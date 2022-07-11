Кто-то должен это сказать: конфликт на Украине существенно не затрагивает важные национальные интересы Соединенных Штатов или геополитический ландшафт, в котором Вашингтон эти интересы продвигает. Этот вывод — к добру ли, к худу ли или к чему-то посередине — не должен существенно повлиять на будущее внешней политики США. Нынешнее противостояние, безусловно, может затронуть сердечные струны тех или иных наблюдателей, однако оно не должно мешать американским властям вносить необходимые изменения в их стратегию, нацеленную на долгосрочный успех, как, например, было в случае с выводом войск из Афганистана.

Джеймс Монтгомери Флэгг. Дядя Сэм и пустая казна. 1920

В рамках этой коррекции курса США следует уделять самое пристальное внимание Китаю как своему самому важному стратегическому конкуренту, сокращать свое вмешательство в странах Европы и Ближнего Востока и приложить все усилия для решения внутриполитических проблем, а не заниматься показным альтруизмом за границей, пишет президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в статье, вышедшей 9 июля в The National Interest.

Тем не менее из конфликта на Украине можно извлечь важные уроки для будущего внешней политики США, особенно в отношении баланса между наступлением и обороной, а также в части того, что он показал в отношении потенциала России в области обычных вооружений. Но это не те уроки, о которых часто говорят представители внешнеполитического истеблишмента США, который всегда будет ссылаться на положительные результаты или проблемы за границей как на причины, чтобы с удвоенной силой начать защищать прежней курс на гегемонию.

Простым американцам можно простить их убежденность в том, что Украина должна иметь особое значение для внешней политики США. По мере развития конфликта они могли видеть написанные красными чернилами позиции российских сил на карте Украины, которые угрожали Киеву и другим частям страны. Под влиянием воинственных комментаторов американские граждане вполне могли начать беспокоиться о том, остановится ли Россия на западной границе бывшей советской республики. Ежедневно их угощали интенсивными видеороликами с полей сражений «самого разрушительного конфликта» в Европе со времен Второй мировой войны.

ИА REGNUM Карта боевых действий в марте 2022 года

Но те, кто обеспокоен событиями на Украине, могут быть уверены, что эти события значат для Соединенных Штатов меньше, чем может показаться, особенно если они слушали только пошаговые комментарии вашингтонских заправил, которые говорят американцам, что те должны делать больше, игнорируя опасности, связанные с такими действиями, а также закрывая глаза на отсутствие жизненно важных интересов, оправдывающих все большие риски участия в том конфликте. К счастью, неизменные черты мира, поддерживающие безопасность Америки и условия ее процветания, остаются в значительной степени незатронутыми этим противостоянием.

Прежде всего, Соединенные Штаты по-прежнему обладают самыми боеспособными в мире обычными и ядерными силами, благодаря которым территориальная целостность США практически гарантирована. В то время как мир становится менее однополярным, американские вооруженные силы — особенно логистические возможности — по-прежнему значительно превосходят силы других стран. США также далеки от этих других центров силы, будь то Пекин или Москва, и поддерживают дружеские отношения со своими слабыми соседями. Атлантический и Тихоокеанский «рвы» также по-прежнему имеют большое значение, они дают США преимущество «останавливающей силы» в тысячи километров океана, отделяющих страну от любых конкурентов.

Кроме того, риска нарушения баланса сил в Евразии, который традиционно вызывает озабоченность у американцев, нет — на самом деле, конфликт сместил этот баланс больше в пользу США и союзников по НАТО. «Низкая» боевая эффективность России подтверждает, что единственный потенциальный вызов этому балансу — Китай. И один урок, который Вашингтон может извлечь из этого конфликта, заключается в том, что баланс между нападением и защитой благоприятствует обороняющемуся и поэтому агрессию, направленную на доминирование в Евразии, будет труднее осуществить. Благодаря этим факторам США смогут с большими уверенностью и спокойствием отнестись к событиям, которые могут беспокоить менее могущественные и удачливые страны, чем США.

Спецоперация России также не изменила того факта, что западноевропейские союзники США намного богаче, обладают большим, чем в РФ, населением, а также могут легко выставить мощные армии для сдерживания и защиты от России, даже если она поглотит Украину. Конфликт не изменил того факта, что Россия — страна со средней экономикой, которая ближе к Испании и Италии, чем к Соединенным Штатам, Китаю или даже Германии, более крупным экономикам, способным преобразовать экономическую мощь в большую военную мощь. Напомним, что Запад все равно выиграл Холодную войну, даже несмотря на то, что в состав Советского Союза входила и Украина, и другие республики. Теперь стало смехотворно представлять, что Россия угрожает США или даже их союзникам по НАТО, поскольку ее вооруженные силы показали себя «настолько неспособными» против более слабой страны.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские танки на улицах Северодонецка

Никита Третьяков ИА REGNUM Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе

Единственная реальная опасность для постоянных интересов США, представленных конфликтом на Украине, заключалась в том, что вмешательство Вашингтона в конечном итоге привело бы его к эскалации с Россией, ведущей к прямой, даже ядерной, конфронтации. Риск можно понимать как «последствия», умноженные на «вероятность». Последствия эскалации могут означать ядерную войну, и даже незначительное увеличение вероятности не следует воспринимать легкомысленно. Серьезные риски и тот факт, что Украина не имеет жизненно важного значения для безопасности или процветания США, объясняют, почему администрация Джо Байдена действует более осторожно, чем хотелось бы многим сторонникам американской гегемонии.

Но последние, как и те, кто беззаботно подписал письмо в поддержку бесполетной зоны, не несут мантии ответственности и считают, что интересы Украины стоят того, чтобы рисковать нашими собственными. Экономическая и обычная военная слабость России не отменяет наличия у нее ядерного оружия. Вот почему Соединенным Штатам следует продолжать проявлять осторожность и трезво оценивать политические реакции на жестокость России и успехи Украины на полях сражений, а не опьяняться эмоциями, которые по понятным причинам вызывают и то и другое. Все могло бы быть иначе, если бы Украина была Канадой, Великобританией или Японией с точки зрения относительной важности для нашей безопасности и процветания. Но никакое количество развевающихся сине-желтых флагов не изменит геостратегических и геоэкономических реалий Украины.

Во многих кругах внешнеполитического истеблишмента реальная политика, несомненно, является непопулярным подходом. Но реалисты стремятся реализовать интересы американцев, которым приходится расплачиваться за внешнеполитический выбор Вашингтона, а не заискивать перед элитами, защищенными или даже получающими выгоду от рискованных, агрессивных и идеалистических действий.

Таким образом, внешняя политика США должна идти в том же направлении, в котором она должна была двигаться до того, как Россия начала свою спецоперацию против Украины: к большему реализму в отношении природы международной системы и большей сдержанности в том, как страна использует военную силу, и в отношении типов обязательств по обеспечению чьей-либо безопасности, которые на себя берет Вашингтон. Необходимо, чтобы США более скептически относились к новым обязательствам в области безопасности и просили своих нынешних союзников сделать больше для их собственной безопасности. Кроме того, они должны построить более сильный флот, более настойчиво отстаивая свои законные экономические интересы.

(сс) U.S. Navy photo by Chief Photographer's Mate Todd P. Cichonowicz Флот США

В противном случае есть опасность того, что США будут пировать во время чумы: американское общество далеко не здоровое. Властям страны необходимо сосредоточить свое время, энергию и ресурсы на разрешении внутренних разногласий и распаде. Американцы сталкиваются со все большим уровнем насильственных преступлений, исторической «пагубной поляризацией» и несостоятельностью государственных институтов. В культурном плане в стране наблюдается все большая склонность граждан к тому, чтобы следовать леваческой «прогрессивистской» повестке, а не к тому, чтобы добиваться желаемого трудом. Инфляция наказывает вкладчиков и сокращает доходы тех, кто меньше всего может себе это позволить. И хотя американская экономика является чудом в своей способности создавать богатство, нужно быть неисправимым оптимистом, чтобы не беспокоиться о неконтролируемых дефицитных расходах, опасном уровне долга и регуляторном склерозе. На фоне этого Конгресс только что утвердил дополнительную поддержку Украины в размере $40 млрд, при этом только одиннадцать сенаторов проголосовали против, все они республиканцы.

Но разве кто-то сомневается, что впереди Украину ждут дополнительные дотации? В Конгрессе и в аналитических центрах, финансируемых из-за рубежа, существует своего рода преторианская гвардия для масштабных усилий по восстановлению Украины.