производил контент каждый день, что-то снимал, что-то придумывал, то сейчас я больше ушёл в музыку и расставил для себя приоритеты. Но вот аудитория, которую я наработал за эти три-четыре года, пока я был блогером, она мне безумно помогает и любит, и у нас эта любовь взаимна. Моя аудитория растёт вместе со мной, это очень важно для меня. Она знакомится с моей музыкой, потом знакомится лично со мной. Мне несказанно повезло, что я когда-то решил заняться блогингом и успел влюбить в себя такое большое количество людей.

Пресс-служба артиста Певец, блоггер. Акмаль Ходжаниязов

Акмаль, сразу после выхода твоего сингла «Вокзал» начинается фестиваль VK Fest. И в лайн-апе ты указан в качестве «блогера». Не обижает ли тебя это, учитывая, что в первую очередь, ты музыкант?

Акмаль Ходжиниязов: На самом деле нет, не обижает, потому что я — артист, который должен уметь выступать абсолютно везде, при любых обстоятельствах, с любыми людьми. Тем более, что блогеры, с которыми я буду стоять на одной сцене, со многими из них я дружу, со многими знаком. И они действительно хорошие. Какого-то дискомфорта я не испытываю, тем более, что я буду петь. Главное, что со своей музыкой и увижусь со своими людьми. Для меня это в приоритете.

Многие современные деятели шоу-бизнеса и поп-культуры не могут обойтись без соцсетей. Однако мы все столкнулись со сложностями в пользовании медиа: Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещён на территории РФ, в TikTok нельзя выкладывать ролики с середины марта. Как ты переживаешь это? Может быть ты нашёл положительные стороны? Или собираешься перебраться на платформу VK?

Акмаль Ходжиниязов: Безусловно, это что-то новое для меня. Но меня это никак не пугает, потому что я человек, который может адаптироваться под любые условия. Нет Instagram и нет TikTok — ничего страшного. Есть ТВ, есть радио. Значит, будем работать там. Лично для себя какой-то проблемы я не почувствовал, депрессии никакой не было. Для меня самое главное — музыка. Никто у меня мои ноты не отнял и не отберёт, моё умение писать песни — тоже. Поэтому что мне ещё нужно?

В этом году ты представил дебютный альбом «Песни о твоих глазах», получивший платиновую сертификацию всего через неделю после релиза. Затем ты выпустил два внеальбомных сингла и третий уже на подходе. Планируешь ли ты наращивать темп выпуска новых треков в дальнейшем? Какие у тебя творческие планы?

Акмаль Ходжиниязов: Я жду от себя более качественной музыки, потому что я хочу расти в этом плане. И хочу писать очень взрослую музыку — я не хочу писать песни, которые поймут все. Мне бы хотелось писать песни, в которых есть какая-то загадка, над которыми можно подумать, поразмышлять, в которых каждый человек найдёт что-то для себя, абсолютно разное, но найдёт каждый. Для меня, как для исполнителя, в первую очередь, нужно заинтересовывать человека своей музыкой. Если я научусь это делать, у меня всё будет хорошо. А если нет — то буду учиться.

А что ты имеешь в виду под взрослой музыкой? Может проведешь в пример конкретную песню или исполнителя?

Акмаль Ходжиниязов: Скажу сразу, что под кого-то «косить» я не собираюсь, но в последнее время мне импонирует творчество группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной. Очень она мне нравится, я кайфую с её песен. И, пожалуй, сингл «Вокзал» станет первым шагом к созданию настоящей взрослой музыки, потому что для меня эта песня действительно такая. И ещё похвалю себя и Олю Задонскую, хоть и знаю, что так не делается, но мне действительно очень нравится наша песня, я многого от неё жду. И я чувствую, что этот трек имеет большой потенциал и влюбит в себя очень большое количество людей.