Действительно ли мир разваливается на части, или американцам только кажется? Таким вопросом задался колумнист New York Times Макс Фишер, указав, что несмотря на то, что люди во всём мире живут лучше, чем когда-либо, среди граждан США преобладают крайне пессимистичные настроения. Американские интернет-пользователи высказали свое мнение относительно данной ситуации под соответствующей публикацией, обвинив в создании упаднических настроений работу СМИ, наживающихся на тревожных новостях.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

«Сенсационные новости, повышающие кровяное давление и разжигающие вражду между группами с разными, но зачастую одинаково убедительными аргументами, идут рука об руку с увеличением продаж рекламы. Всё очень просто. Новостные издания виновны в нашей растущей тревоге. Единственное исключение, которое я нашел, это Wall Street Journal. Пока мы не вернемся к зрелой, сбалансированной модели прошлого, которая фокусировалась на честном изложении фактов, на предоставлении полезной информации для всего человечества (приветствуя все политические, социальные и экономические убеждения), и пока у нас не будет прессы, для которой приоритетом является достойное отношение людей друг к другу, а не попытка натравить их друг на друга, публика будет продолжать питаться этим пессимизмом, пытающимся выдать себя за журналистику, в то время как гипертония читателей и, конечно же, прибыль газет будет продолжать расти. Моя мысль такова, что тяжело оставаться оптимистом, когда СМИ делают из людей гипертоников», — пишет Victoria.

«Когда три года назад я переехал на Тайвань из США, я понял, насколько пессимистично я чувствовал себя, живя в США. На Тайване есть свои проблемы, но экономика сильна, правительство работает хорошо и есть эффективная система здравоохранения, которая дает людям чувство защищенности. Здравоохранение имеет огромное значение. Кроме того, на Тайване больше людей имеют сбережения в банке, а выпускники колледжей не обременены долгами по студенческим кредитам. И есть еще один важный фактор: за всё время моего отсутствия я не смотрел кабельные новости и не просматривал ленту новостей на Facebook», — делится Charles

«Я думаю, что проблемой являются также социальные сети и круглосуточный цикл новостей. Благодаря интернету, когда потребление новостей стало намного больше, чем раньше, даже те, кто живет вдали от кризисов, теперь живут в цифровом мире постоянных, страшных обновлений. Новостные организации и другие создатели контента хорошо знают, что сенсации продаются, а крупные технологические компании намеренно разработали свои платформы, чтобы пользователи прокручивали их и кликали. Слишком часто настоящая журналистика вытесняется заголовками и контентом, специально разработанными для максимизации количества кликов, посещений сайта и доходов от рекламы. При такой постоянной, точно нацеленной бомбардировке контентом, несущим обреченность и уныние, вряд ли стоит удивляться тому, что люди чувствуют, что мир рушится», — размышляет Roy.

«В западном мире растет неравенство, вот что вызывает пессимизм», — уверен Sandstorm.

Капитализм. Карикатура

«Здесь, в Северной Америке, мир действительно рушится. Ни я, ни мои братья и сестры никогда не сможем позволить себе иметь детей, если только не выиграем в лотерею. Мы последние в нашем роду. Нашу историю разделяют многие другие миллениалы и зумеры», — делится Sally Johnson.

«Никто не спорит с тем, что на основе отдельных показателей некоторые вещи улучшились. Но это не значит, что мы должны быть довольны или даже благодарны за это. Подумайте о равенстве возможностей, неравенстве доходов, развитии в развивающихся странах, экологической устойчивости, доступе к здравоохранению и социальной мобильности. Мы еще не закончили и не можем почивать на лаврах», — подчеркивает Aloysius.

«Через призму западных СМИ, отражающих «международную систему», в которой после Второй мировой войны доминировали США, мир разваливается на части, поскольку Запад всё больше отказывается от созданных им институтов и «норм», которые больше не работают в его интересах, сталкиваясь с социальными, экономическими и политическими последствиями. В Азии страны и регионы начинают идти своим путем и дважды думать о том, что может предложить западная модель, учитывая очевидную неустойчивость экономических основ. Ряд стран начинает отделяться и искать другие пути, и это, похоже, тревожит США», — комментирует XZK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Я опустошен проблемой изменения климата. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли вообще смысл во всём этом. Если потеплеет хоть на один градус, я думаю, что моя голова взорвется», — жалуется J Hagen.

«Это всегда был и есть вопрос «стакан наполовину полон и стакан наполовину пуст». Люди выбирают очки, через которые они смотрят на мир. Новым явлением стало обилие легкодоступных средств массовой информации, которые борются за наши клики. Они рассчитывают получить огромную прибыль от наших просмотров. Это средства массовой информации выбрали такой образ мира, чтобы привлечь читателей с определенным взглядом на мир. СМИ нацелились именно на тех, кто смотрит на мир как на полупустой стакан, и они делают всё возможное, чтобы укрепить взгляды этих читателей», — считает BayArea101.