Кого ни послушаешь, складывается одно впечатление: трансатлантический союз еще никогда не был сильнее. По итогам «исторического», как его окрестили лидеры стран Запада, саммита, который завершился 30 июня, ему давались самые высокие оценки. Назвав саммит «преобразующим» и «имеющим далекоидущие последствия», генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предсказал в конце трехдневного мероприятия, что принятые на нем решения «гарантируют, что наш Североатлантический союз продолжит сохранять мир, предотвращать конфликты и защищать наших людей и наши ценности».

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Однако если взглянуть дальше инсценированных похлопываний по спине, дружелюбия и самовосхвалений в Мадриде, то можно увидеть, что, хотя единство альянса может быть шириной в километр, в глубину оно всего несколько сантиметров, а коллективное чувство цели столь же разнообразно, как и его 30 членов, пишет Мэтью Карничниг в статье, вышедшей 30 июня в европейской версии издания Politico.

Безусловно, каких-то успехов, отмечает автор, саммит все-таки добился. Так, лидерам стран — членов НАТО удалось объявить Россию, которая «угрожает» европейской безопасности как минимум с 2007 года, «наиболее серьезной и прямой угрозой» безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Тем не менее такое развитие событий скорее указывает на то, что они мастера очевидного, а не великие стратеги.

Другим выдающимся достижением, на которое ссылается Столтенберг, была широко разрекламированная сделка по включению в альянс Швеции и Финляндии. Это было не столько результатом высокой дипломатии и взаимной защиты, сколько тем, что можно было бы вежливо назвать вымогательством со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Турции шантажировал своим разрешением на включение Швеции и Турции в НАТО в обмен на покупку новых истребителей F-16 у США — и получил то, что хотел.

nato.int Соглашение между Турцией и Финляндией на саммите НАТО в Мадриде. 2022

Из-за таких закулисных махинаций альянс стал больше походить на организацию рэкетиров, нежели на построенное на ценностях сообщество. И для чего? Воинственное отношение Эрдогана к союзникам побудило Соединенные Штаты менее двух лет назад задуматься об отказе от стратегической авиабазы Инджирлик, расположенной на юге Турции. Неужели кто-то действительно верит, что на него можно рассчитывать в том, что он пошлет войска на помощь Прибалтике в случае российского наступления? Едва ли.

Членство в альянсе «султана» и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который только и ждет, чтобы стать диктатором, не только подрывает претензию НАТО на то, чтобы быть сообществом, построенным на либеральных ценностях. Они делают из альянса посмешище. И они не единственные, кто подрывает легитимность НАТО.

Вплоть до начала спецоперации России на Украине 24 февраля Франция и Германия все еще фантазировали о «стратегической автономии» — о том, что Европа должна освободиться от американских гарантий безопасности, которые позволили континенту процветать в послевоенную эпоху, и вместо этого взять бразды европейской безопасности в свои руки.

Действительно, всего за несколько недель до спецоперации видные немецкие политики, в том числе Анналена Бербок, нынешний министр иностранных дел, требовали, чтобы США вывели все свои ядерные боеголовки с территории Германии.

Как всегда, Россия в конечном счете имела большее влияние на мышление Германии, чем Вашингтон. Что бы кто ни думал о российском президенте Владимире Путине, он убедил Германию сменить курс. В одночасье те же немецкие лидеры, которые годами игнорировали призывы США перестать лишать немецкую армию ресурсов и начать вносить больший вклад в оборону НАТО, превратились в истинно верующих.

То, что в Германии наконец уверовали, вызвано скорее страхом, нежели убеждениями. В то время как все военные союзы создаются в той или иной степени из-за страха, блок НАТО этим страхом поглощен. Клей, который связывает это, — это не единство взглядов, а инстинкт прятаться под ядерным зонтиком Америки.

nato.int Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде. 2022

Этого недостаточно, чтобы удержаться вместе, особенно если Вашингтон начнет подозревать, что большую часть тяжелой работы возлагают на него.

Можно обратиться к тому, насколько разрозненной оказалась реакция на спецоперацию России на Украине. Можно было бы подумать, что союз, основанный на обещании «защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов», без труда выработает общий подход к величайшей угрозе этому идеалу со времен Второй мировой войны.

Вместо этого большая часть европейской общественности по-прежнему расходится во мнениях относительно того, как далеко зайти в противостоянии Путину, отчасти потому, что их собственные правительства уклоняются от признания степени, в которой весь континент находится в опасности.

В то время как некоторые страны, в частности Польша, страны Прибалтики, США и Великобритания, проявили особую щедрость, другие предоставили далеко не то, что могли бы иметь, особенно танки и другое тяжелое вооружение. Если Украина продолжит терять территории и военнослужащих, потому что не может должным образом защитить себя, ответственность за провал ляжет исключительно на НАТО.

Такой исход не сулит ничего хорошего для будущего альянса, особенно в Вашингтоне, где за пределами Белого дома по-прежнему ощущается разочарование по поводу того, что союзники по НАТО слишком полагаются на гарантии безопасности США.

После четырех лет тихого террора при президенте США Дональде Трампе европейцы убаюкали себя ложным чувством безопасности при Джо Байдене. Байден, который всю жизнь был сторонником евроатлантизма, пришел к власти с намерением изменить более воинственный подход к союзникам, который был характерен для его предшественника.

Риск заключается в том, что Байден, чьи перспективы на второй срок выглядят все более шаткими, вполне может оказаться по вопросу Европы большим исключением, чем Трамп.

США тратят на оборону около 3,5% своего ВВП, что более чем вдвое превышает показатель большинства членов НАТО. США обещают направить в Европу еще больше войск и ресурсов, в связи с чем американские лидеры будут находиться под огромным давлением, чтобы оправдать расходы перед общественностью, особенно если, как многие ожидают, страна скатится в рецессию. Независимо от того, кто сменит Байдена на посту американского президента, можно с уверенностью сказать, что этот человек вряд ли будет разделять слабость нынешнего главы Белого дома к Европе.

Это не означает, что Вашингтон, скорее всего, выйдет из НАТО, как пригрозил Трамп. Но по мере того, как проблемы, с которыми США сталкиваются в отношениях с Китаем, становятся все более острыми, дни заботы о европейских союзниках должны подойти к концу.

kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая

Вот почему НАТО не просто нуждается в переосмыслении, о котором говорят такие, как Столтенберг. Альянс нуждается в полном перерождении.

Вместо того, чтобы давать расплывчатые обещания, как это было сделано на этой неделе, о «равном разделении ответственности и рисков для нашей обороны и безопасности», НАТО было бы мудро провести более радикальные реформы. Это означает не только меньше полагаться на США, но и переосмыслить то, чем является и чем не является НАТО, и практиковать то, что оно проповедует.

Проще говоря, если члены не придерживаются основных демократических норм, их следует выгнать. Точно так же следует поощрять тех, кто не желает вносить свой вклад в собственную защиту, искать гарантии своей безопасности в другом месте.

В военных кругах тактика «разрушить город, чтобы спасти его», считается довольно спорной, однако в случае с НАТО другого выхода нет.