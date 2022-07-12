Далёкой уже зимой 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Тогда же было объявлено о появлении новой команды во главе с Михаилом Мишустиным, добившимся результатов у руля Федеральной налоговой службы. Тогда казалось, что российскому правительству нужен именно такой руководитель — въедливый и технократичный.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

15 июля исполнится два с половиной года с того момента — самое время подводить итоги. По стечению обстоятельств именно в этот день пройдёт внеплановое заседание Госдумы, тематика которого держится в секрете. Однако источники утверждают, что в повестке — кадровые вопросы.

Период работы команды Мишустина получился непростым из-за объективных обстоятельств. Сначала разыгралась пандемия, обухом глушившая мировые экономики. Затем случилась острая фаза конфронтации с Западом, заморозка зарубежных активов и санкции. С другой стороны, были накоплены значительные резервные средства, которые, как ожидалось, позволят сделать рывок в качестве жизни населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Ответ на внезапную угрозу пандемии, для чего тогда в стране мобилизовали все силы, можно оценить на четверку. Такой высокий балл — заслуга создателей вакцин и других препаратов, а также врачей и медперсонала. Предотвратить высокую смертность из-за ковида, к сожалению, в России так и не смогли. А от разработки вакцины до её широкого применения прошло недопустимо много времени. Настолько, что запоздавшие западные разработки опередили российские за счёт быстрого запуска массового производства.

Да, слабые мощности фармацевтической промышленности достались по наследству, однако в этом и заключалась задача для правительственной команды. И быстро нарастить объёмы выпуска можно было за счёт международной кооперации. По этому пути и пошли, но с промедлением. Что касается мер поддержки экономики, то здесь в заслугу правительству можно поставить их своевременность и детализацию.

Ключевой вызов российской власти — ситуация перманентной демографической катастрофы, в первую очередь низкой рождаемости. Вице-премьер Татьяна Голикова называла причину — резкое уменьшение в структуре населения доли женщин репродуктивного возраста. Если не предпринять кардинальных мер, то Россия в её нынешнем виде долго не просуществует. На этом фоне президент Владимир Путин дал поручения создать комплексную систему поддержку семей с детьми.

В буквальной части задание главы государства выполнено. Российским семьям стало попроще, но демографическая статистика по-прежнему пугает. По количеству рождений на 1000 человек Россия занимает 193-е место в мире (9,71 новорождённых), по суммарному коэффициенту рождаемости — 184-е место (1,6 рождений на женщину). При этом надо понимать, что поднимают результаты в основном национальные республики, а в регионах с преимущественно русским населением цифры ещё страшнее.

Вторая по важности тема — возрождение промышленности под лозунгами импортозамещения. Введённые в отношении РФ международные санкции можно назвать беспрецедентным стимулом к созданию производств на территории страны. Мишустин, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов и другие члены правительства не раз проводили встречи с крупным бизнесом. Российские миллиардеры имеют финансовые возможности вкладываться в проекты, но делают это крайне неохотно. Чиновники их пытаются переубедить, создают инфраструктуру для вложений, но каждый раз гора рождает мышь.

Причины пассивности не раз назывались в экспертных дискуссиях. Дело в том, что миллиардеры из России — не бизнесмены по природе. Это удачливые люди, получившие когда-то доступ к ресурсу или месторождению, а перерабатывающая промышленность и международная конкуренция требуют больших знаний, рисков и вовлечённости.

Очевидно, что давно пора сменить слабую тактику на ту, что будет работать. Например, предлагать крупному бизнесу уже готовые решения, требующие инвестиций. Усилить участие государства в проектах, как это произошло, к примеру, с заводами «АвтоВАЗ» и «Москвич». Или точечно открыть выгодные условия инвесторам из дружественных стран через партнёрские схемы или даже гранты. Ещё вариант — усилить программы акселерации, которые помогут людям запускать собственные проекты с нуля, а действующим компаниям — развиваться.

Особняком стоит сфера военно-промышленного комплекса, где сумели добиться настоящего прорыва, обеспечив технологическое преимущество, например, в ракетостроении. Старую советскую технику смогли восстановить и модернизировать, появились новинки, опережающие иностранные образцы. Отчасти эти успехи — наследие СССР, реализованные задумки из «чертежей в столах». Но есть место и новой мысли. И определяющим обстоятельством является не рыночная, а государственная модель управления, упрощающая техпроцесс.

О том, как правительство реагирует на уход западных предприятий из России, говорить пока рано. Положительными примерами можно назвать параллельный импорт и передачу имущества автозаводов в российские руки, хотя пока процесс находится в начальной фазе. Насколько глубоко отслеживают ситуацию чиновники — большой вопрос. К примеру, IKEA останавливает и продаёт свои заводы в России. Но как быть её партнёрам и подрядчикам, получавшим заказы на материалы или фурнитуру? Или европейские бренды одежды уходят с рынка. У них в собственности не было фабрик, но заказы размещались в российских швейных мастерских, которые сейчас останутся без клиентов и без компенсаций.

Другая экономическая тема, требующая оценки, — а кто всё-таки виноват в заморозке российских денег на Западе? Почему их своевременно не вывели, не успели вложить в нашей стране. Как дела с национальными проектами, почему их реализация перестала обсуждаться. Не связано ли это с возникшим дефицитом средств? Единственный крупный инфраструктурный проект, который реализуется и по-прежнему на слуху — трасса М-12. Но этого мало, граждане России ждут развития своей страны.

Много говорилось о внутреннем туризме, в задумки вкладывались гигантские средства. Что-то получилось? Сейчас сезон в разгаре, и со всей России люди опять ищут номера по приемлемой цене и комфортным условиям в сочинском шанхае. Возможно, тех средств, которые размазываются по объектам, хватило бы для появления вместительных и достойных по уровню обслуживания отелей в три-пять звёзд где-нибудь в Лазаревском или под Туапсе? С широким пляжем, бассейнами. Чтобы заменить извечный фестиваль самодеятельности с бананами, заборами и аттракционами 7D.

При реализации госпрограмм надо исходить из уже сформировавшихся потребительских предпочтений, а не навязывать незнакомое. Ехать в другие места России туристы захотят только после того, как вдоволь насладятся Сочи, Крымом, Москвой и Питером. Да и не ждут их пока в других местах. Достаточно вспомнить историю с министром природных ресурсов и экологии Камчатки Алексеем Кумарьковым, назвавшим туристов с недельным бюджетом в 45 тыс. рублей «нищебродствующей саранчой». И местные соцсети его «правду» поддержали. То есть турист, отправляющийся на полуостров, должен быть готов к испытаниям, унижению и грабежу через цены. Зачем при таком подходе дотировать региональную отрасль федеральными средствами?

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Важное достижение команды Мишустина на посту касается цифровизации социальной сферы. При нём наконец-то заработал портал государственных услуг. Другой несомненный успех — проактивное назначение ряда социальных выплат. Для многих людей это впервые открыло доступ к социальной поддержке. Поскольку выплаты не всегда большие, жители России пренебрегали законными возможностями.

Да, к размерам выплат и условиям их предоставления есть много вопросов. Иногда меры поддержки вообще не предусмотрены. Например, в случае ухода за инвалидом нет механизма, который позволяет передать социальную функцию семье, всё сфокусировано на соцработниках. Бюрократия и зарегулированность проявляют себя в ситуации с украинскими беженцами в РФ, когда нужно проходить круги ада для оформления документов, получения помощи и трудоустройства. Гордиевы узлы иной раз приходится рубить лично президенту. Так, 11 июля он издал указ о предоставлении всем украинцам российского гражданства по упрощённой схеме.

В целом команда Мишустина сумела показать профессионализм и хорошую исполнительность. Президентские начинания доводились до реализации, и ситуация сохраняла стабильность даже несмотря на внешние удары. Тем не менее сейчас Россия не имеет времени на академичность, в условиях прямой международной эскалации нельзя допускать стагнации и выборочно решать проблемы. Иначе зачем Москве вступать в противостояние с Западом?

Действия власти должны быть словно удары — простыми, эффективными, а результаты — видимыми для людей. Поэтому, к сожалению, дать высокую оценку правительству Мишустина за два с половиной года его работы нельзя. Да, мы видим исполнение прямых поручений и точечные успехи, например, в цифровизации. Но жители России, увы, лучше жить не стали. И надежды на скорый прогресс пока нет.