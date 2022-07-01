Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на онлайн-пресс-конференции, сообщил, что «Азербайджан бойкотировал встречу в Брюсселе на уровне секретаря Совета безопасности Армении и советника президента Азербайджана». По его словам, стороны должны были обсуждать чуть ли не текст мирного соглашения между двумя странами, «объединить идеи, в каком формате, с какой скоростью, вообще, какие положения должно включать это соглашение». Но Баку не отреагировал на предложение МИД Армении провести встречу в Брюсселе на уровне секретаря Совета безопасности и советника президента Азербайджана. И не только это. Баку не ответил на предложение провести встречу министров иностранных дел. По мнению многих экспертов, на сей раз Баку и Ереван должны были готовить встречу на высшем уровне. Учитывая, что это мероприятие готовилось под патронажем главы Европейского совета Шарля Мишеля, встал вопрос о причинах ее срыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

На официальном уровне Азербайджан комментирует ситуацию «общими словами». В азербайджанских изданиях содержатся утверждения, что Баку якобы возмутился, во-первых, заявлением спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара о том, что «без учета мнения карабахских армян невозможно достичь всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта». Во-вторых, еще и тем, что Ереван продолжает говорить о механизме сопредседательства Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) в контексте необходимости определяться со статусом Нагорного Карабаха. Однако Клаар выступил с таким заявлением еще в первых числах июня, так почему Баку настолько поздно на него решил отреагировать? И есть еще один сюжет. Принимая накануне главу МИД России Сергея Лаврова, президент Ильхам Алиев говорил, что «власти Армении пока не ответили на предложение Азербайджана о подписании мирного соглашения, но мы пока еще надеемся, что это предложение будет позитивно воспринято». Он также в очередной раз выдвинул в адрес Армении обвинение в невыполнении обязательств по открытию коммуникаций в регионе, которые являются «юридическими обязательствами армянской стороны».

President.az Встреча Сергея Лаврова и Ильхама Алиева

Что же касается Еревана, то он никогда не уходил от суждений о необходимости реанимации работы МГ ОБСЕ и обсуждений статуса Нагорного Карабаха. Поэтому интрига в том, почему Баку решил на сей раз отказаться от посреднических усилий ЕС и случайно ли то, как сообщил Госдепартамент США в своем Twitter, что формально числящийся российский сопредседатель Минской группы Игорь Ховаев не принял приглашение американской стороны обсудить Карабах. Напомним также, что, будучи с визитом в Баку, Лавров отмечал, что «МГ ОБСЕ прекратила свою деятельность по инициативе США и Франции». То есть позиции Москвы и Баку по использованию только так называемой московской площадки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией стали совпадать. У Еревана пока иной подход, хотя по факту именно при посреднических усилиях Москвы возобновились переговоры по демаркации границ между двумя странами, рассматриваются проблемы восстановления коммуникационной инфраструктуры и проводится подготовка мирного соглашения. Но и тут есть проблемы.

Выступая на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде, Алиев заявил, что Зангезурский коридор, по которому намечено открытие коммуникации между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, «уже становится реальностью». Бакинские издания утверждают, что это становится очевидным после достигнутых 3 июня на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении договоренностей по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе. Однако из Еревана поступают противоречивые заявления. Выступая на брифинге, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян говорил «об отсутствии переговоров по предоставлению Баку коридора». Он подчеркивал, что ни в одном из всех трехсторонних заявлений Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 21 ноября 2021 года нет никакого упоминания о коридорах. В тоже время Баку и Ереван при посредничестве Москвы уже договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, а дискуссия ведется только вокруг автомобильной трассы.

kikiwis Республика Нахичевань. Азербайджан

Азербайджан, учитывая растущий интерес России к созданию коммуникационного прорыва на юг в сторону Ирана с выходом на Персидский залив и Турции в сторону Средиземного моря, рассчитывает на поддержку Москвы. Но Баку необходимо оказывать давление на Анкару, чтобы ускорить процесс нормализации ее отношений с Ереваном. Такое «пакетное» решение вполне возможно. В то же время создается впечатление, что Ереван маневрирует, пытается вести особую игру, рассчитывая на ЕС чуть ли не как на главного модератора. Однако на фоне жесткого противостояния с Западом российская сторона не намерена в Закавказье пропускать вперед Брюссель.