Используя данные организации экономического сотрудничества (ОЭСР) по затратам-выпуску продукции 66 стран, аналитики проанализировали долю прямого импорта без учета импортной составляющей в отечественных товарах и услугах (косвенного импорта) в промежуточном потреблении (товары и услуги, непосредственно используемые в качестве сырья и расходных материалов при производстве отечественных товаров и услуг). В целом, как указывают авторы бюллетеня, импортозависимость российской экономики с точки зрения промежуточного потребления оказалась одной из самых низких. Ни в одной из отраслей, утверждают они, «доля импорта в промежуточном потреблении не превышает медианного значения выборки». Но близкими к данному показателю оказались отрасли, связанные с производством механического оборудования, машин, электроники и фармацевтикой.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Между тем, поскольку в таблицах ОЭСР по затратам-выпуску продукции представлено достаточно много маленьких стран (Люксембург и другие) с высокой зависимостью от импорта, что могло повлиять на корректность выводов аналитиков, они дополнительно посчитали долю несырьевого импорта лишь ряда стран. В результате подобной коррекции доля промежуточного импорта в российских отраслях подобралась гораздо ближе к медиане распределения, но опять же в большинстве отраслей осталась ниже ее значения. Тем не менее такие отрасли, как производство автомобилей, машин и оборудования, текстиль, одежда, кожа, электроника, фармацевтика, ИТ, профессиональные услуги, услуги в добыче полезных ископаемых, пищевая промышленность, кино, радио и ТВ и прочее, при скорректированном подходе превысили значение медианы относительно к аналогичным группам отраслей анализируемых стран.

Отрасли с относительно высокой зависимостью от промежуточного импорта являются источниками проинфляционных рисков. Они имеют ограниченные возможности по его замещению и уже вынужденно сократили производство, указывают специалисты Департамента ЦБ РФ. Например, производство легковых автомобилей сократилось в мае на 96,5% г/г. При этом импортозамещение и поиск новых поставщиков за рубежом, скорее всего, как отмечают авторы исследования, приведет к снижению технологичности производства в этих отраслях. Причем это снижение может носить как временный, так и устойчивый характер.

Отметим, разговоры о не столько необходимости импортозамещения, сколько собственных разработок и производства, неслучайны. Так, напомним, в начале июля, по сообщению ТАСС, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая перед участниками форума «Территория смыслов» на базе мастерской управления «Сенеж», с одной стороны, подчеркивал важность импортозамещения, с другой — отмечал, что нужно также начинать создавать что-то новое, как это делали, в частности, первый космонавт Юрий Гагарин и ученый Михаил Ломоносов.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, — надо заниматься импортозамещением. Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны», — цитировал ТАСС Кириенко.

В середине июня в опубликованном РБК интервью с главой госкорпорации «Ростех», Сергей Чемезов, например, пояснял, что заменить импортный агрегат на отечественный — быстрее, чем создавать новый самолет с нуля. Более того, текущая ситуация, по его словам, стимулирует процесс разработок и поиск новых точек роста. Но «окно возможностей», как сказал Чемезов, не только в этом. По его мнению, необходимо менять отношение потребителей к отечественной продукции.

«Прежде всего хочу верить, что происходящее изменит отношение потребителей к российскому. И наконец-то в споре с «Боингом» победит отечественный самолет, а специалист по закупкам где-нибудь в областной больнице, выбирая между импортным медицинским прибором и отечественным, перестанет ставить нашему производителю палки в колеса. Чтобы иметь свое, надо покупать свое — по-другому не бывает», — подчеркивал глава «Ростеха» в интервью РБК.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Чемезов

В то же время, по мнению Чемезова, «изоляция, в том числе технологическая, и попытка делать все своими силами — путь в никуда». Предательство Запада, по его словам, не повод закрывать окна и двери. Но в сфере критически важных технологий, влияющих на нацбезопасность, необходимость технологического суверенитета, сказал Чемезов, очевидна. Перспективными здесь направлениями, имеющими огромный мультипликативный эффект, являются гражданское авиастроение, энергетическое и тяжелое машиностроение, нефтегазовое оборудование, приборостроение.

Неслучайно, также отметим, в правительстве указом президента России учреждена в том числе должность зампреда правительства — министра промышленности и торговли. Очевидно, что промышленная повестка будет усиливаться, но без перегибов в сторону тотального импортозамещения. Собственно, ранее, в конце мая, в ходе бизнес-форума «Деловой России» Владимир Путин говорил, что импортозамещение — это не попытка отгородиться от других, а шанс для собственного развития. Бессмысленно и глупо, по словам главы российского государства, замещать все импортное в России отечественными товарами.

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

«Замещать импорт следует там, где у нас точно совершенно может быть своя собственная компетенция возрождена, либо создана заново. К этому мы должны стремиться и воспользоваться сегодняшней ситуацией, связанной с курсовой разницей и ограничениями, которые почему-то наши партнеры ввели», — цитировали Vesti.ru заявление Владимира Путина.

В среднесрочной перспективе, как считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Центробанка, наиболее важной и в то же время сложной задачей будет необходимость заместить инвестиционный импорт. С учетом высокой доли инвестиционных товаров в общем объеме российского импорта, зависимость от инвестиционного импорта может быть высокой, полагают они. При этом, с одной стороны, отмечают они, ограничения на его поставки не так быстро сказываются на текущем уровне производственного потенциала экономики, поэтому у российских компаний есть больше времени для налаживания импортозамещающих производств и поиска новых поставщиков. С другой стороны, уровень потенциала экономики и ее роста в будущем во многом как раз зависит от успешности преодоления ограничений на инвестиционный импорт.