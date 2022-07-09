Экономическая активность в российской экономике замирает, что снова подтвердили данные мониторинга Департамента исследований и прогнозирования Банка России по входящим отраслевым платежам, проведенным в июне через платежную систему Банка России. Но здесь необходимо отметить, что речь идет о менее чем половине проводимых платежей, внутрибанковских переводов и переводов через иные платежные системы, попадающих в периметр анализа аналитиков. Так, согласно мониторингу, объем таких финансовых потоков за июнь сократился на 7,2% по сравнению со средним уровнем I квартала, а с учетом исключения добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем платежей оказался ниже на 6,1%. Собственно госсектор остался единственным, где наблюдалась положительная динамика (+10,6%).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Обычно в эту группу аналитики относят такие отрасли, как образование, архитектура и инженерно-техническое проектирование, разработка компьютерного программного обеспечения (ПО), уход с обеспечением проживания, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, деятельность органов госуправления, здравоохранение, организация и проведение азартных игр, деятельность общественных организаций, операции с недвижимостью. Но в этот раз структура группы несколько иная: в неё не вошла разработка ПО. Тем временем в группу отраслей, ориентированных на внешний спрос, показавшую наиболее высокий спад по объему входящих платежей (минус 20,4%), разработка ПО внесла стабильно (во всяком случае, за последние 4 месяца, включая июнь) негативный вклад (минус 0,5%).

Основную же отрицательную динамику группе принесла добыча сырой нефти и газа и оптовая торговля. Причем, как указывают авторы мониторинга, масштаб снижения исходящих платежей в этих отраслях «был меньше, чем у поступлений». Наряду с экспортными отраслями также наиболее весомый спад входящих платежей произошел в группе промежуточного спроса (минус 10,3%), куда входят такие отрасли, как добыча сырой нефти и природного газа, услуги в области добычи полезных ископаемых, опять же разработка ПО, архитектура и инженерно- техническое проектирование, добыча прочих полезных ископаемых, аренда и лизинг, металлургия, операции с недвижимостью, нефтепереработка, оптовая торговля.

randomix Добыча нефти

В принципе сокращение финансовых потоков наблюдалось в большинстве укрупненных групп отраслей. Но, как утверждают аналитики, совокупность динамики опросных и других оперативных индикаторов указывает на то, что «значительного снижения экономической активности в июне не произошло».

«Это может означать, что уменьшение номинальных объемов платежей по сравнению с апрелем и маем в значительной степени вызвано ценовым фактором. Так, существенный вклад в снижение входящих платежей в ориентированных на экспорт отраслях, вероятно, внесло укрепление рубля, которое привело к уменьшению рублевого эквивалента выручки экспортеров. К тому же ослабление валютных ограничений могло привести к сокращению доли валютной выручки, которая конвертировалась в рубли. В свою очередь оперативные недельные данные по ИПЦ в течение июня свидетельствовали о некотором снижении уровня цен на потребительском рынке», — указывают авторы мониторинга.

Третий месяц подряд в группе отраслей потребительского спроса отрицательную динамику демонстрируют розничная и оптовая торговля, операции с недвижимостью, домашние хозяйства с наемными работниками и финансовые услуги. Драйвером данной группы можно было бы назвать отрасль телекоммуникаций, так как, несмотря на некоторое снижение финпотоков, она все-таки показывает положительную динамику, но вес этой отрасли в группе настолько мал по сравнению с той же торговлей, что, увы. Группа инвестиционного спроса впервые за последние несколько месяцев показала отрицательную динамику (минус 1,3%). Замедлился по сравнению с маем и рост финансовых поступлений в строительстве сооружений, зданий и проведении специализированных строительных работ.

Николай Воронков. На стройке

На результатах движения входящих финпотоков в регионах сказывается их специализация. Если ЦФО после роста в мае демонстрирует три месяца подряд всё увеличивающийся спад входящих платежей, то СФО отрицательная динамика настигла лишь в июне. Хотя и в том и в другом округах наблюдался практически один и тот же значительный уровень снижения платежей в отрасли добычи полезных ископаемых. Зато в свою очередь в ЮФО — добыча ископаемых демонстрировала уверенное лидерство (+135,6%). При этом только в СФО отрасль обработки оставалась в июне в весомой позитивной динамике (+126,8%). Во всех 8 округах оставалась «в позитиве» только строительная сфера. Как полагают аналитики, подобная неоднородность в регионах, объясняющаяся структурной перестройкой экономики в новых условиях на фоне различий в отраслевой специализации, в ближайшие месяцы будет носить устойчивый характер.

Сохранение потребительской активности на невысоких уровнях в июне отмечалось и Министерством экономразвития в мониторинге текущей ценовой ситуации от 7 июля. Именно эту причину наряду с укреплением рубля ведомство назвало основным фактором, оказывающим дефляционное воздействие на ценовую динамику. Так, в отчете министерства отмечается, что в июне на потребительском рынке цены снизились на 0,35% м/м, в годовом выражении темпы роста цен продолжили замедляться — до 15,90% г/г (17,10% г/г в мае).

«Основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на продовольственные товары (-1,10% м/м) как за счет значительного удешевления плодоовощной продукции (на 9,57% м/м), так и за счет замедления роста цен на остальные продовольственные товары до 0,20% м/м после роста на 1,04% м/м месяцем ранее. Кроме того, в секторе непродовольственных товаров снижение цен ускорилось (-0,41% м/м). На услуги рост цен, напротив, возобновился на фоне сезонного удорожания туристических услуг и составил 0,88% м/м после снижения цен в мае», — сообщается в документе Минэкономразвития.

Слабость спроса остается главным риском для восстановления экономики. Об этом, как сообщал на днях «Интерфакс», заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. В ходе заседания совета Приволжского федерального округа министр отмечал, что дефляционный тренд в российской экономике продолжается, а та инфляция, которая наблюдалась на неделе с 25 июня по 1 июля, на самом деле связана с индексацией тарифов на услуги ЖКХ. В этот период Росстат зафиксировал в стране инфляцию на уровне 0,23% после нулевой инфляции неделей ранее и трех недель дефляции до этого (в 0,12%, 0,14% и 0,01%). Напомним, рост тарифов в сфере ЖКХ традиционно происходит с 1 июля.

«Если мы уберем регулируемые услуги, то увидим, что дефляция у нас продолжилась, причем продолжилась на достаточно ощутимом уровне», — цитирует «Интерфакс» министра.

Официальный сайт Минэкономразвития России Максим Решетников

Отметим, вероятно, что в ближайшие месяцы российскую экономику ожидает снижение экономической активности. Такие выводы напрашиваются, в частности, исходя из снижения финансовых потоков в группе отраслей, ориентированных на промежуточный спрос. А с учетом роста платежей за услуги ЖКХ потребительский спрос может вновь снизиться.