Раньше у пишущего эти строки часто спрашивали: «Кирилл, почему ты не поддерживаешь БЧБ-протест в Белоруссии, ведь ты сам пострадал от режима Лукашенко?». Ответом был скрин поста 2016 года, в котором «змагар» с БЧБ-флагом на аватаре выражал надежду, что белорусские спецслужбы пресекут распространение в Белоруссии книги «Несвядомая» история Белой Руси», а если этого не случится, то он сам принесёт это издание в КГБ с заявлением о проверке на экстремизм. Нет сомнений, что таких заявлений было немало, однако книга, написанная автором этих строк под псевдонимом Всеслав Зинькевич, свободно продавалась во всех крупных книжных магазинах Минска. Диктатор Лукашенко оказался в этой истории большим демократом, чем бел-чырвона-белые активисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В КГБ, конечно, знали, что под псевдонимом скрывается тот, кого они в конце 2016-го собирались упрятать в СИЗО вместе с другими пророссийскими публицистами — Дмитрием Алимкиным, Юрием Павловцем, Сергеем Шиптенко. Моих коллег тогда обвинили в разжигании межнациональной розни на основании текстов, в которых они ратовали за углубление российско-белорусской интеграции. Ни в чём не повинных людей больше года продержали в застенках, а потом суд вынес в их отношении обвинительный приговор.

Думаете, «демократические силы» признали тогда Алимкина, Павловца и Шиптенко политзаключёнными, как сейчас признают Бабарико, Тихановского и Колесникову? Как бы не так! В «свядомой» прессе развернулась кампания по шельмованию пророссийских публицистов. Ныне признанное в Белоруссии экстремистским издание «Наша нива» опубликовало статью, в которой утверждалось, что Сергей Шиптенко якобы имел связи с «фашистами из РНЕ». «Змагары» из общественной организации «Альтернатива» провели пикет возле главного корпуса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (там работал Юрий Павловец), на котором развернули растяжку с надписью: «Преподаватель Павловец — предатель», скандируя при этом: «Позор фашистам! Позор адептам Русского мира!». Те же «альтернативщики» расклеили на доме Дмитрия Алимкина в Бресте листовки с надписью: «Здесь живёт предатель».

Сергей Шиптенко Сергей Шиптенко

И это ещё не всё. В качестве свидетеля по делу Шиптенко, Павловца и Алимкина проходил журналист «Нашей нивы» Артём Горбацевич, известный в то время своим репортажем из так называемой зоны АТО, в котором героизировались белорусские боевики, воюющие в Донбассе на стороне киевского режима. Общаясь со следствием, Горбацевич рассказывал, какое негодование вызвали у него тексты пророссийских публицистов, при этом он в точности дублировал формулировки экспертного заключения, легшего в основу незаконного обвинения. По сути, со стороны журналиста «независимого СМИ» имел место клеветнический донос слугам «кровавого режима».

И если сейчас вы, дорогие читатели, подумали, что Горбацевич — это дно, то вы ошиблись. Снизу стучится «языковой инспектор» Игорь Случак. В 2017 году он написал жалобу в прокуратуру на 16-летнего подростка, который якобы оскорбил белорусский язык, назвав его «мертвым». В местном райисполкоме, куда первым делом обратился Случак с требованием привлечь подростка к ответственности, заявили, что оснований для возбуждения дела нет. Однако «змагар» не успокоился и написал заявление в прокуратуру, которая таки рекомендовала подготовить дело об административном правонарушении к рассмотрению. Случака не заставило одуматься даже то, что подросток оказался больным раком. Подобным образом этот деятель натравил репрессивную машину белорусского государства на десятки простых людей, которые не проявляли уважения к безвременно почившей «мове», и официальных лиц, отвечавших на обращения «мовнюка» на русском языке.

К чему я это всё? К тому, что на протяжении многих лет «свядомым» деятелям не нужна была подлинная демократия, предполагающая плюрализм мнений и свободу слова, их цель состояла в том, чтобы натравить «диктаторский режим» на сторонников общерусского единства. При этом почти все сегодняшние лидеры оппозиции очень неплохо себя чувствовали при «диктатуре». Павел Латушко занимал пост министра культуры, Виктор Бабарико был лояльным банкиром и финансировал ту самую «Нашу ниву», Павел Белоус торговал БЧБ-символикой в центре Минска. Они не видели ничего предосудительного в доносах на идеологических оппонентов, кампаниях травли за высказанные взгляды, «языковом инспекторе»… «Демократическая» публика жаждала репрессий против русских и была заодно с «режимом» в этом вопросе. И только когда «режим» схватил за горло их самих, они взвыли о нарушении прав человека.

Gov.by Павел Латушко

Ничто не ново под луной. Аналогичная ситуация была в первой половине XX века. В 1920-х годах так называемые «нацдемы» (предшественники сегодняшних «змагаров») травили профессора Евфимия Карского и других сторонников национального единства велико-, мало‑ и белорусов, ничтоже сумняшеся используя большевистскую карательную систему. Вероятно, тогда они считали, что «оседлали беса», и были чрезвычайно довольны собой. Однако уже в 1930-х репрессии постигли самих «буржуазных националистов», причём в ещё большем масштабе, чем их оппонентов.

Мораль сей басни проста и стара как мир: не рой другому яму — сам в неё попадёшь.