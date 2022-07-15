В конце июня под председательством лидера КНР Си Цзиньпина в виртуальном формате прошел 14-й саммит БРИКС. Саммит не принес сенсаций: глобальный кризис заставляет страны уделять больше внимания внутренней повестке и двусторонним отношениям, а не глобальным инициативам или интеграционным объединениям. Растущая экономическая конкуренция, трудности в постпандемийном восстановлении, обострение противостояния между Россией и Китаем, с одной стороны, и по-прежнему могущественным коллективным Западом — все эти факторы заведомо сделали саммит достаточно формальной дискуссионной площадкой.

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Выступления лидеров были выдержаны в «пастельных» политических тонах. Наиболее актуальными оказались тезисы президента России Владимира Путина, который в том числе отметил, что западные страны искусственно развивают истерику вокруг проблемы вывоза продовольствия с Украины, и раскритиковал безответственную макроэкономическую политику группы G7, от которой сильнее всего страдают развивающиеся страны.

Хозяин виртуального саммита председатель КНР Си Цзиньпин косвенно поддержал своего российского коллегу, выступив против политизации экономических вопросов и односторонних санкций со стороны «некоторых государств». Кроме того, китайский руководитель заявил, что создаются искусственные разногласия в международных отношениях, и призвал к большей координации экономической политики развивающихся стран, в первую очередь в сфере технологий.

Gov.cn Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Бразилии

Незадолго до саммита информационное агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди будет противостоять возможным попыткам Китая придать саммиту, а затем и самой организации БРИКС антиамериканский характер. Кроме того, сообщалось, что Нью-Дели возражает против расширения объединения за счет приема новых членов. Эта информация косвенно подтвердилась: в заключительном коммюнике саммита нет ни одного антизападного выпада, но подчеркивается роль ООН, а также МВФ и ВТО, находящихся под прямым контролем коллективного Запада, и прежде всего Вашингтона.

Таким образом, Индия подтвердила курс на дальнейшее сближение с США и их союзниками, главным из которых является ее бывшая метрополия — Великобритания. Российско-индийские отношения сохранятся, но с высокой вероятностью Нью-Дели поддержит западную инициативу об установлении предельных цен на российскую нефть, выдвинутую для смягчения разгорающегося мирового топливного кризиса с одновременным ограничением доходов государственного бюджета России. Увеличение отечественных нефтяных поставок в Индию было простимулировано вынужденными и значительными дисконтами на фоне санкций и носит со стороны индийских партнеров исключительно коммерческий, а не дружественно-политический характер.

Кроме того, можно ожидать активизации усилий Нью-Дели в четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), в котором также участвуют США, Австралия и Япония. Исторические индийско-китайские противоречия и нарастающее противостояние между США и КНР последовательно формируют геополитический выбор Индии в пользу Запада. Это не исключает значительной самостоятельности индийской политики, но эта самостоятельность носит все более тактический и вторичный характер.

kremlin.ru Нарендра Моди

Возражения Нью-Дели против возможного расширения БРИКС вызваны теми же причинами. В итоговом коммюнике саммита говорится лишь, что страны намерены продолжить обсуждение этого вопроса. Принятие в состав БРИКС Аргентины, Турции, Ирана, Египта, Саудовской Аравии не сделает из этой пока очень рыхлой организации ни новой ООН, как считают некоторые комментаторы, ни основы нового миропорядка, как заявил один из российских представителей. Фронда кандидатов направлена прежде всего на демонстрацию собственной независимости от США и коллективного Запада. Никаких перспектив формирования из БРИКС экономического или тем более военно-политического блока нет и не может быть как минимум до разрешения происходящего глобального противостояния.

Но политически это усилит позиции Китая, поскольку все кандидаты имеют с ним дружественные отношения, а значит, ослабит Индию. Кроме того, расширение БРИКС нанесет серьезный имиджевый удар по Вашингтону, который постарается не допустить такого развития событий. В любом случае принятие новых членов не является вопросом ближайшего времени, а разногласия между «старыми» членами организации будут нарастать.