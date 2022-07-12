Тегеран подверг резкой критике направленные против Ирана высказывания президента США Джо Байдена, которые тот позволил себе в статье, опубликованной в The Washington Post в преддверии турне по Ближнему Востоку. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, «акцент Байдена на продолжении политики экономического и дипломатического давления на Иран противоречит продолжающемуся стремлению США возобновить СВПД по иранской ядерной сделке». Действительно, похоже, что в Тегеране от американского президента ожидали иного. И вот почему.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

После провала переговоров в Дохе между США и Ираном о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) главный иранский переговорщик, заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери, совершил «непрофильный» визит в Оман. Выходящее в США интернет-издание Al-Monitor связывало этот визит с некоторыми интригующими моментами. Первый: Тегеран намерен отказаться от посреднических усилий ЕС в диалоге с Вашингтоном и ввести в игру Оман. Главная причина усматривается в том, что именно Оман в свое время сыграл важную роль в подготовке и подписании СВПД. То есть эта страна, в отличие от Катара, могла бы стать не только местом для возобновления диалога Иран — США, но и его участником.

Второй: судя по всему, Багери доставил в Маскат и передал своему оманскому коллеге Бадру бин Хамаду аль-Бусаиди новое предложение, которое должно быть вручено американцам для рассмотрения вопроса о возобновлении переговоров. Содержание этих предложений не было раскрыто.

GovernmentZA Али Багери

Третий: Иран накануне визита Байдена на Ближний Восток решил начать дипломатическое маневрирование, используя посредничество Омана и для налаживания отношений с Египтом. В этой связи арабское издание Al Araby Al Jadeed считает, что ходы Тегерана на арабском направлении сопряжены также с подачей им заявки на членство в БРИКС, желанием не только осуществлять координацию на международных форумах, но и даже солировать на некоторых из них «в соответствии с развитием событий в регионе». Плюс к этому в арабской прессе появились указания на то, что уже налажен «канал связи между Оманом, Ираном и Саудовской Аравией, согласованный между тремя странами, который призван обеспечить прорыв в напряженных отношениях между Эр-Риядом и Тегераном».

В целом это могло бы стать началом реализации заявленной президентом Ирана Эбрахимом Раиси широкой стратегии нейтрализации американских санкций. Байден отреагировал на это в The Washington Post. Ранее США объявили, что вводят новые санкции против Ирана. Госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении сообщал, что Вашингтон «объявляет 15 физических и юридических лиц, которые занимались незаконной продажей и поставкой иранской нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии». Он также уточнил, что американская санкционная политика в отношении Ирана будет продолжаться, особенно по части ограничения экспорта нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции из этой страны.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

Таким образом ситуация на публичном уровне заводилась в тупик. Ни одна из сторон не демонстрировала готовность пойти на уступки: США — снять санкции, а Иран — начать обсуждение выдвинутых Вашингтоном «дополнительных условий по СВПД». И не только это. Американский спецпосланник по Ирану Роберт Мэлли стал грозить Тегерану тем, что «США могут пересмотреть свое решение вернуться к переговорам СВПД». По его словам, «однажды соглашение может оказаться в прошлом». Но тут есть важные нюансы.

Нельзя исключать, что «выпады» Байдена в сторону Ирана накануне его турне по Ближнему Востоку сопряжены со внутриполитическими проблемами в самих США накануне предстоящих осенью выборов в Конгресс. Они увязываются с позицией республиканцев. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф усматривает в «новом развороте Вашингтона на Ближнем Востоке стремление «реализовать региональные программы и проекты Израиля», что, по его мнению, «будет исторической и стратегической ошибкой американского президента, которая в конечном итоге нанесет ущерб правительству Байдена раньше, чем кому-либо другому». Можно ли тогда спасти ситуацию?

Khamenei.ir Мухаммед Багер Калибаф

Советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди заявил, что европейские участники переговоров в формате «шестерки» (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия) «должны вырваться из-под давления США и готовить новое соглашение по СВПД». Тегеран предлагает продолжать переговоры даже в случае выхода Вашингтона из венского процесса. Тем более что из шести государств, подписавших соглашение с Ираном, никто, кроме американцев, не заявляет о возможности нового выхода из него. Как отмечает американский писатель и журналист Фред Каплан в своей еженедельной колонке для журнала Slate, «это похоже на игру в «Курицу на шоссе», где в какой-то момент более здравомыслящий из двух водителей сворачивает с дороги, чтобы предотвратить лобовое столкновение. В экстремальной версии этой игры один из водителей явно выбрасывает руль из окна, заставляя другого водителя остановиться.

По его мнению, сейчас «оба водителя — американцы и иранцы — выкручивают свои рули и могут рухнуть вопреки интересам и желаниям обеих сторон из-за просчитанного переговорного гамбита». Каплан считает, что наступает момент, когда путь к решению проблемы может выглядеть так: европейцы разрабатывают формулу, по которой США и Иран делают то, что им нужно делать, одновременно, шаг за шагом, при этом ЕС и Международное агентство по атомной энергии проверяют каждый шаг. В противном случае поражение Байдена на иранском направлении только увеличит риски лобового столкновения.

Такой сценарий, если он существует в действительности, требует времени и дипломатии. Визит президента США на Ближний Восток внесет в эту проблему определенную ясность.